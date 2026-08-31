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Nella scelta di un nuovo amministratore di condominio, è importante ricordate che, in linea generale, un preventivo iniziale stracciato è di solito un campanello d’allarme.

Nel peggiore dei casi, esso può tradursi in ritardi manutentivi, spese occulte o addirittura sanzioni per inadempienze fiscali (ad esempio ritenute d’acconto non versate) che gravano sul condominio e di conseguenza sui condomini.

La legge è molto chiara: l’amministratore deve presentare un preventivo analitico al momento della nomina, pena la nullità dell’incarico.

Questo perché solo con una proposta trasparente i condomini possono confrontare le offerte e tutelare il proprio patrimonio.

Un cambio di paradigma: oltre il prezzo

Al giorno d’oggi, un “condomino responsabile” valuta qualità e sicurezza piuttosto che un prezzo da discount.

Meglio pochi preventivi fatti bene, dettagliati e analitici, che un singolo preventivo con cifre poco chiare e un totale molto basso.

Un preventivo corretto e trasparente deve specificare chiaramente compiti e costi, in modo che l’assemblea verifichi con esattezza cosa è incluso nell’onorario.

Un prezzo irrealisticamente basso, oltre a sollevare dubbi sulla qualità del servizio (mancanza di personale dedicato, assistenza scadente), espone il condominio a rischi economici: dall’aumento inaspettato delle spese fino a eventuali contenziosi.

Due diligence fisica e reputazionale

Chi desidera mettersi alla ricerca di un nuovo amministratore di condominio, può valutare alcune delle seguenti caratteristiche che, secondo ResidenT, società di gestione condominiale, sono indispensabili. Ad esempio:

Esperienza e presenza locale. Un professionista con anni di attività sul territorio avrà maggiore conoscenza delle normative locali e delle dinamiche del mercato immobiliare. L’anzianità e la clientela consolidata sono indice di solidità.

Un professionista con anni di attività sul territorio avrà maggiore conoscenza delle normative locali e delle dinamiche del mercato immobiliare. L’anzianità e la clientela consolidata sono indice di solidità. Polizza assicurativa professionale. È fondamentale che l’amministratore abbia una RC professionale che copra eventuali errori di gestione. Questa polizza tutela i condomini in caso di danni o omissioni gravi.

È fondamentale che l’amministratore abbia una che copra eventuali errori di gestione. Questa polizza tutela i condomini in caso di danni o omissioni gravi. Organizzazione e trasparenza operativa. Verificare la struttura dello staff (amministrativi, contabili, tecnici), gli orari di ricevimento e i canali di comunicazione. Il buon amministratore espone tabelle con oneri e scadenze e risponde prontamente ai condomini, senza code alla segreteria. Deve anche rispettare la privacy: le liste e le comunicazioni dei condomini vanno gestite secondo il GDPR, ma senza diventare alibi per nascondere informazioni utili.

Verificare la struttura dello staff (amministrativi, contabili, tecnici), gli orari di ricevimento e i canali di comunicazione. Il buon amministratore espone tabelle con oneri e scadenze e risponde prontamente ai condomini, senza code alla segreteria. Deve anche rispettare la privacy: le liste e le comunicazioni dei condomini vanno gestite secondo il GDPR, ma senza diventare alibi per nascondere informazioni utili. Indipendenza e integrità. Meglio un professionista “al di sopra delle parti”, cioè libero da vincoli con fornitori o interessi esterni. Un amministratore indebitato o con debolezze rischia di privilegiare certi appalti o di subire pressioni che danneggiano il condominio.

Trasparenza e digitalizzazione come standard minimi

La tecnologia è ormai alleata dell’efficienza condominiale. Un buon amministratore utilizza piattaforme online dedicate: così bilanci, fatture, verbali e scadenze sono accessibili in qualsiasi momento da tablet o smartphone. Questo abbassa drasticamente le asimmetrie informative fra amministrazione e condomini.

Come osserva il settore, la digitalizzazione “consente di migliorare la comunicazione con i condòmini, offrendo risposte più rapide, maggiore trasparenza e accesso facilitato alle informazioni”. In pratica, ogni movimento economico viene registrato e documentato su un cruscotto dedicato: i condomini possono così “verificare in tempo reale la situazione dei pagamenti, l’andamento delle spese, lo stato di avanzamento dei lavori programmati”.

Questa chiarezza concreta fa la differenza: basta file sparsi o bacheche dimenticate, ogni documentazione è pronta a un click.

La conseguenza? Meno discussioni in assemblea, meno perdite di tempo per il consiglio di condominio e maggiore fiducia nel gestore.

In pratica, quando tutto è digitalizzato, non serve seguire l’amministratore in ogni passo: il condominio vede da sé che i soldi vengono spesi bene e nelle scadenze previste.

Approccio multidisciplinare ed etico

Oggi un amministratore non è solo un passacarte o un contabile: dietro a lui c’è un team capace di affrontare questioni legali, tecniche ed etiche. In uno scenario normativo complesso (dalla sicurezza agli incentivi energetici, fino al nuovo condominio 2023), il professionista ideale sa interfacciarsi con avvocati, tecnici e fornitori qualificati. Meglio ancora se lo studio dispone di un supporto legale interno o di un network stabile di esperti: così controversie condominiali e contenziosi fiscali si gestiscono con rapidità e competenza.

Inoltre, l’approccio deve essere “al servizio dei condomini”: decisioni come manutenzioni straordinarie, ripartizioni e adeguamenti normativi vanno prese con equità e trasparenza. Una mentalità etica significa anche rifiutare fornitori convenzionati non nel proprio interesse, e mettere sempre al primo posto la tutela del patrimonio comune.

Infine, la formazione continua dello staff è un altro indicatore di qualità: amministratori che aggiornano i propri collaboratori su leggi fiscali e tecnologie si dimostrano orientati al risk management e alla prevenzione dei problemi, non solo alla risoluzione degli stessi.

Amministratore di condominio a Modena: perché scegliere Resident spa

A Modena e provincia ResidenT si presenta come il modello di riferimento per i condomini che vogliono affidarsi a soluzioni sicure e non solo economiche.

Fondata nel 1991, ResidenT vanta una esperienza pluridecennale nel territorio: quarant’anni di attività offrono garanzie di continuità e professionalità.

ResidenT rappresenta l’esempio concreto di come si possa conciliare esperienza e innovazione.

Per i proprietari più esigenti, che considerano l’immobile un asset da valorizzare e tutelare, l’alternativa “economica” non è la soluzione: al contrario, serve un amministratore affidabile e completo. In un settore dove i rischi normativi e operativi possono essere elevati, meglio scegliere la sicurezza di un servizio certificato e trasparente piuttosto che puntare su costi apparentemente bassi.

Quando si valuta un amministratore di condominio, occorre ricordare che la voce prezzo è soltanto il punto di partenza.

I veri criteri di scelta riguardano la qualità del lavoro, la solidità aziendale, la chiarezza nella gestione e l’adozione di strumenti digitali che proteggono i condomini. In quest’ottica, ResidenT si pone come un partner che rispetta questi standard: offre servizi professionali, team specializzato e piattaforma online dedicata, puntando a una gestione condominiale efficiente, etica e a prova di futuro.