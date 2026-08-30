Nuovi concorsi nella Sanità in Lombardia: posti per infermieri, psicologi e tecnici

167 posti a tempo indeterminato in Lombardia per infermieri, psicologi e tecnici. Domande entro il 24 settembre 2026

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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Nuovi concorsi nella Sanità in Lombardia: posti per infermieri, psicologi e tecnici
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Concorsi pubblici profili sanitari in Lombardia.
Quali sono i bandi dell'Asst di Lecco? Dove trovare informazioni su Asst Milano? Quali posti ci sono per tecnici sanitari?

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2026 diversi bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di infermieri, psicologi, tecnici sanitari e operatori tecnici in Lombardia. Le procedure sono state avviate dall’Asst di Lecco e dall’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

Concorsi Sanità Lombardia 2026: i posti disponibili

Nel complesso, le selezioni mettono a disposizione 167 posti di lavoro nella Sanità pubblica lombarda, così ripartiti:

  • 100 infermieri (60 posti assegnati al polo ospedaliero e 40 al polo territoriale), 1 dirigente psicologo e 1 operatore tecnico specializzato destinato al servizio di portineria/centralino presso l’Asst di Lecco;
  • 50 infermieri e 15 tecnici sanitari di laboratorio biomedico presso l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

Requisiti specifici per ogni posizione

Per poter partecipare ai concorsi aperto agli infermieri, i candidati devono:

  • possedere una laurea di primo livello in Infermieristica, classe L/SNT1, oppure diploma universitario di Infermiere (sono ammessi anche i titoli equipollenti riconosciuti dalla normativa);
  • risultare iscritti all’Albo professionale degli infermieri/Ordine delle professioni infermieristiche. È prevista anche la possibilità di partecipazione per chi è iscritto all’albo professionale di un altro Paese Ue, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione.

Per i 15 tecnici sanitari di laboratorio biomedico dell’Asst Santi Paolo e Carlo, invece, sono richiesti:

  • la laurea triennale nella classe delle professioni sanitarie tecniche di laboratorio biomedico o il titolo universitario/equipollente riconosciuto dalla normativa;
  • l’iscrizione al relativo Albo professionale, nell’ambito dell’Ordine Tsrm e Pstrp.

Per il posto da dirigente psicologo a Leggo, secondo le informazioni ricavate dal bando, è necessario avere:

  • laurea in Psicologia;
  • abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale;
  • specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, cioè Psicoterapia, oppure in una disciplina riconosciuta equipollente o affine secondo la normativa applicabile.

Infine, basta la licenza della scuola dell’obbligo, quindi sostanzialmente licenza media per ricoprire il posto da operatore tecnico specializzato destinato al servizio di portineria/centralino. Tuttavia, in questo caso bisogna però dimostrare di avere specifica esperienza professionale di almeno cinque anni nello stesso profilo presso servizi di portineria/centralino di amministrazioni pubbliche o aziende private.

Requisiti generali

Accanto ai requisiti specifici del singolo profilo, i candidati devono naturalmente rispettare anche i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego previsti dalla normativa. Quindi, avere:

  • cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (con i relativi familiari titolari del diritto di soggiorno), oppure ancora di un Paesi terzi ma in possesso di specifici requisiti (come il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato/protezione sussidiaria), ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001;
  • età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo previsto dalla legge;
  • idoneità fisica incondizionata alle mansioni specifiche del profilo professionale messo a concorso, accertata dall’azienda sanitaria prima dell’assunzione;
  • pieno godimento dei diritti civili e politici;
  • posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente ai soggetti nati fino al 1985).

Inoltre è necessario:

  • non aver riportato condanne penali passate in giudicato, interdizioni o misure che impediscano, secondo le normative vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
  • non essere stati destituiti, dispensati o decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione.

Prove di concorso

I concorsi indetti dall’Asst di Lecco prevedono la selezione per titoli ed esami. Nel dettaglio:

  • infermieri e tecnici dovranno sostenere una prova scritta e una prova orale;
  • i candidati alla posizione di dirigente psicologo dovranno sostenere invece una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

Per i posti messi a concorso dall’Asst Santi Paolo e Carlo a Milano, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato – sia per quanto riguarda gli infermieri sia per quanto riguarda i tecnici sanitari di laboratorio biomedico – è subordinata al superamento di:

  • una prova scritta;
  • una prova pratica;
  • e una prova orale.

Quando e come candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente online tramite i portali ufficiali delle singole aziende sanitarie, ovvero attraverso la piattaforma istituzionale dell’Asst di Lecco e quella dell’Asst di Santi Paolo e Carlo di Milano.

Il termine ultimo per completare le procedure è stato fissato al 24 settembre 2026 per entrambe.

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