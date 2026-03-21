Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

123RF Le chat di WhatsApp tra colleghi possono essere usate per sanzioni disciplinari?

Nel lavoro odierno le comunicazioni rapide e digitali sono frequenti. Perciò capita che i colleghi si confrontino tramite gruppi WhatsApp. Ma che cosa succede se in quelle chat si usano toni accesi, critici o persino offensivi? Il datore di lavoro può utilizzare quei messaggi per sanzionare qualcuno dei suoi dipendenti?

A questa domanda ha dato una chiara risposta la Corte d’Appello di Ancona con la sentenza 101/2026, destinata a fare scuola. Vediamola nei suoi punti chiave e capiamo perché è di utilità per la generalità delle aziende.

Vocali “scomodi” nella chat del reparto: il caso

La vicenda nasceva in un supermercato marchigiano, dove una dipendente del reparto pescheria aveva inviato alcuni messaggi vocali in una chat WhatsApp interna composta da soli 5 colleghi.

Rivolta agli altri partecipanti, la donna aveva criticato oralmente la qualità del pesce in vendita ed espresso giudizi negativi sull’organizzazione dei turni lavorativi. Oltre ai contenuti delle frasi, nei messaggi vocali erano emersi toni ritenuti offensivi nei confronti dei superiori.

Uno dei partecipanti alla chat aveva poi inviato i messaggi alla direzione che, a seguito di opportuna contestazione disciplinare, aveva deciso di avviare un procedimento nei confronti della lavoratrice.

La dipendente, assistita da un sindacato, aveva chiesto e ottenuto di essere sentita per presentare le sue giustificazioni. Nel corso di un’audizione con memoria difensiva, aveva così ammesso l’uso del linguaggio oggetto di contestazione, sostenendo — tuttavia — che le espressioni fossero state pronunciate in una situazione interna tra colleghi.

Inoltre, a suo dire, l’intenzione era quella di proteggere l’azienda e la propria responsabilità professionale, negando di avere esternato quei giudizi alla clientela.

La sanzione disciplinare e la conferma del giudice del lavoro

Ritenute insufficienti queste giustificazioni, all’esito del procedimento l’azienda aveva inflitto alla lavoratrice la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per la durata di 5 giorni. Per la donna era scattato anche un cambio forzato di reparto.

Il datore aveva evidenziato profili di insubordinazione e grave lesione dell’immagine e reputazione aziendale. Come passo successivo, la disputa giudiziaria, al fine di accertare definitivamente la correttezza della punizione.

In primo grado, il tribunale di Ancona aveva dato ragione all’azienda, compiendo una distinzione significativa:

le critiche sulla qualità del pesce erano state considerate legittime (diritto di critica);

(diritto di critica); le accuse rivolte all’organizzazione dei turni erano state considerate eccessive e non provate, quindi disciplinarmente gravi.

Su questa base, la sanzione era stata ritenuta proporzionata dalla magistratura.

Il ribaltamento in appello e la questione decisiva

In appello, la prospettiva è cambiata del tutto. Infatti, la Corte non si è concentrata più sul contenuto dei messaggi, ma su un punto preliminare e fondamentale:

quei messaggi potevano essere utilizzati come prova disciplinare?

La risposta della magistratura è stata netta: no, perché la chat Whatsapp tra colleghi è, per sua natura, chiusa e costituisce una manifestazione virtuale di corrispondenza privata.

La Corte d’Appello di Ancona ha fugato ogni dubbio. Non può mai portare a conseguenze disciplinari una chat WhatsApp:

composta da un numero ristretto di colleghi;

senza la presenza di dirigenti;

creata su telefoni personali;

destinata a rimanere interna al gruppo.

Infatti, come stabilito dalla Corte Costituzionale, una chat estranea all’apparato organizzativo aziendale rientra appieno nella tutela dell’art. 15 della Costituzione, che garantisce libertà e segretezza delle comunicazioni.

In concreto, un gruppo WhatsApp chiuso viene equiparato a uno scambio di lettere riservate. E, anche se i messaggi sono inoltrati, restano protetti.

L’invio dei messaggi all’azienda da un membro della chat

C’è un altro aspetto interessante. Non cambia nulla anche in caso di divulgazione dei messaggi vocali da parte di un partecipante alla chat Whatsapp. La natura della comunicazione digitale resta, infatti, privata e tutelata.

La magistratura è stata netta. Chi, in una situazione come questa, fa la “spia”, vìola la segretezza della corrispondenza e non giustifica

l’utilizzo datoriale del contenuto comunicativo quale base di un provvedimento disciplinare, risolvendosi altrimenti in una indebita compressione della libertà di comunicare riservatamente.

Quindi, non c’è spazio per una responsabilità disciplinare e per l’esercizio dei poteri di controllo datoriale, neppure quando emergano espressioni sconvenienti od offensive:

mancando in radice il presupposto della legittima acquisizione della prova e dovendo il potere disciplinare cedere dinanzi alla tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni.

In ogni caso, nel processo, non risultava altresì provata l’adozione di una preventiva e puntuale informativa su eventuali controlli, né — più in generale — l’osservanza delle garanzie procedurali e sostanziali che presidiano i controlli aziendali sul lavoro.

Se il messaggio è inutilizzabile, cade la sanzione

Qui il mezzo di comunicazione non è la tradizionale lettera privata, ma un messaggio digitale in forma orale. Ma questo non incide sulla natura giuridica della comunicazione: la tutela della riservatezza resta in piedi, anche nell’ambito delle moderne tecnologie.

Le conseguenze sono decisive sul piano disciplinare. Una volta dichiarata l’inutilizzabilità dei messaggi, viene meno il presupposto probatorio su cui si fondava la contestazione alla donna.

Senza una prova legittimamente acquisita, il procedimento disciplinare risulta privo di fondamento, portando alla decadenza della sanzione inflitta. Ed è proprio questa la conclusione cui è giunta la corte territoriale: annullamento della sospensione con conseguente condanna dell’azienda al pagamento delle spese processuali.

Che cosa cambia per lavoratori e datori di lavoro

Non è di certo la prima volta che la giurisprudenza affronta il rapporto tra messaggi e sanzioni, come nel caso del licenziamento per messaggi su WhatsApp.

La sentenza 101/2026 della Corte d’Appello di Ancona ha conseguenze concrete. L’insegnamento a tutte le aziende è che non basta avere uno screenshot o un inoltro per giustificare una sanzione. Infatti, serve verificare come è stata acquisita la prova. E, in ogni caso, occorrere rispettare i limiti costituzionali e le regole sui controlli.

Per i dipendenti, la pronuncia è una sorta di salvagente contro possibili contestazioni future. Come visto, le conversazioni private tra colleghi restano protette e, anche in ambito lavorativo, esiste una sfera personale inattaccabile.

Il fatto che un messaggio venga “tradito” da un collega, non elimina la tutela. Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, non può essere usato come prova, neanche quando il contenuto (scritto o orale) è sgradevole, volgare, offensivo o sopra le righe.

Il potere disciplinare del datore si ferma davanti ai diritti fondamentali del lavoratore, che prevalgono anche su esigenze aziendali come decoro, immagine o rispetto gerarchico.

In linea generale, una chat WhatsApp privata tra colleghi non può giustificare una sanzione disciplinare. È così tracciato un confine netto tra ciò che appartiene al rapporto lavorativo e ciò, invece, che resta nella sfera privata.

E, a ben vedere, è un confine destinato a diventare sempre più importante, in un mondo del lavoro che passa, sempre di più, dagli schermi dei nostri telefoni.