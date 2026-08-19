Neanche la pausa estiva ha fermato la macchina del reclutamento pubblico, ma è con l’arrivo dell’autunno che si attende una decisa accelerazione. Le amministrazioni statali stanno ultimando i dettagli di un piano d’ingaggi coordinato, pronto a garantire l’ingresso di oltre 3.700 nuove figure operative tra dicasteri, organismi di controllo ed enti previdenziali.
Le prossime Selezioni andranno ad affiancare le procedure già avviate e i bandi in chiusura durante la stagione estiva. Per gli aspiranti dipendenti pubblici, il momento decisivo coinciderà con la ripresa delle attività d’ufficio, quando i vari enti provvederanno a formalizzare i decreti autorizzativi e ad attivare i moduli d’iscrizione sulla piattaforma inPA.
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La ripartizione dei posti
L’immissione delle oltre 3.700 nuove unità risponde all’esigenza primaria di rimpiazzare il personale in uscita e digitalizzare i flussi operativi dello Stato. Il contingente di nuovi assunti verrà instradato verso cinque settori strategici:
- il settore della Giustizia, con l’ingresso di circa 1.400 profili destinati a potenziare l’apparato amministrativo delle sedi giudiziarie;
- l’Inps, che accoglierà oltre 1.000 specialisti con competenze prevalenti in ambito economico e informatico;
- il Ministero della Cultura, pronto ad arricchire il proprio organico con circa 700 figure dedicate alla gestione del patrimonio;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il quale sono previsti circa 400 innesti di area finanziaria;
- la Corte dei Conti e le strutture centrali correlate, a cui andranno le restanti quote per ruoli tecnici e contabili.
C’è da specificare che non tutti i posti annunciati saranno occupati tramite selezione pubblica. Una parte dei reclutamenti avverrà attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi già effettuati negli anni precedenti.
Accesso, requisiti e modalità di selezione
Per affrontare le prossime uscite con il giusto anticipo, è bene ricordare le regole d’accesso valide per la Pubblica Amministrazione. L’intero iter candidatorio si svolgerà in modalità esclusivamente telematica tramite il portale del reclutamento:
- l’invio della candidatura richiederà l’autenticazione tramite Spid, Cie o Cns, associata a un indirizzo di posta elettronica certificata in corso di validità;
- i titoli di studio richiesti varieranno dal diploma di scuola superiore per i ruoli assistenziali fino alle lauree magistrali o specialistiche per le posizioni da funzionario;
- l’iter selettivo vedrà lo svolgimento di un test scritto a risposta multipla su argomenti di settore e quesiti logici, seguito da un colloquio orale volto ad accertare le competenze informatiche e linguistiche.
Tempistiche d’uscita e finestre per le domande
A differenza degli avvisi estivi concentrati in poche date, questo pacchetto di inserimenti seguirà un calendario sfalsato. L’iter di presentazione delle istanze si articolerà secondo passaggi ben definiti:
- la pubblicazione dei singoli avvisi avverrà gradualmente tra le prossime settimane e la prima metà della stagione autunnale;
- i candidati disporranno della finestra standard di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione per inoltrare la propria richiesta d’iscrizione;
- lo svolgimento degli esami si concentrerà nei mesi finali dell’anno e all’inizio del successivo, puntando a una rapida formalizzazione delle graduatorie.
Le sfide strutturali della macchina statale
L’infornata di reclutamenti pianificata per i prossimi mesi punta prima di tutto a contenere gli effetti del turnover fisiologico nei ranghi dello Stato. Tuttavia, l’operazione riporta a galla il tema del divario retributivo con il settore privato, particolarmente evidente per le competenze tecniche, informatiche e contabili più qualificate.
La vera scommessa per gli enti pubblici non consisterà unicamente nel coprire i 3.700 posti messi a bando, ma nel riuscire ad attrarre professionisti capaci di sostenere i progetti di digitalizzazione e migliorare i servizi erogati ai cittadini.