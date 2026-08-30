Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Concorsi pubblici profili sanitari in Lombardia.

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2026 diversi bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di infermieri, psicologi, tecnici sanitari e operatori tecnici in Lombardia. Le procedure sono state avviate dall’Asst di Lecco e dall’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

Concorsi Sanità Lombardia 2026: i posti disponibili

Nel complesso, le selezioni mettono a disposizione 167 posti di lavoro nella Sanità pubblica lombarda, così ripartiti:

100 infermieri (60 posti assegnati al polo ospedaliero e 40 al polo territoriale), 1 dirigente psicologo e 1 operatore tecnico specializzato destinato al servizio di portineria/centralino presso l’Asst di Lecco ;

; 50 infermieri e 15 tecnici sanitari di laboratorio biomedico presso l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

Requisiti specifici per ogni posizione

Per poter partecipare ai concorsi aperto agli infermieri, i candidati devono:

possedere una laurea di primo livello in Infermieristica, classe L/SNT1, oppure diploma universitario di Infermiere (sono ammessi anche i titoli equipollenti riconosciuti dalla normativa);

di primo livello in Infermieristica, classe L/SNT1, oppure diploma universitario di Infermiere (sono ammessi anche i titoli equipollenti riconosciuti dalla normativa); risultare iscritti all’Albo professionale degli infermieri/Ordine delle professioni infermieristiche. È prevista anche la possibilità di partecipazione per chi è iscritto all’albo professionale di un altro Paese Ue, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione.

Per i 15 tecnici sanitari di laboratorio biomedico dell’Asst Santi Paolo e Carlo, invece, sono richiesti:

la laurea triennale nella classe delle professioni sanitarie tecniche di laboratorio biomedico o il titolo universitario/equipollente riconosciuto dalla normativa;

nella classe delle professioni sanitarie tecniche di laboratorio biomedico o il titolo universitario/equipollente riconosciuto dalla normativa; l’iscrizione al relativo Albo professionale, nell’ambito dell’Ordine Tsrm e Pstrp.

Per il posto da dirigente psicologo a Leggo, secondo le informazioni ricavate dal bando, è necessario avere:

laurea in Psicologia;

in Psicologia; abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale;

all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, cioè Psicoterapia, oppure in una disciplina riconosciuta equipollente o affine secondo la normativa applicabile.

Infine, basta la licenza della scuola dell’obbligo, quindi sostanzialmente licenza media per ricoprire il posto da operatore tecnico specializzato destinato al servizio di portineria/centralino. Tuttavia, in questo caso bisogna però dimostrare di avere specifica esperienza professionale di almeno cinque anni nello stesso profilo presso servizi di portineria/centralino di amministrazioni pubbliche o aziende private.

Requisiti generali

Accanto ai requisiti specifici del singolo profilo, i candidati devono naturalmente rispettare anche i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego previsti dalla normativa. Quindi, avere:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (con i relativi familiari titolari del diritto di soggiorno), oppure ancora di un Paesi terzi ma in possesso di specifici requisiti (come il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato/protezione sussidiaria), ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001;

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (con i relativi familiari titolari del diritto di soggiorno), oppure ancora di un Paesi terzi ma in possesso di specifici requisiti (come il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato/protezione sussidiaria), ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001; età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo previsto dalla legge;

e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo previsto dalla legge; idoneità fisica incondizionata alle mansioni specifiche del profilo professionale messo a concorso, accertata dall’azienda sanitaria prima dell’assunzione;

incondizionata alle mansioni specifiche del profilo professionale messo a concorso, accertata dall’azienda sanitaria prima dell’assunzione; pieno godimento dei diritti civili e politici;

civili e politici; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente ai soggetti nati fino al 1985).

Inoltre è necessario:

non aver riportato condanne penali passate in giudicato, interdizioni o misure che impediscano, secondo le normative vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti, dispensati o decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione.

Prove di concorso

I concorsi indetti dall’Asst di Lecco prevedono la selezione per titoli ed esami. Nel dettaglio:

infermieri e tecnici dovranno sostenere una prova scritta e una prova orale;

e tecnici dovranno sostenere una prova scritta e una prova orale; i candidati alla posizione di dirigente psicologo dovranno sostenere invece una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

Per i posti messi a concorso dall’Asst Santi Paolo e Carlo a Milano, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato – sia per quanto riguarda gli infermieri sia per quanto riguarda i tecnici sanitari di laboratorio biomedico – è subordinata al superamento di:

una prova scritta;

una prova pratica;

e una prova orale.

Quando e come candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente online tramite i portali ufficiali delle singole aziende sanitarie, ovvero attraverso la piattaforma istituzionale dell’Asst di Lecco e quella dell’Asst di Santi Paolo e Carlo di Milano.

Il termine ultimo per completare le procedure è stato fissato al 24 settembre 2026 per entrambe.