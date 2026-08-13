Quattro concorsi tra Lombardia e Molise offrono 44 posti da infermiere a tempo indeterminato, con scadenze dal 20 agosto al 10 settembre

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iStock Personale sanitario all'interno di un ospedale

Quattro aziende sanitarie cercano complessivamente 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato. Le opportunità si concentrano in Lombardia, tra Milano e Varese, e in Molise, dove l’Asrem mette a disposizione il maggior numero di posti.

Dove sono i 44 posti per infermieri

La Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano cerca 3 infermieri. Altri 25 posti sono disponibili in altre aziende sanitarie lombarde: 15 presso l’Asst Sette Laghi, in provincia di Varese, e 10 presso l’Asst Rhodense di Garbagnate Milanese. Completano il quadro le 16 assunzioni previste dall’Azienda sanitaria regionale del Molise.

I profili rientrano nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, ruolo sanitario. Il trattamento economico sarà quello stabilito dal Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità.

Chi può partecipare

I requisiti professionali sono sostanzialmente comuni alle quattro selezioni. È necessario possedere uno dei seguenti titoli:

laurea in Infermieristica della classe L/SNT1;

diploma universitario di infermiere;

diploma o attestato del precedente ordinamento riconosciuto equipollente.

Serve inoltre l’iscrizione all’albo professionale. Chi è iscritto all’albo di un altro Paese può essere ammesso nei casi previsti dai bandi, ma dovrà perfezionare l’iscrizione in Italia prima di prendere servizio.

Tra le condizioni generali rientrano l’idoneità fisica alle mansioni, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di provvedimenti incompatibili con l’impiego pubblico. I cittadini stranieri devono rientrare in una delle categorie ammesse dalla normativa e possedere un’adeguata conoscenza dell’italiano.

La disciplina dei titoli esteri non è identica in tutte le procedure. Il Policlinico di Milano ammette con riserva chi abbia avviato tempestivamente il riconoscimento, altri bandi richiedono che il provvedimento sia già disponibile entro la chiusura delle candidature. Chi possiede una qualifica ottenuta fuori dall’Italia dovrebbe quindi verificare con particolare attenzione la procedura relativa al singolo ente.

Come si svolgono le prove

La struttura delle selezioni è simile per tutti e quattro i concorsi. I candidati dovranno affrontare:

una prova scritta sulle materie proprie della professione infermieristica;

sulle materie proprie della professione infermieristica; una prova pratica dedicata alle tecniche del profilo;

dedicata alle tecniche del profilo; una prova orale, durante la quale saranno verificate anche la conoscenza dell’inglese e le competenze informatiche.

Il Policlinico di Milano include tra le materie dell’orale anche la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Policlinico, Asst Sette Laghi e Asrem potranno inoltre organizzare una preselezione in presenza di un numero elevato di domande. Per l’Asrem il test potrà comprendere, oltre agli argomenti professionali, anche organizzazione del Servizio sanitario nazionale, cultura generale e logica.

Come inviare la domanda

Tutte le candidature si presentano online e non sono ammesse spedizioni tramite posta ordinaria o Pec. Spid o Cie, documento d’identità, dati dell’iscrizione all’albo e ricevuta del pagamento sono gli elementi da preparare in anticipo.

Chi dichiara titoli di servizio, preferenze, riserve o necessità di ausili deve fornire le informazioni e le certificazioni richieste dal portale. È utile anche verificare il formato e la leggibilità dei documenti prima di caricarli.

L’ultimo controllo deve riguardare lo stato della candidatura. La ricevuta o l’e-mail prodotta dal sistema è la prova che l’invio è terminato correttamente. Il semplice salvataggio dei dati, soprattutto nei portali che prevedono firma e caricamento finale, non basta.

Scadenze e costi specifici

Oltre alle condizioni comuni, ogni concorso prevede termini, riserve e adempimenti propri.

Policlinico di Milano

Per i 3 posti della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la domanda deve essere inviata entro le ore 23:59 del 20 agosto 2026 attraverso la piattaforma policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it.

Il bando richiede un’idoneità fisica incondizionata allo svolgimento delle mansioni nei reparti che assicurano la continuità assistenziale nelle 24 ore.

Per i titoli conseguiti all’estero è possibile partecipare con riserva anche quando il procedimento di equipollenza o equivalenza sia ancora in corso, purché la relativa richiesta sia stata presentata entro la scadenza e ne venga allegata la prova. Il riconoscimento dovrà comunque essere ottenuto prima dell’assunzione.

Asst Sette Laghi

Le candidature per i 15 posti dell’Asst Sette Laghi devono essere presentate entro le ore 23:59 del 4 settembre 2026. La procedura telematica è raggiungibile dal sito dell’azienda e dalla relativa pubblicazione sul portale inPA. È richiesto il pagamento di un contributo di 10 euro, con caricamento della ricevuta.

La partecipazione comporta l’accettazione della sede che sarà individuata dall’azienda tra i suoi presidi in base alle esigenze organizzative.

Asst Rhodense

Per i 10 posti dell’Asst Rhodense c’è tempo fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2026. È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro.

Asrem Molise

La domanda per i 16 posti dell’Asrem deve essere trasmessa entro le ore 18:00 del 10 settembre 2026 attraverso la sezione Concorsi Smart del sito aziendale. Per partecipare occorrono Spid, una Pec personale e la ricevuta del contributo di segreteria di 5 euro.

La graduatoria rimarrà valida per 2 anni e potrà essere utilizzata anche per ulteriori assunzioni. Per chi viene assunto è previsto un vincolo di permanenza biennale presso l’Asrem.