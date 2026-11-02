Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF TikTok assume neolaureati senza esperienza a Milano

TikTok cerca professionisti da inserire nel suo team italiano dedicato alle strategie commerciali e all’implementazione di servizi legati alla vendita dalla piattaforma. L’azienda ha avviato le selezioni per reclutare giovani laureati per la sede di Milano.

L’opportunità è pensata per profili alle prime armi, senza il vincolo di precedenti esperienze lavorative obbligatorie, per supportare la relazione tra creatori di contenuti, aziende e clienti finali.

Qual è il contratto e lo stipendio

Nonostante l’annuncio sia rivolto anche a neolaureati al primo inserimento nel mondo del lavoro, TikTok non inquadra le nuove reclute come tirocinanti ma come lavoratori veri e propri. Il tutto senza richiedere una formazione specifica per la posizione.

Il pacchetto contrattuale comprende:

una Ral iniziale garantita di 33.600 euro;

la possibilità di accedere a incentivi finanziari discrezionali legati ai risultati raggiunti;

l’eventuale assegnazione di quote azionarie vincolate riservate al personale;

un piano di agevolazioni fiscali e strumenti di tutela fornito dall’azienda.

Quali sono le mansioni operative

I giovani selezionati lavoreranno in team per cercare di tradurre le visualizzazioni di contenuti multimediali in acquisti diretti. Le attività quotidiane prevedono:

coordinamento e supporto operativo per i creatori di contenuti attivi sulla piattaforma;

pianificazione di programmi mensili e trimestrali orientati a migliorare l’efficacia delle campagne commerciali;

gestione delle collaborazioni tra i marchi partner, i venditori e le comunità digitali;

analisi dei dati di vendita e dei principali indicatori di prestazione per individuare nuove opportunità di sviluppo;

organizzazione di incontri informativi, seminari di formazione ed eventi dedicati alle regole del commercio digitale.

Quali sono i requisiti per partecipare

La selezione è aperta a chi ha completato di recente il percorso universitario o sta per conseguire il titolo di studio. I criteri di valutazione comprendono:

possesso di una laurea triennale o magistrale in qualsiasi disciplina o indirizzo di studio;

ottima padronanza della lingua italiana e della lingua inglese, indispensabile per operare in un contesto internazionale;

spiccate capacità analitiche, attitudine all’organizzazione e familiarità con la lettura di dati.

Costituiscono un elemento a favore del candidato l’aver partecipato a progetti universitari o tirocini che hanno a che fare con la creazione di contenuti per canali digitali.

Come presentare la candidatura online

Per candidarsi alle selezioni occorre trasmettere la propria istanza d’interesse dalla piattaforma del gruppo. All’interno del portale è necessario individuare l’annuncio contrassegnato dal codice A138392A e compilare il modulo elettronico allegando il proprio Curriculum Vitae con l’indicazione della data di laurea.

Altri annunci di lavoro attivi

TikTok non è l’unica grande azienda a reclutare giovani talenti da formare per il ruolo per il quale ha attivato la selezione. Sono attualmente aperte altre opportunità d’impiego in Italia per chi è al primo ingresso nel mondo del lavoro.

Si segnalano i reclutamenti curati da Bending Spoons, per ruoli gestionali e operativi, e le offerte di lavoro firmate dal Gruppo Mondadori nel settore editoriale e commerciale.