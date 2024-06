L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cerca personale tra laureati e diplomati di tutta Italia: ecco come candidarsi e quali sono i requisiti

Fonte: 123RF Doppio concorso per lavorare in Agcom: tutti i requisiti e i profili richiesti.

Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha pubblicato due bandi per assumere a tempo indeterminato 24 figure tra laureati e diplomati. Si tratta di 19 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella qualifica funzionariale e 5 da inquadrare nella qualifica operativa. Vediamo requisiti e modalità di accesso ai due concorsi pubblici.

Concorso per funzionari Agcom

Il primo concorso, per 19 funzionari, riguarda i seguenti profili e relativi codici:

3 funzionari in area giuridica – Agcom/Fg;

3 funzionari in area tecnica con profilo di data scientist – Agcom/Ft;

3 funzionari in area sociologica – Agcom/Fs;

2 funzionari in area economica – Agcom/Fe;

4 funzionari in area giuridica – Agcom/Fag;

2 funzionari in area tecnica – Agcom/Fat;

2 funzionari in area economica – Agcom/Fae.

Di seguito titoli ed esperienza lavorativa richiesti per candidarsi ai vari ruoli.

Funzionario area giuridica Fg

Laurea magistrale in Giurisprudenza (Lmg-01) o titoli equiparati, con votazione minima di 105/110 o punteggio equivalente;

esperienza di almeno 3 anni nelle discipline di diritto amministrativo, diritto delle comunicazioni, diritto delle nuove tecnologie, diritto dell’unione europea, oppure almeno 1 anno come funzionario presso l’Autorità, oppure 5 anni nel ruolo operativo.

Funzionario area tecnica con profilo di data scientist Ft

Laurea magistrale in Fisica (Lm17), Informatica (Lm18), Sicurezza informatica (Lm66), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (Lm91), Ingegneria delle telecomunicazioni (Lm27), Matematica (Lm40), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (Lm44), Scienze statistiche (Lm82), Ingegneria elettronica (lm29) o titoli equiparati;

esperienza di almeno 3 anni nelle discipline di internet e reti di calcolatori, sicurezza nelle reti e nei sistemi informatici, Dbms di tipo Sql e Nosql, reti e protocolli di comunicazione per servizi dati, voce e video, sistemi operativi e tecnologie per la virtualizzazione, modelli di funzionamento delle piattaforme digitali, oppure almeno 1 anno come funzionario presso l’Autorità, oppure 5 anni nel ruolo operativo.

Funzionario area sociologica Fs

Laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale (Lm88), Informazioni e sistemi editoriali (Lm19), Scienze della comunicazione pubblica, di impresa e pubblicità (Lm59), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (Lm91), Teorie della comunicazione (Lm92), Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (Lm93), Scienze filosofiche (Lm78), Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (Lm38), Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (Lm65) o titoli equiparati, con votazione minima di 105/110 o punteggio equivalente;

esperienza di almeno 3 anni nelle discipline di teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo, giornalistico, nuovi media, internet e social media studies, social media management, data journalism, audience studies, metodi quantitativi e qualitativi di ricerca sociale, analisi del contenuto, disciplina comunitaria e nazionale del settore radiotelevisivo e regolamentazione della comunicazione politica, regolamentazione dei sistemi mediali, quadro regolamentare europeo (Dsa, Copyright, Emfa, Political Advertising), oppure almeno 1 anno come funzionario presso l’Autorità, oppure 5 anni nel ruolo operativo.

Funzionario area economica Fe

Laurea magistrale in Scienze dell’economia (Lm56) o Scienze economico-aziendali (Lm77), titoli equiparati, con votazione minima di 105/110 o punteggio equivalente;

esperienza di almeno 3 anni nelle discipline di economia industriale, mechanism design, analisi economica del diritto, studi e analisi dei mercati, mercati delle piattaforme, interdipendenza dei mercati diversi, oppure almeno 1 anno come funzionario presso l’Autorità, oppure 5 anni nel ruolo operativo.

Funzionario area giuridica Fag

Laurea magistrale in Giurisprudenza (Lmg-01) o titoli equiparati, con votazione minima di 105/110 o punteggio equivalente;

esperienza di almeno 3 anni nelle discipline di diritto dell’informazione e della comunicazione, diritto amministrativo, diritto dell’unione europea, diritto della concorrenza, diritto privato delle nuove tecnologie, informatica giuridica, oppure almeno 1 anno come funzionario presso l’Autorità, oppure 5 anni nel ruolo operativo.

Funzionario area tecnica Fat

Laurea magistrale in Fisica (Lm17), Informatica (Lm18), Sicurezza informatica (Lm66), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (Lm91), Ingegneria delle telecomunicazioni (Lm27), Matematica (Lm40), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (Lm44), Scienze statistiche (Lm82), Ingegneria elettronica (Lm29) o titoli equiparati;

esperienza di almeno 3 anni nelle discipline di ingegneria informatica, ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, sicurezza informatica, oppure almeno 1 anno come funzionario presso l’Autorità, oppure 5 anni nel ruolo operativo.

Funzionario area economica Fae

Laurea magistrale in Scienze dell’economia (Lm56) o Scienze economico-aziendali (Lm77), titoli equiparati, con votazione minima di 105/110 o punteggio equivalente;

esperienza di almeno 3 anni nelle discipline di economia dei media, economia della regolamentazione, economia industriale, diritto dell’impresa e dell’economia, oppure almeno 1 anno come funzionario presso l’Autorità, oppure 5 anni nel ruolo operativo.

Prova preselettiva funzionari

La prova preselettiva è effettuata se il numero di candidati per ciascuna area concorsuale è pari o superiore a 50 volte il numero dei posti messi a concorso. Consiste in un test a risposta multipla sulle materie comuni indicate nel bando. È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a 20 volte il numero dei posti disponibili per ciascuna area concorsuale, compresi gli ex aequo.

Prove scritte funzionari

Le prove scritte sono distinte per i codici concorso e consistono in:

una prova di natura teorica , un elaborato volto a verificare la conoscenza del candidato nelle materie specifiche del profilo concorsuale;

, un elaborato volto a verificare la conoscenza del candidato nelle materie specifiche del profilo concorsuale; una prova scritta di carattere pratico, da svolgere in lingua inglese e senza l’ausilio del vocabolario, consistente nella soluzione di uno o più quesiti relativi ad argomenti di carattere giuridico, tecnico o economico.

Prova orale funzionari

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono 21/30 in ciascuna prova scritta. Consiste in un colloquio interdisciplinare per accertare l’idoneità dei candidati rispetto alla posizione messa a concorso, con riguardo alle loro attitudini, capacità e preparazione nelle materie indicate per ciascun profilo e conoscenza della lingua inglese.

Valutazione dei titoli funzionari

La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale. Il punteggio massimo complessivo attribuibile per la valutazione dei titoli è di 15 punti. I titoli valutabili comprendono titoli di studio, professionali e di servizio, nonché eventuali pubblicazioni.

Punteggi complessivi funzionari

Il punteggio massimo complessivo attribuibile è di 105 punti, ripartiti in:

30 punti per ciascuna delle prove scritte;

30 punti per la prova orale;

15 punti per la valutazione dei titoli.

Concorso per operativi Agcom

Il secondo concorso, per 5 operativi, riguarda i seguenti profili e relativi codici:

3 operativi con competenze amministrative – Agcom/Oa;

2 operativi con competenze informatiche – Agcom/Oi.

Di seguito titoli ed esperienza lavorativa richiesti per candidarsi ai vari ruoli.

Operativo con competenze amministrative

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

esperienza di almeno 2 anni nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati, oppure almeno 1 anno di servizio presso l’Autorità con analoghe funzioni, oppure 4 anni di servizio nel ruolo dell’Autorità nella qualifica di esecutivo e almeno 2 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Operativo con competenze informatiche

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

esperienza di almeno 6 anni come sistemista informatico nell’ambito di sistemi informatici di amministrazioni ed enti pubblici o privati, oppure almeno 1 anno di servizio presso l’Autorità con analoghe funzioni, oppure 4 anni di servizio nel ruolo dell’Autorità nella qualifica di esecutivo e almeno 2 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Prova preselettiva operativi

La prova preselettiva è effettuata se il numero di candidati per ciascun profilo concorsuale è pari o superiore a 50 volte il numero dei posti messi a concorso. Consiste in un test a risposta multipla sulle materie della prova scritta. È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a 20 volte il numero dei posti disponibili per ciascun profilo concorsuale, compresi gli ex aequo.

Prove scritte operativi

Le prove scritte sono distinte per i codici concorso e consistono in una prova teorica consistente in un elaborato volto a verificare la conoscenza del candidato nelle materie specifiche del profilo concorsuale

Il punteggio massimo è di 40 punti per il profilo amministrativo e 100 punti per il profilo informatico.

Prova orale operativi

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 28/40 per il profilo amministrativo e 70/100 per il profilo informatico. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare per accertare l’idoneità dei candidati rispetto alla posizione messa a concorso, con riguardo alle loro attitudini, capacità e preparazione nelle materie indicate per ciascun profilo e conoscenza della lingua inglese.

Il punteggio massimo è di 40 punti per il profilo amministrativo e 100 punti per il profilo informatico. La prova orale si intende superata con un punteggio minimo di 28/40 per il profilo amministrativo e 70/100 per il profilo informatico.

Valutazione dei titoli operativi

La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale. Il punteggio massimo complessivo attribuibile per la valutazione dei titoli è di 20 punti per il profilo amministrativo e 100 punti per il profilo informatico. I titoli valutabili comprendono titoli di studio, professionali e di servizio, nonché eventuali pubblicazioni.

Punteggi complessivi operativi

Il punteggio massimo complessivo attribuibile è di 100 punti per il profilo amministrativo e 300 punti per il profilo informatico, ripartiti in:

40 punti per la prova scritta (profilo amministrativo) o 100 punti (profilo informatico);

40 punti per la prova orale (profilo amministrativo) o 100 punti (profilo informatico);

20 punti per la valutazione dei titoli (profilo amministrativo) o 100 punti (profilo informatico).

Come candidarsi e qual è la scadenza

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale inPa, autenticandosi con Spid, Cie, Cns o eIdas. È necessario registrarsi e possedere un indirizzo di posta elettronica certificata Pec o un domicilio digitale. La domanda deve essere completata e inviata entro l’11 luglio 2024.

Nel modulo di presentazione, i candidati devono dichiarare:

i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale);

la residenza e domicilio, recapito telefonico e Pec;

di godere dei diritti civili e politici, senza esclusioni dall’elettorato politico attivo e di destituzioni o decadenze da impieghi pubblici;

l’assenza di condanne penali definitive o procedimenti penali in corso;

l’idoneità fisica all’impiego;

la regolarità rispetto agli eventuali obblighi di leva;

il titolo di studio e di possedere i requisiti di ammissione;

eventuali titoli da sottoporre alla valutazione.

I candidati con disabilità o Dsa devono specificare eventuali richieste di ausili e/o tempi aggiuntivi, documentate da una dichiarazione della commissione medico-legale dell’Asl di riferiment. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento devono indicare la loro condizione per ottenere le misure organizzative necessarie.