Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come risparmiare sugli acconti 2026 con i metodo previsionale

Con l’approssimarsi delle scadenze fiscali dell’anno, la gestione della liquidità e della cassa aziendale diventa la priorità assoluta per ogni titolare di partita Iva. Tra i versamenti più gravosi e temuti figurano gli acconti 2026 per Irpef, Ires e imposta sostitutiva nei regimi agevolati. Esiste tuttavia uno strumento del tutto legale previsto dalla normativa fiscale italiana che permette di ridurre l’esborso finanziario senza incorrere in contenziosi: l’utilizzo del metodo previsionale.

Storico o previsionale: le due opzioni per le partite Iva

Di norma, il sistema fiscale determina le somme dovute a titolo di acconto utilizzando il cosiddetto metodo storico. Questo meccanismo calcola l’importo prendendo come riferimento il 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (dichiarata nei modelli fiscali della stagione corrente). Se da un lato il metodo storico mette al riparo da qualsiasi contestazione o sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro rischia di penalizzare fortemente chi sta attraversando un periodo di contrazione delle entrate, imponendo il pagamento di tasse calibrate su guadagni ormai passati.

Per evitare di immobilizzare risorse utili all’operatività aziendale, il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo previsionale. Tale approccio consente di calcolare gli acconti 2026 sulla base del reddito effettivo che si stima di conseguire nell’anno in corso. Se la proiezione indica un fatturato o un utile inferiore a quello dell’anno precedente, l’importo dell’acconto può essere proporzionalmente ridotto o, nei casi più evidenti, persino azzerato.

Quando conviene applicare la riduzione?

L’adozione del metodo previsionale per chi gestisce una partita Iva si rivela particolarmente opportuna e strategica in diverse circostanze operative:

perdita di commesse rilevanti , che si concretizzano con la risoluzione anticipata di un contratto chiave o il ridimensionamento dei volumi nella seconda metà dell’anno;

, che si concretizzano con la risoluzione anticipata di un contratto chiave o il ridimensionamento dei volumi nella seconda metà dell’anno; sostenimento di spese e costi straordinari , determinati da ingenti investimenti in beni strumentali, corsi di formazione o software che aumentano i costi deducibili e abbattono la base imponibile;

, determinati da ingenti investimenti in beni strumentali, corsi di formazione o software che aumentano i costi deducibili e abbattono la base imponibile; sospensione o chiusura dell’attività a seguito del passaggio a regimi fiscali differenti o a periodi di inattività programmata;

a seguito del passaggio a regimi fiscali differenti o a periodi di inattività programmata; versamento di contributi previdenziali elevati determinati dal pagamento di contributi Inps o delle casse professionali nell’anno in corso, che deducono direttamente il reddito imponibile.

Calcoli errati e sanzioni: come tutelarsi

L’utilizzo del metodo previsionale richiede la massima accuratezza e molta prudenza. Il rischio principale scatta se, a consuntivo, il reddito reale dell’anno dovesse risultare superiore a quello stimato nella previsione, rendendo l’acconto versato insufficiente rispetto alla quota che sarebbe stata dovuta.

In caso di errore di calcolo o sopravvenienze attive impreviste a fine anno, l’Agenzia delle Entrate applica una sanzione ordinaria pari al 30% sulla quota di acconto non versata, a cui si aggiungono gli interessi legali maturati nel tempo.

Come rimediare a questo potenziale inconveniente? Qualora il contribuente si dovesse rendere conto di aver sottostimato la stima prima della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, può regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite il ravvedimento operoso. Questo strumento consente di versare la differenza dovuta beneficiando di sanzioni fortemente ridotte in proporzione al ritardo.

Pianificazione finanziaria e rateizzazione

Un altro aspetto cruciale riguarda la gestione temporale dei versamenti degli acconti 2026. Oltre a ridurne l’importo tramite il metodo previsionale, i titolari di partita Iva possono ottimizzare i flussi di cassa frazionando l’importo dovuto fino a un massimo di 6 rate mensili: la prima si versa entro il 30 giugno (o il 30 luglio con lo 0,40% di maggiorazione) e le successive tassativamente il giorno 16 di ogni mese, fino a concludere il piano entro il 16 novembre (resta invece non rateizzabile il secondo acconto del 30 novembre). Questa opzione, unita a un attento monitoraggio del fatturato, previene picchi d’uscita improvvisi che potrebbero mettere a rischio la sostenibilità finanziaria dell’attività e la capacità di investimento nei mesi successivi.

A cosa prestare attenzione

Prima di procedere al versamento degli acconti 2026, è fondamentale evitare stime avventate. La scelta migliore per chi ha una partita Iva consiste nel redigere un bilancio di verifica aggiornato, proiettando con precisione i ricavi da incassare e i costi da sostenere entro il 31 dicembre 2026. Una pianificazione accurata garantisce il giusto equilibrio tra la tutela della liquidità aziendale e il rispetto delle regole fiscali.