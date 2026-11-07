Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Cisl recluta e forma operatori fiscali da inserire nella propria rete di Caf sul territorio nazionale

Per chi si è sempre chiesto come si faccia a intraprendere un percorso lavorativo dentro un Centro di assistenza fiscale oggi fugherà questo dubbio. Cisl, uno dei sindacati confederali, che tra le varie attività svolte sul territorio si occupa anche di gestire e coordinare una fitta rete di Caf, sta promuovendo una vasta campagna di reclutamento su base regionale per la selezione di operatori da impiegare durante la stagione della dichiarazione dei redditi 2027.

L’iniziativa prevede la partecipazione a percorsi di formazione gratuiti orientati all’inserimento lavorativo negli uffici distribuiti su sette regioni italiane.

Inquadramento contrattuale, orari e stipendio

I partecipanti che supereranno i colloqui finali saranno inseriti con contratti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione per tutta la durata della campagna fiscale. Il contratto possiede le seguenti caratteristiche:

inquadramento fissato al quinto livello del Ccnl del Commercio, Terziario nel comparto Distribuzione e Servizi, con una retribuzione mensile indicativa lorda pari a 1.662 euro per l’impiego a tempo pieno;

orario di lavoro sia a tempo pieno che parziale;

corrisponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità secondo le norme contrattuali del settore.

Quali sono i contenuti del corso di formazione

Gli operatori svolgeranno un corso preparatorio abilitante e gratuito, con un numero di ore di frequenza che va dalle 72 alle 200. Le fasi del percorso professionalizzante prevedono:

apprendimento della normativa fiscale su deduzioni, detrazioni e imposte sulle persone fisiche;

esercitazioni pratiche sull’utilizzo dei software gestionali dedicati alla trasmissione delle dichiarazioni.

Al termine dei moduli di apprendimento verrà rilasciato l’attestato di partecipazione per chi rispetta le soglie minime di presenza richieste dai singoli bandi.

Le attività di formazione sono erogate sia a distanza che in presenza, a seconda della provincia di riferimento.

Quali sono i requisiti d’accesso

Il reclutamento è aperto sia a diplomati sia a laureati, anche prima esperienza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea;

buona padronanza degli strumenti informatici;

attitudine al contatto con il pubblico;

stato di disoccupazione, inoccupazione o comunque un impiego a tempo parziale compatibile con l’orario delle lezioni;

disponibilità di un computer con connessione di rete e periferiche per la partecipazione ai moduli a distanza;

residenza o mobilità all’interno della provincia scelta per lo svolgimento delle attività lavorative.

Calendario delle scadenze e programma delle province

Nella tabella seguente sono dettagliate le sedi di formazione con i termini d’iscrizione a partire dal 15 novembre 2026:

Regione e Province Modalità del corso Periodo di svolgimento Scadenza invio candidature Toscana Online Gennaio – Marzo 2027 15 novembre 2026 Puglia (Foggia) In presenza e online Gennaio – Marzo 2027 13 dicembre 2026 Veneto (Padova e Rovigo) In presenza presso le sedi territoriali Gennaio – Marzo 2027 15 dicembre 2026 Piemonte Online Gennaio – Marzo 2027 30 dicembre 2026 Lombardia Online Gennaio – Marzo 2027 30 dicembre 2026 Emilia-Romagna In presenza e online Primi mesi del 2027 Aperta fino a completamento classi Veneto (Treviso e Belluno) In presenza Dicembre 2026 – Marzo 2027 Aperta fino a completamento classi

Come presentare la candidatura online

Gli aspiranti operatori fiscali devono trasmettere la domanda compilando il modulo elettronico presente sulla piattaforma Lavora con noi dei Caf gestiti dalla Cisl. Dalla pagina occorre individuare l’avviso nella Provincia d’interesse, registrare i propri dati anagrafici e allegare il Curriculum Vitae aggiornato.

Solo per la Regione Lombardia, l’istanza di partecipazione va inoltrata attraverso una sezione dedicata all’interno del portale regionale.

Altri annunci per la formazione e l’inserimento lavorativo

Le selezioni promosse dalla rete Caf di Cisl si affiancano a diverse opportunità d’impiego e corsi abilitanti attivi sul territorio nazionale. Si segnalano in particolare i reclutamenti curati da Trenitalia per la formazione di macchinisti ferroviari, l’annuncio di selezione avviato da Bending Spoons per neolaureati senza esperienza e le ricerche d’organico avviate da TikTok per profili universitari nella sede di Milano.