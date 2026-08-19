Concorsi da 3.700 posti in Pubblica Amministrazione, in arrivo nuovi bandi: chi può partecipare

Ministeri ed Enti pubblici indicono selezioni per far fronte ai pensionamenti e all'innovazione tecnologica. I nuovi bandi saranno pubblicati tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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Concorsi da 3.700 posti in Pubblica Amministrazione, in arrivo nuovi bandi: chi può partecipare
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In arrivo la tornata autunnale di selezioni nella Pubblica Amministrazione
Quali sono i requisiti per partecipare? Quando sono previsti i bandi? Dove posso trovare i moduli d'iscrizione?

Neanche la pausa estiva ha fermato la macchina del reclutamento pubblico, ma è con l’arrivo dell’autunno che si attende una decisa accelerazione. Le amministrazioni statali stanno ultimando i dettagli di un piano d’ingaggi coordinato, pronto a garantire l’ingresso di oltre 3.700 nuove figure operative tra dicasteri, organismi di controllo ed enti previdenziali.

Le prossime Selezioni andranno ad affiancare le procedure già avviate e i bandi in chiusura durante la stagione estiva. Per gli aspiranti dipendenti pubblici, il momento decisivo coinciderà con la ripresa delle attività d’ufficio, quando i vari enti provvederanno a formalizzare i decreti autorizzativi e ad attivare i moduli d’iscrizione sulla piattaforma inPA.

La ripartizione dei posti

L’immissione delle oltre 3.700 nuove unità risponde all’esigenza primaria di rimpiazzare il personale in uscita e digitalizzare i flussi operativi dello Stato. Il contingente di nuovi assunti verrà instradato verso cinque settori strategici:

  • il settore della Giustizia, con l’ingresso di circa 1.400 profili destinati a potenziare l’apparato amministrativo delle sedi giudiziarie;
  • l’Inps, che accoglierà oltre 1.000 specialisti con competenze prevalenti in ambito economico e informatico;
  • il Ministero della Cultura, pronto ad arricchire il proprio organico con circa 700 figure dedicate alla gestione del patrimonio;
  • il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il quale sono previsti circa 400 innesti di area finanziaria;
  • la Corte dei Conti e le strutture centrali correlate, a cui andranno le restanti quote per ruoli tecnici e contabili.

C’è da specificare che non tutti i posti annunciati saranno occupati tramite selezione pubblica. Una parte dei reclutamenti avverrà attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi già effettuati negli anni precedenti.

Accesso, requisiti e modalità di selezione

Per affrontare le prossime uscite con il giusto anticipo, è bene ricordare le regole d’accesso valide per la Pubblica Amministrazione. L’intero iter candidatorio si svolgerà in modalità esclusivamente telematica tramite il portale del reclutamento:

  • l’invio della candidatura richiederà l’autenticazione tramite Spid, Cie o Cns, associata a un indirizzo di posta elettronica certificata in corso di validità;
  • i titoli di studio richiesti varieranno dal diploma di scuola superiore per i ruoli assistenziali fino alle lauree magistrali o specialistiche per le posizioni da funzionario;
  • l’iter selettivo vedrà lo svolgimento di un test scritto a risposta multipla su argomenti di settore e quesiti logici, seguito da un colloquio orale volto ad accertare le competenze informatiche e linguistiche.

Tempistiche d’uscita e finestre per le domande

A differenza degli avvisi estivi concentrati in poche date, questo pacchetto di inserimenti seguirà un calendario sfalsato. L’iter di presentazione delle istanze si articolerà secondo passaggi ben definiti:

  1. la pubblicazione dei singoli avvisi avverrà gradualmente tra le prossime settimane e la prima metà della stagione autunnale;
  2. i candidati disporranno della finestra standard di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione per inoltrare la propria richiesta d’iscrizione;
  3. lo svolgimento degli esami si concentrerà nei mesi finali dell’anno e all’inizio del successivo, puntando a una rapida formalizzazione delle graduatorie.

Le sfide strutturali della macchina statale

L’infornata di reclutamenti pianificata per i prossimi mesi punta prima di tutto a contenere gli effetti del turnover fisiologico nei ranghi dello Stato. Tuttavia, l’operazione riporta a galla il tema del divario retributivo con il settore privato, particolarmente evidente per le competenze tecniche, informatiche e contabili più qualificate.

La vera scommessa per gli enti pubblici non consisterà unicamente nel coprire i 3.700 posti messi a bando, ma nel riuscire ad attrarre professionisti capaci di sostenere i progetti di digitalizzazione e migliorare i servizi erogati ai cittadini.