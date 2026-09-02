Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf Tutti i concorsi in scadenza a settembre 2026

Quest’estate è stata molto strana per tanti italiani. C’è chi non è potuto partire perché l’inflazione gli ha mangiato ogni risparmio. E c’è chi sotto l’ombrellone non leggeva un romanzo ma studiava, per preparare la prima prova di un concorso pubblico.

Le temperature non accennano a calare ma l’estate sta finendo e la ripresa autunnale si arricchisce di importanti opportunità di reclutamento, dalle selezioni sanitarie regionali ai maxi bandi per gli enti locali e le amministrazioni centrali. Ecco le procedure attive ordinate in sequenza cronologica in base al termine perentorio di presentazione delle candidature.

Concorsi per infermieri: 44 posti in Lombardia e Molise

Per il rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio, molte aziende ospedaliere hanno indetto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami destinate all’assunzione a tempo indeterminato di personale infermieristico, afferente all’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari:

Ente Sanitario Posti Assegnati Scadenza Domande Asst Sette Laghi (Varese) 15 4 settembre 2026 (ore 23:59) Asrem Molise (Campobasso) 16 10 settembre 2026 (ore 18:00) Asst Rhodense (Garbagnate Milanese) 10 10 settembre 2026 (ore 23:59) Irccs Ca’ Granda Policlinico (Milano) 3 20 agosto 2026 (ore 23:59)

L’accesso alla selezione richiede che i candidati siano in possesso della laurea triennale in Infermieristica (L/SNT1) o di un titolo equipollente, unito alla regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

L’invio delle istanze si effettua esclusivamente per via telematica attraverso le piattaforme dedicate dei singoli enti ospedalieri.

Concorso Azienda Zero Calabria: 31 Tecnici di Laboratorio Biomedico

L’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria ha avviato un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di 31 posizioni da Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Il contingente di personale verrà assegnato alle seguenti strutture del Servizio Sanitario Regionale:

Luogo Posti Assegnati Asp Reggio Calabria 8 Asp Cosenza 6 Asp Catanzaro 5 Asp Vibo Valentia 4 Ao Cosenza e Aou Catanzaro Renato Dulbecco 3 ciascuna Asp Crotone e GOM Reggio Calabria 1 ciascuna

I candidati devono essere in possesso della laurea triennale in Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT3) abilitante alla professione e risultare iscritti al relativo Albo professionale. La candidatura va inoltrata tramite il portale inPA entro il 9 settembre 2026 alle ore 23:59.

Aeronautica Militare: 50 posti per Ufficiali Aupc e Aufp

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando per titoli ed esami volto all’ammissione di 50 allievi ufficiali nei ranghi dell’Aeronautica Militare.

La suddivisione dei posti previsti dal bando si articola secondo le seguenti aliquote:

20 posti per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento al 133° corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di 12 anni;

30 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo speciale, destinati al 18° corso AUFP.

Per il profilo Aupc si richiede un’età compresa tra i 17 e i 23 anni non compiuti e il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, come per il precedente bando. Per la categoria Aufp il limite anagrafico sale a 38 anni non compiuti, con titolo di studio modulato tra diploma e laurea in base alla specializzazione. Le istanze si trasmettono tramite la piattaforma concorsi della Difesa entro il 10 settembre 2026 alle ore 23:59.

Concorso Azienda Zero Veneto: 56 Tecnici della Prevenzione

Azienda Zero della Regione Veneto gestisce una selezione pubblica per titoli ed esami rivolta all’assunzione a tempo indeterminato di 56 Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

La ripartizione dei posti tra le varie strutture del Servizio Sanitario Regionale si presenta così articolata:

Struttura Sanitaria Posti Disponibili Azienda Ulss 3 Serenissima 13 Azienda Ulss 6 Euganea 12 Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana 8 Azienda Ulss 8 Berica 7 Azienda Ulss 5 Polesana e Ulss 9 Scaligera 5 ciascuna Azienda Ulss 4 Veneto Orientale 2 Azienda Ulss 1 Dolomiti e Ulss 7 Pedemontana 1 ciascuna

La partecipazione è subordinata al possesso della laurea triennale in Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT4) e all’iscrizione all’Albo di riferimento. Le domande vanno registrate sul portale telematico di Azienda Zero entro il 10 settembre 2026 alle ore 18:00.

Concorso Rai: 34 posti per impiegati diplomati sotto i 30 anni

La Rai ha pubblicato un bando di selezione pubblica finalizzato all’assunzione di 34 impiegati con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, destinato a trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del triennio.

La partecipazione è riservata ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

Le candidature devono essere registrate esclusivamente online sul portale entro e non oltre il 10 settembre.

Concorso RIPAM Coesione: 882 posti per Specialista Tecnico al Sud

Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto una procedura selettiva su base territoriale per il reclutamento a tempo indeterminato di 882 unità con il profilo di Specialista Tecnico. Le figure saranno inserite negli enti locali delle regioni meridionali per potenziare la gestione dei progetti europei.

La distribuzione del contingente sul territorio si articola nelle seguenti quote:

Ambito Territoriale Codice Concorso Posti Assegnati Regione Sicilia St/Sic 269 Regione Campania St/Cam 237 Regione Puglia St/Pug 168 Regione Calabria St/Cal 104 Regione Sardegna St/Sar 61 Regione Basilicata St/Bas 35 Regione Molise St/Mol 8

I candidati devono possedere una laurea magistrale o specialistica in ambito tecnico e ingegneristico. L’invio dell’istanza si effettua sulla piattaforma per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione entro il 23 settembre 2026 alle ore 23:59.

Concorso Sanità Lombardia: 167 posti tra Milano e Lecco

La Gazzetta Ufficiale ha ufficializzato l’avvio di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, gestite dall’Asst di Lecco e dall’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, finalizzate alla copertura a tempo indeterminato di 167 posizioni in ambito sanitario e operativo.

La distribuzione delle risorse umane tra le strutture della Sanità lombarda risulta così ripartita:

Struttura sanitaria Profili Ricercati Posti Asst di Lecco Infermieri (polo ospedaliero e territoriale) 100 Asst Santi Paolo e Carlo (Milano) Infermieri 50 Asst Santi Paolo e Carlo (Milano) Tecnici sanitari di laboratorio biomedico 15 Asst di Lecco Dirigente Psicologo 1 Asst di Lecco Operatore tecnico specializzato (portineria/centralino) 1

L’iter selettivo prevede percorsi differenziati per le due strutture:

l’Asst di Lecco applicherà una prova scritta e una orale per infermieri e tecnici, affiancate da una prova pratica per il dirigente psicologo;

l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano articolerà la selezione su tre prove d’esame (scritta, pratica e orale).

Le iscrizioni si raccolgono sulle piattaforme telematiche dei rispettivi enti entro il 24 settembre 2026.

Maxi Concorso Asmel 2026: elenchi di idonei per 39 profili

L’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali ha avviato la procedura per la formazione e l’aggiornamento di 39 elenchi di idonei dedicati alle assunzioni negli oltre 1.000 Comuni consorziati.

I requisiti d’accesso risultano diversificati in base alla categoria d’inquadramento:

per l’area degli Operatori Esperti si richiede l’assolvimento dell’obbligo scolastico unito a eventuale qualifica professionale (profili operativi e manutentivi);

per l’area degli Istruttori occorre il diploma di scuola secondaria di secondo grado (amministrativi, contabili, informatici, tecnici);

per l’area dei Funzionari ed EQ è richiesto il diploma di laurea idoneo alla specializzazione prescelta.

L’iter prevede una singola prova scritta a risposta multipla svolta da remoto. Le candidature si raccolgono sulla piattaforma AsmeLab dalle ore 12:00 del 15 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2026.

In arrivo 3.700 posti nella PA: i bandi in pubblicazione

Il quadro dei reclutamenti pubblici vedrà un’ulteriore espansione con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm autorizzativo, predisposto per sbloccare oltre 3.700 ingressi a tempo indeterminato nelle amministrazioni centrali.

Tra le procedure di prossima attivazione figurano i seguenti piani di ingaggio:

il Ministero dell’Interno, con 1.086 posizioni ripartite tra diplomati e laureati;

l’Agenzia delle Entrate, per l’immissione di 735 risorse nei settori tributario e di analisi tecnica;

il Ministero della Cultura, con 482 innesti dedicati all’amministrazione e alla tutela del patrimonio;

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che recluterà 181 funzionari;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pronto a coprire 232 posti da assistente negli uffici centrali e periferici.

Trattandosi di procedure in fase di formalizzazione, le finestre utili per l’invio delle domande verranno stabilite al momento della pubblicazione dei singoli avvisi sul portale inPA.