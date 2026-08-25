La multinazionale dell'ingegneria e della tecnologia rinforza organico e centri di ricerca: opportunità per posizioni operative, ingegneristiche e manageriali.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Bosch assume su posizioni operative, manageriali e di ricerca

Bosch, colosso tedesco dell’innovazione tecnologica, della mobilità e dell’ingegneria industriale, ha rilanciato un corposo piano di reclutamento che coinvolge diverse sedi e poli di ricerca presenti in Italia.

Il programma di selezioni mira a sostenere i progetti di digitalizzazione, transizione ecologica e sviluppo industriale che vedono la multinazionale impegnata in prima linea. Le opportunità di lavoro si rivolgono a un bacino ampio di profili, che spazia dai giovani al primo inserimento fino a specialisti con anni di maturità professionale.

I profili ricercati e gli ambiti di inserimento

La rete delle ricerche di personale tocca molteplici settori d’attività della multinazionale sul territorio nazionale:

quello di ricerca e sviluppo, per il quale si cercano progettisti software, sviluppatori per la mobilità elettrica, ingegneri meccatronici, elettronici e di processo;

il comparto produzione e manutenzione, che ha bisogno di operatori di linea, manutentori elettromeccanici, addetti alla logistica e alla gestione della qualità di stabilimento;

e infine, le aree direzionale e commerciale, dove saranno inseriti esperti di marketing, specialisti nella catena di fornitura, addetti alle vendite, controller finanziari e referenti per le risorse umane.

Le sedi di collocamento interessano i principali centri direzionali e impianti produttivi del gruppo, tra cui Milano, Torino, Bari e Udine.

I requisiti d’accesso e le competenze necessarie

Per candidarsi alle posizioni aperte sono richiesti titoli di studio e competenze diversificati a seconda del livello d’inquadramento:

diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica tecnica per le mansioni operative, di magazzino e di manutenzione impianti;

laurea a indirizzo ingegneristico, informatico, economico o umanistico per gli incarichi nei dipartimenti tecnici, commerciali, di ricerca e di gestione.

Per tutte le posizioni è necessario:

avere una buona padronanza della lingua inglese (la conoscenza del tedesco costituisce un elemento aggiuntivo a favore);

attitudine all’innovazione, propensione al lavoro di squadra e orientamento alla risoluzione dei problemi.

Per gli studenti e i neolaureati sono previsti specifici percorsi di tirocinio retribuito e programmi di inserimento accelerato in azienda.

Inquadramento contrattuale e benefit aziendali

Le modalità d’ingaggio riflettono la strutturazione della contrattazione collettiva industriale. Per le figure con esperienza è prevista l’assunzione a tempo indeterminato, mentre per i profili junior sono previsti percorsi di stage con buone possibilità di stabilizzazione successiva.

Il pacchetto retributivo complessivo comprende una serie di tutele e agevolazioni di primo livello:

piani di welfare aziendale e premi annuali di produzione;

assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare di settore;

modalità di lavoro flessibile e smart working per le mansioni d’ufficio;

percorsi continui di formazione professionale tramite la Bosch Academy.

Come inviare la candidatura

Chi desidera esaminare l’elenco completo delle figure ricercate da Bosch, può collegarsi alla pagina carriere del portale ufficiale.

Selezionando l’area professionale, la sede d’interesse o il tipo di contratto cercato, è possibile accedere alla scheda dell’annuncio e inoltrare il proprio Curriculum Vitae per via telematica.

Altre opportunità di lavoro

Le ricerche aperte da Bosch integrano il panorama delle grandi campagne di reclutamento promosse dall’industria e dai servizi nel nostro Paese. Risulta possibile valutare anche l’ampio piano di assunzioni di Humanitas per il settore sanitario e amministrativo, le 70 posizioni stabili aperte da Fincantieri nei cantieri navali o i corsi per tecnici senza esperienza offerti da Carglass.