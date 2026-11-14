Il marchio di intimo e mare seleziona personale nei punti vendita e in sede: opportunità per addetti alle vendite, magazzinieri e modellisti

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Tezenis assume personale nei negozi e in sede centrale

Si avvicina il periodo di Natale e per questo i grandi marchi cercano di arrivare al periodo delle feste con il personale adeguato a fronteggiare il periodo di vendite più alto. Per questo catene come Tezenis, appartenente al gruppo aziendale Oniverse, stanno avviando una campagna di assunzioni. Si cerca personale da inserire nella rete commerciale ed in sede.

Verranno reclutati sia profili operativi da inserire nei punti vendita sia figure più tecniche e creative destinate agli uffici di progettazione.

Quali sono i profili cercati e le mansioni

La ricerca di personale si divide tra le posizioni aperte nei negozi e gli inserimenti previsti negli uffici creativi, situati nella sede centrale dell’azienda.

Profili ricercati nei negozi

Per rinforzare la gestione delle attività all’interno dei negozi si cercano principalmente due figure:

l’addetto alle vendite, che accoglie l’utenza, fornisce assistenza durante la scelta dei prodotti, cura l’allestimento degli spazi espositivi secondo le linee guida aziendali, gestisce le operazioni di cassa e il riassortimento delle merci;

il magazziniere di negozio, che si occupa di ricevere le merci in arrivo, stoccare i prodotti, organizzare gli spazi del magazzino e controllare la sicurezza dei locali.

Le ricerche per la rete dei punti vendita interessano diverse strutture commerciali situate in Lombardia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Profili ricercati per la sede centrale

Presso la sede centrale di Dossobuono di Villafranca si ricercano i seguenti profili professionali:

un sarto per campionario, in grado di curare la realizzazione e il confezionamento dei capi del campionario, avvalendosi delle macchine da cucire industriali di settore;

modellista per la creazione delle linee di corsetteria ed abbigliamento mare a partire dallo sviluppo dei cartamodelli fino alla conformazione tecnica dei capi, attraverso l’utilizzo di software di progettazione assistita;

un disegnatore di moda per la linea mare e corsetteria in grado di analizzare le tendenze di mercato e di ideare i concetti grafici, le stampe ed i modelli delle nuove collezioni.

Requisiti e titoli richiesti per la candidatura

I criteri di selezione variano in base al ruolo ed alla sede di lavoro:

per gli addetti alle vendite ed i magazzinieri nei negozi: diploma di scuola secondaria, spiccata propensione al contatto con il pubblico, interesse per il settore della moda e buona conoscenza della lingua inglese;

per i profili tecnici e creativi della sede centrale: formazione specialistica in ambito moda, esperienza pregressa nella mansione ed ottima conoscenza dei principali software di progettazione grafica o modellistica.

Inquadramento contrattuale e retribuzione

I contratti proposti fanno riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, del comparto Distribuzione e Servizi. Di seguito sono indicati i livelli retributivi di riferimento previsti per le principali mansioni:

Ruolo Inquadramento contrattuale Ral Magazziniere di negozio 5° o 4° livello Ccnl Terziario Tra 23.700 e 26.000 euro Addetto alle vendite a tempo pieno 4° livello Ccnl Terziario Tra 25.400 e 26.000 euro Profili di stile e prodotto in sede Inquadramento commisurato all’esperienza Tra 25.400 e 32.700 euro Assistente responsabile di negozio 3° livello Ccnl Terziario Tra 28.300 e 29.000 euro Responsabile di punto vendita 2° o 1° livello Ccnl Terziario Tra 31.900 e 36.700 euro

Come presentare la candidatura online

Gli aspiranti candidati possono inoltrare la propria istanza d’interesse attraverso il portale ufficiale di Oniverse, selezionare il marchio Tezenis e filtrare il giusto annuncio scegliendo la propria Regione.

Dopo aver aperto la scheda dell’offerta bisogna compilare il modulo in tutte le sue parti e allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato. È inoltre sempre possibile trasmettere una candidatura spontanea per consentire l’inserimento del profilo nel database unico dell’azienda.

Altri annunci per la vendita e la produzione

Si segnalano le proposte di lavoro offerte da Loacker per addetti al confezionamento, le ricerche di personale promosse da Calzedonia per la rete di vendita e la sede centrale e le opportunità d’inserimento curate da Deloitte per neolaureati.