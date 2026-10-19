Compenso da amministratore e lavoro operativo in azienda fanno scattare due gestioni: quando l'Inps può pretenderle e cosa cambia sugli utili

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire i contributi Inps di un socio amministratore di una Srl

La gestione della posizione previdenziale per chi ricopre contemporaneamente la carica di organo amministrativo e la qualifica di socio all’interno di una Società a Responsabilità Limitata (SRL) rappresenta uno dei temi più complessi del diritto tributario e del lavoro in Italia.

La controversia nasce spesso dall’azione di accertamento dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che tende a richiedere d’ufficio la doppia iscrizione Inps per il socio amministratore di SRL. Tuttavia, la sovrapposizione delle due posizioni non è né automatica né scontata: la normativa e la giurisprudenza stabiliscono confini e presupposti molto precisi.

Socio amministratore di SRL: le due gestioni Inps

Per comprendere le ragioni della doppia contribuzione, occorre analizzare separatamente i due pilastri normativi che regolano le rispettive gestioni previdenziali coinvolte.

La Gestione Separata per il compenso dell’amministratore

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps è disciplinato dall’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 (la riforma Dini):

l’ oggetto dell’assicurazione sono i proventi percepiti a titolo di compenso per l’attività di amministrazione della società;

sono i proventi percepiti a titolo di compenso per l’attività di amministrazione della società; il presupposto è determinato dal conferimento dell’incarico societario di amministratore e l’effettiva percezione di un compenso deliberato dall’assemblea dei soci.

La Gestione Commercianti o Artigiani per il lavoro operativo

L’iscrizione alla Gestione Assicurativa degli Esercenti Attività Commerciali o Artigiane trova invece il suo fondamento nell’articolo 1, comma 203, della Legge n. 662/1996:

l’ oggetto dell’assicurazione è l’attività lavorativa diretta esercitata dal socio nell’impresa;

è l’attività lavorativa diretta esercitata dal socio nell’impresa; perché scatti l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con i requisiti della continuità, abitualità e prevalenza.

Perché non vale il principio di prevalenza per escludere l’iscrizione?

In passato si tendeva a ritenere che, in caso di svolgimento di più attività, il contribuente potesse essere iscritto unicamente alla gestione riferita all’attività prevalente, assorbendo l’altra.

Questa interpretazione è stata definitivamente superata dall’articolo 12, comma 11, del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010), norma di interpretazione autentica. La legge ha chiarito che il principio di unificazione contributiva della prestazione prevalente (previsto dall’art. 1, comma 208, della Legge 662/1996) si applica esclusivamente al raffronto tra diverse attività d’impresa appartenenti alle gestioni autonome (es. artigiani, commercianti o coltivatori diretti).

Al contrario, la norma esclude che il criterio di prevalenza possa operare tra la Gestione Separata e la Gestione Commercianti o Artigiani. La legittimità della coesistenza dei due obblighi è stata confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17076 del 2011, seguita da successive ordinanze di legittimità (tra cui la n. 1759/2021).

Di conseguenza, per il socio amministratore di SRL, se sussistono autonomamente i presupposti per entrambe le gestioni, la doppia iscrizione Inps è considerata legittima e obbligatoria.

Quadro riassuntivo dei casi pratici

La sussistenza del doppio versamento dipende quindi dall’incrocio tra la percezione del compenso amministrativo e lo svolgimento concreto di mansioni operative o commerciali.

Profilo societario Funzioni svolte in concreto Esito Gestione Separata Esito Gestione Commercianti/Artigiani Posizione Inps complessiva Amministratore non socio Direzione societaria remunerata Sì (sul compenso) No Unica iscrizione Socio amministratore di SRL Sole funzioni direttive/amministrative con compenso Sì (sul compenso) No Unica iscrizione Socio lavoratore operativo Lavoro manuale, commerciale o operativo senza compenso organo amministrativo No Sì (sul reddito d’impresa) Unica iscrizione Socio amministratore di SRL Funzioni di amministrazione remunerate + Partecipazione diretta all’attività aziendale Sì (sul compenso) Sì (sul reddito d’impresa) Doppia iscrizione Inps Socio di mero capitale Nessun lavoro aziendale e nessuna carica remunerata No No Nessuna iscrizione

Il problema dell’onere della prova e le verifiche Inps

La semplice coincidenza formale tra la qualifica di socio e la carica di amministratore (anche se unico o delegato) non è sufficiente a giustificare l’iscrizione automatica alla Gestione Commercianti o Artigiani. Qualora l’Inps emetta un avviso di addebito o d’ufficio iscriva il contribuente alla gestione commercianti, l’istituto ha l’onere di provare che il socio svolga un’attività lavorativa ulteriore rispetto alle funzioni tipiche dell’organo amministrativo.

Differenza tra atti di gestione e atti di lavoro operativo:

atti gestionali (non soggetti a Gestione Commercianti) . Firma di contratti, gestione finanziaria, coordinamento generale, partecipazione alle assemblee, firma dei bilanci e direzione strategica dell’azienda;

. Firma di contratti, gestione finanziaria, coordinamento generale, partecipazione alle assemblee, firma dei bilanci e direzione strategica dell’azienda; atti operativi (soggetti a Gestione Commercianti). Vendita diretta al pubblico, erogazione manuale o tecnica dei servizi aziendali, gestione quotidiana del magazzino, contatto operativo continuo con i clienti.

Nella valutazione della posizione rilevano anche elementi quali la presenza di personale dipendente qualificato, la dimensione della struttura organizzativa e la natura stessa dell’oggetto sociale della SRL.

Determinazione della base imponibile e le recenti pronunce sulla quota di utile

Una volta stabilita l’eventuale spettanza della doppia iscrizione, si pone la questione del calcolo della base imponibile su cui applicare le aliquote contributive:

l’ imponibile della Gestione Separata è costituito esclusivamente dai compensi lordi erogati al socio amministratore per l’esercizio della carica;

è costituito esclusivamente dai compensi lordi erogati al socio amministratore per l’esercizio della carica; i contributi della Gestione Commercianti/Artigiani (fissi entro il minimale e a percentuale sull’eccedenza) si calcolano sulla quota di reddito d’impresa della SRL fiscalmente attribuibile al socio.

La svolta della Cassazione sugli utili non distribuiti

Un punto di svolta cruciale nell’evoluzione del contenzioso riguarda la determinazione della base imponibile del socio lavoratore e la quota di utili societari prodotti dalla SRL.

Per anni l’Inps – con una linea interpretativa ribadita dalla Circolare n. 102/2003, dalla Circolare n. 84/2021 e da ultimo con la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026 – ha preteso di includere nell’imponibile della Gestione Commercianti la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL corrispondente alla partecipazione agli utili del socio, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione.

A superare questo automatismo è intervenuta la Corte di Cassazione con una serie di pronunce pubblicate nel settembre 2026, a partire dalla sentenza n. 25377/2026. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’art. 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992 commisura la contribuzione alla sola totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef dal soggetto obbligato. Pertanto, il reddito prodotto e dichiarato dalla SRL ai fini Ires non si trasforma automaticamente in imponibile contributivo per il socio per il solo fatto che questi ne possieda una quota e presti attività lavorativa nell’impresa.

Ne consegue che, in regime fiscale ordinario, gli utili della SRL non distribuiti o accantonati a riserva rimangono esclusi dal calcolo dei contributi alla Gestione Commercianti, ferma restando l’eccezione delle società che abbiano espressamente adottato il regime della trasparenza fiscale.

Criteri guida per la regolarizzazione della posizione

Per definire correttamente la posizione previdenziale ed evitare sanzioni o contestazioni da parte dell’organo di vigilanza, è opportuno adottare un approccio rigoroso in fase di costituzione o gestione della società: