L’Inail, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica e con la Commissione Ripam ha lanciato una nuova campagna di assunzioni che porterà a oltre mille nuovi posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato entro la fine dell’anno. Al momento sono stati pubblicati 6 nuovi bandi sul portale del pubblico impiego inPa.

Le 577 figure cercate dall’Inail

Grazie a questi concorsi saranno assunte 577 figure professionali, suddivise come segue:

assistenti sociali (15);

avvocati (9);

consulenti tecnici per l’edilizia (36);

consulenti tecnici salute e sicurezza (33);

funzionari amministrativi (293);

ricercatori (108);

tecnologi (83).

I requisiti per accedere ai concorsi

I requisiti generali per accedere a questi (e a tutti) i concorsi pubblici sono:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Ue;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica;

età non inferiore a 18 anni;

nessuna esclusione dall’elettorato politico attivo;

regolare posizione rispetto agli obblighi di leva se previsti;

nessuna destituzione da un impiego pubblico.

Scadenza e istruzioni per la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica sul portale inPa entro 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi, e dunque entro e non oltre la scadenza del 12 agosto 2024. La quota di partecipazione è di 10 euro.

Bando Cte per 36 consulenti tecnici per l’edilizia

Per la copertura di 36 posti presso la Consulenza Tecnica per l’Edilizia (Cte) – a tempo indeterminato e con periodo di prova di 6 mesi – è indotto un concorso per figure altamente specializzate, suddivise in due categorie:

selezione A: 14 posti per ingegneri elettrici e meccanici;

selezione B: 22 posti per ingegneri civili, edili e architetti.

Ingegneri elettrici e meccanici

La selezione A per ingegneri elettrici e meccanici è mirata alla sedi di:

Lazio (7 posti);

Calabria (1 posto);

Veneto (1 posto);

Macro area 1 – Liguria, Lombardia (2 posti);

Macro area 2 – Emilia-Romagna, Umbria, Marche (3 posti).

Il titolo richiesto è la laurea magistrale (Lm) in:

Ingegneria elettrica;

Ingegneria della sicurezza;

Ingegneria dell’automazione;

Ingegneria meccanica.

Ingegneri civili, edili e architetti

La selezione B per ingegneri civili, edili e architetti è mirata alle sedi di:

Lazio (14 posti);

Abruzzo (1 posto);

Emilia-Romagna (1 posto);

Sicilia (1 posto);

Macro area 3 – Lombardia, Piemonte (2 posti);

Macro area 4 – Trento, Veneto (3 posti).

Il titolo richiesto è la laurea magistrale (Lm) in:

Architettura del paesaggio;

Architettura e ingegneria edile;

Ingegneria civile;

Ingegneria dei sistemi edilizi;

Ingegneria della sicurezza.

Bisogna inoltre essere iscritti alla sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Le prove d’esame per la Cte

Le fasi della procedura concorsuale sono le seguenti:

prova scritta con soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti specifici (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

prova orale di valutazione delle conoscenze teoriche e teniche, con verifica della conoscenza della lingue inglese e delle competenze informatiche (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

valutazione dei titoli per un massimo di 10 punti per titoli formativi e professionali.

Bando Ctss per 33 consulenti salute e sicurezza

Per la copertura di 33 posti presso la Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza (CTSS) – a tempo indeterminato e con periodo di prova di 6 mesi – è indetto un concorso per figure altamente specializzate, suddivise nelle seguenti regioni e macroaree regionali:

Lazio (7 posti);

Lombardia (5 posti);

Sardegna (1 posto);

Macro area 1 – Piemonte, Liguria (5 posti);

Macro area 2 – Friuli-Venezia Giulia, Trento, Veneto (7 posti);

Macro area 3 – Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria (4 posti);

Macro area 4 – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise (4 posti).

I titoli di studio richiesti sono la laurea magistrale in:

Biologia;

Fisica;

Ingegneria aerospaziale e astronautica;

Ingegneria biomedica;

Ingegneria chimica;

Ingegneria civile;

Ingegneria dei sistemi edilizi;

Ingegneria dell’automazione;

Ingegneria della sicurezza;

Ingegneria delle telecomunicazioni;

Ingegneria elettrica;

Ingegneria elettronica;

Ingegneria energetica e nucleare;

Ingegneria gestionale;

Ingegneria informatica;

Ingegneria meccanica;

Ingegneria navale;

Ingegneria dell’ambiente e del territorio;

Scienze chimiche;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze e tecnologie della chimica industriale;

Scienze e tecnologie geologiche;

Scienze zootecniche e tecnologie animali;

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;

Farmacia e farmacia industriale.

Bisogna inoltre essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione che consenta l’iscrizione all’albo di uno degli Ordini professionali indicati nel bando.

Le fasi della procedura concorsuale sono le seguenti:

prova scritta con soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti specifici relativi alla legislazione, norme tecniche, teoria, tecnica e procedure afferenti alle materie indicate nel bando (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

prova orale di valutazione delle conoscenze teoriche e tecniche, con verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

valutazione dei titoli per un massimo di 10 punti per titoli formativi e professionali.

Bando Ripam per 308 funzionari amministrativi e assistenti sociali

Per la copertura di 308 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, è indetto un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, suddiviso in due:

293 posti per funzionari amministrativi;

15 posti per assistenti sociali.

Concorso per funzionari amministrativi

Il concorso per funzionari amministrativi prevede la copertura di 293 posti, distribuiti nelle seguenti sedi:

Lazio (29 posti);

Emilia-Romagna (40 posti);

Friuli-Venezia Giulia (22 posti);

Liguria (20 posti);

Lombardia (70 posti);

Piemonte (11 posti);

Sardegna (10 posti);

Toscana (36 posti);

Valle d’Aosta (7 posti);

Veneto (32 posti).

Il titolo di studio richiesto è la laurea magistrale (Lm) in:

Giurisprudenza;

Finanza;

Relazioni internazionali;

Scienze della politica;

Scienze delle pubbliche amministrazioni;

Scienze economico-aziendali;

Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

Scienze statistiche;

Scienze statistiche attuariali e finanziarie;

Servizio sociale e politiche sociali;

Sociologia e ricerca sociale;

Studi europei.

Oppure laurea (L) in:

Scienze dei servizi giuridici;

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

Scienze economiche;

Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;

Servizio sociale;

Sociologia;

Statistica.

Il concorso per i funzionari amministrativi è suddiviso come segue:

prova scritta con un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

prova orale con colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati e verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

valutazione dei titoli formativi e professionali per un massimo di 10 punti.

Concorso per assistenti sociali

Il concorso per assistenti sociali prevede la copertura di 15 posti, distribuiti nelle seguenti sedi:

Campania (1 posto);

Emilia-Romagna (2 posti);

Friuli-Venezia Giulia (1 posto);

Lazio (2 posti);

Lombardia (3 posti);

Piemonte (1 posto);

Sicilia (1 posto);

Toscana (3 posti);

Veneto (1 posto).

Il titolo di studio richiesto è la laurea magistrale o la laurea in:

Servizio sociale e politiche sociali (Lm);

Servizio sociale (L).

Le fasi della procedura concorsuale sono le seguenti:

prova scritta con un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

prova orale con colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati e verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

valutazione dei titoli formativi e professionali per un massimo di 10 punti.

Bando Avvocatura per 9 professionisti legali

Per la copertura di 9 posti presso l’Avvocatura dell’Inail, nel ruolo di professionisti legali a tempo pieno e indeterminato. Prevede la copertura di 9 posti distribuiti nelle seguenti sedi:

Lazio (2 posti);

Lombardia (2 posti);

Piemonte (1 posto);

Toscana (1 posto);

Campania (1 posto);

Sicilia (1 posto);

Puglia (1 posto).

I titoli di studio richiesti sono:

laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza;

diploma di laurea in Giurisprudenza;

altri titoli equiparati alle suddette classi di laurea.

Bisogna inoltre avere l’abilitazione all’esercizio della professione forense o l’iscrizione a uno degli Albi degli avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell’Ordine.

Le fasi della procedura concorsuale sono le seguenti:

eventuale prova preselettiva, con un test di 60 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti;

prova scritta da svolgere in 360 minuti, con la redazione di un atto defensionale, che presupponga la conoscenza del diritto sostanziale e del diritto processuale, e un parere sinteticamente motivato, con abstract in lingua inglese (max 100 punti, votazione media non inferiore a 60/100);

prova orale su diritto costituzionale e diritto dell’Unione Europea, diritto amministrativo e processuale amministrativo, diritto civile e processuale civile, diritto del lavoro e della legislazione sociale, diritto commerciale, diritto penale e procedura penale, lingua inglese e competenze digitali (max 100 punti, superata con un punteggio non inferiore a 70/100);

valutazione dei titoli formativi e professionali per un valore massimo complessivo di 10 punti.

Bando Ripam per 108 ricercatori

L’Inail mette a bando anche 108 posti di personale nel profilo professionale di Ricercatore, III livello professionale, del Ccnl del Comparto Istruzione e Ricerca. Le aree multidisciplinari sono le seguenti:

area 1: Medicina e chirurgia;

area 2: Scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale, farmacia e farmacia industriale;

area 3: Biologia;

area 4: Biotecnologie mediche, biotecnologie industriali;

area 5: Ingegneria biomedica, scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, ingegneria dell’automazione, ingegneria informatica;

area 6: Ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria della sicurezza, scienza e ingegneria dei materiali;

area 7: Fisica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria della sicurezza, ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria biomedica;

area 8: Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria dell’automazione, ingegneria della sicurezza, ingegneria elettronica, scienza e ingegneria dei materiali, design;

area 9: Scienze e tecnologie agrarie, ingegneria per l’ambiente e il territorio, scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;

area 10: Fisica, informatica, ingegneria informatica, matematica, modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, scienze cognitive, scienze statistiche;

area 11: Scienze statistiche/biostatistica, scienze statistiche attuariali e finanziarie;

area 12: Psicologia;

area 13: Sociologia e ricerca sociale, scienze della politica, scienze dell’economia;

area 14: Linguistica, teoria della comunicazione;

area 15: Ingegneria gestionale, scienze economico-aziendali, scienze dell’economia.

È richiesta laurea magistrale e dottorato di ricerca oppure lo svolgimento di un triennio di attività di ricerca, tecnologica o professionale documentata post lauream presso Università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.

Le fasi della procedura concorsuale sono le seguenti:

prova scritta, distinta per ciascuna area multidisciplinare, con la somministrazione anche di quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alla conoscenza della lingua inglese di livello B2, all’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, e alle specifiche materie elencate nel bando per ogni area multidisciplinare (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

prova orale sulle stesse materie oggetto della prova scritta e discussione di casi pratici per accertare le conoscenze tecniche e la capacità espositiva del candidato (max 30 punti, min 21/30 per superare la prova);

valutazione dei titoli formativi e professionali per un valore massimo complessivo di 10 punti.

Bando Ripam per 83 tecnologi

Inail cerca anche 83 professionisti da inserire nel ruolo di Tecnologo, III livello professionale, del Ccnl Comparto Istruzione e Ricerca. I posti a concorso sono distribuiti come segue:

Area 1.A – 18 unità presso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT);

Area 1.B – 65 unità presso le Unità Operative Territoriali (UOT).

È richiesta la laurea magistrale (Lm) in:

Ingegneria aerospaziale e astronautica;

Ingegneria biomedica;

Ingegneria chimica;

Ingegneria civile;

Ingegneria dei sistemi edilizi;

Ingegneria dell’automazione;

Ingegneria della sicurezza;

Ingegneria delle telecomunicazioni;

Ingegneria elettrica;

Ingegneria elettronica;

Ingegneria energetica e nucleare;

Ingegneria gestionale;

Ingegneria informatica;

Ingegneria meccanica;

Ingegneria navale;

Ingegneria dell’ambiente e del territorio.

Le fasi della procedura concorsuale sono le seguenti: