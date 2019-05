Chi è Doug, il fratello imprenditore di Brad Pitt

editato in: da

Douglas Mitchell Pitt, oltre a essere il fratello minore di Brad Pitt, uno degli attori più famosi al mondo, è un imprenditore di successo e un filantropo. Doug non ha mai avuto velleità artistiche, preferendo lo studio e il lavoro “normale”, nonostante assomigli in maniera impressionante al fratello più famoso. “Mi scambiano per lui almeno tre volte a settimana” ha spesso dichiarato.

La sua carriera di businessman si divide tra il settore IT, con la fondazione della società ServiceWorld Computer Center, poi venduta, e la Nexus Underground che fornisce servizi cloud, e il mercato immobiliare, con la sua azienda, il Pitt Development Group, specializzata nel settore medico – clinico in Springfield e St. Louis, in Missouri, dove vive, ma anche in altri Stati, Kansas, Arkansas e Oklahoma.

Oltre ai suoi successi negli affari, Doug è anche un filantropo attivo sul territorio del Missouri con la sua fondazione Care to Learn, che nasce nel 2007 per aiutare i bambini che tutt’ora vivono in condizioni di povertà, tramite programmi di supporto. Dal 2010 è Ambasciatore Unicef e ha partecipato a diverse missioni umanitarie in Tanzania, fino a ottenere il titolo di Ambasciatore di buona volontà nella Repubblica Unita, incarico conferitogli nel 2010 dal presidente Jakaya Kikwete, dopo diversi anni di lavoro sul territorio per aumentare l’accesso degli abitanti all’acqua pulita.

Nel 2012 ha tenuto un TEDx Talk per presentare il suo lavoro in Africa con il World Serve International e Adrica 6000 International durante il quale ha spiegato come le aziende tecnologiche possano aiutare a sviluppare soluzioni per fornire risorse all’Africa, in particolare nel caso della crisi dell’acqua dolce nell’Africa Sub – Sahariana.

Doug è anche un appassionato di mountain bike e di attività all’aperto, impegnato sostenitore della creazione di piste e di sentieri sicuri. Nel 2011 è stato il primo americano a scalare il Kilimangiaro e a scendere in mountain bike (di solito non consentito) con un permesso speciale ottenuto dal governo della Tanziania, per beneficenza.

La sua altra passione è la fotografia, che l’ha portato a tenere diverse mostre in varie gallerie sempre a sostegno delle attività di depurazione dell’acqua.

Non ha mai espresso il desiderio di seguire le orme del fratello, preferendo una vita normale con la sua famiglia, tranne per un paio di apparizioni a scopo benefico.È il protagonista dello spot Virgin Mobile Australia, The second most famous Pitt, un video comico diventato velocemente virale e di 6ix, parodia del film Seven con protagonista il fratello, iniziativa pubblicitaria per una marca di birra che ha deciso di destinare una parte dei proventi alla sua fondazione benefica.

Il suo legame con il fratello Brad è sempre stato molto forte, basato su una solida stima reciproca, anche se vissuto lontano dai riflettori, oltre ad una carriera piena di successi e di soddisfazioni.