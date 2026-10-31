Una nuova opportunità d’ingresso nel settore della tecnologia viene promossa da Bending Spoons, azienda specializzata nel rilevamento e nello sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali su scala globale.
Il gruppo ha avviato una ricerca di personale rivolta a candidati anche privi di esperienza professionale specifica da inserire nel ruolo di responsabile operativo per l’assistenza clienti.
Indice
Contratto e benefit aziendali
L’offerta d’ingaggio prevede contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con trattamenti retributivi commisurati al livello di esperienza maturato al momento delle selezioni:
- per i candidati con poca o nessuna esperienza la Retribuzione Annua Lorda spazia da 39.892 a 54.346 euro;
- per i profili che dimostrano una maggiore padronanza del ruolo la retribuzione annua può raggiungere una soglia compresa tra 54.346 e 82.557 euro;
- distribuendo la retribuzione base su 12 mensilità, il compenso netto mensile stimato in Italia si attesta tra 2.300 e 2.900 euro.
Coloro che sottoscrivono un contratto a tempo indeterminato possono decidere di convertire una quota della retribuzione in azioni della società a prezzo agevolato. L’azienda garantisce inoltre orari di lavoro flessibili, copertura sanitaria integrativa, contributo illimitato alla formazione continua e agevolazioni economiche in caso di trasferimento.
Mansioni operative e progetti gestiti
Le risorse inserite opereranno all’interno della divisione di assistenza e supporto clienti, lavorando in squadre ristrette e autonome su progetti strategici di lungo termine:
- miglioramento delle operazioni di supporto mediante l’integrazione di fornitori esterni e la riprogettazione dei canali di erogazione del servizio;
- progettazione e sviluppo di strumenti di risposta automatizzata, portali informativi e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale;
- collaborazione con le divisioni di prodotto e ingegneria per individuare le segnalazioni ricorrenti e guidare l’aggiornamento delle piattaforme;
- integrazione dei sistemi di assistenza per le applicazioni di nuova acquisizione e analisi dei dati per misurare l’efficacia dei miglioramenti introdotti.
Quali sono i requisiti di partecipazione
Non sono richiesti titoli di studio specifici o precedenti esperienze nel comparto informatico. La selezione valuta principalmente attitudini analitiche e personali:
- capacità di ragionamento logico e attitudine a risolvere problemi complessi partendo dai principi fondamentali;
- forte motivazione, ambizione, spirito di iniziativa e senso di responsabilità verso i propri obiettivi;
- attitudine al lavoro di squadra, trasparenza, affidabilità e orientamento al risultato;
- ottima padronanza della lingua inglese, sia nella forma scritta sia in quella parlata.
Sedi di lavoro e modalità da remoto
Le sedi ufficiali previste per l’inserimento e la gestione delle attività operative sono:
- Milano;
- Madrid;
- Varsavia.
L’azienda garantisce la possibilità di lavorare da remoto a patto che il candidato risieda in un Paese abilitato a lavorare con Bending Spoons. Resta il fatto che il periodo di affiancamento iniziale è obbligatoriamente in presenza, a Milano.
Come presentare la candidatura online
Per accedere all’iter selettivo è necessario inviare la domanda attraverso la sezione dedicata alle carriere del gruppo consultando la piattaforma dedicata alle carriere di Bending Spoons. Tra gli annunci attivi occorre individuare la posizione denominata Graduate Operation Manager e compilare il modulo elettronico allegando il proprio Curriculum Vitae.
La procedura di selezione online comprende test attitudinali e logici a difficoltà progressiva. Chi ha inviato una propria candidatura in passato senza ricevere esito positivo è tenuto ad attendere almeno 12 mesi prima di presentare una nuova domanda.
Altri annunci per candidati anche prima esperienza
Le selezioni promosse da Bending Spoons non sono le uniche attive in questo periodo. Si segnalano i reclutamenti curati da Trenitalia per il ruolo di macchinista ferroviario, le selezioni di Esselunga per addetti al banco gastronomia e le ricerche di personale aperte da Ferrero per addetti alla manutenzione tecnica degli impianti.