Poste Italiane continua la ricerca di personale e ha aperto le nuove candidature per il ruolo di consulente finanziario. La domanda può essere presentata fino al 9 marzo 2025 e l’azienda prevede un percorso di inserimento professionale e formazione per i candidati selezionati.

Per poter fare richiesta è necessario possedere una laurea o essere laureandi. Sarà data preferenza a chi ha conseguito titoli in ambito economico-giuridico. Di seguito, tutti i dettagli sulla nuova opportunità di lavoro in Poste Italiane.

Aperte posizioni per consulenti finanziari

Poste Italiane ha aperto le candidature per nuovi consulenti finanziari. La figura professionale lavorerà all’interno degli uffici postali, assistendo la clientela nella gestione di risparmi e investimenti. L’offerta di lavoro prevede un percorso di inserimento con formazione e un contratto a tempo pieno con condizioni definite dal Ccnl di Poste Italiane.

Durante la candidatura, i candidati dovranno specificare le province di preferenza tra quelle disponibili. Le sedi di lavoro comprendono, tegioni e province coinvolte:

Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona e Vicenza.

Quali sono i requisiti richiesti?

Poste Italiane è alla ricerca di candidati che vogliano intraprendere un percorso di crescita nel settore finanziario. I requisiti, considerati titoli preferenziali, per partecipare alla selezione sono:

possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche;

conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento;

conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD).

Poste Italiane offre per questa posizione un contratto full-time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi), con una retribuzione proporzionata all’esperienza del candidato, in linea con il Ccnl di Poste Italiane.

Viene anche proposto, già nella candidatura, un percorso di crescita:

inserimento con formazione dedicata;

possibilità di accedere a percorsi di sviluppo professionale basati sul merito;

lavoro in un ambiente dinamico, con attenzione al benessere dei dipendenti

Come e quando inviare la domanda di selezione

Il processo di selezione per il ruolo di consulente finanziario in Poste Italiane prevede diverse fasi e inizia con l’invio della candidatura tramite il portale ufficiale dell’azienda. Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 9 marzo 2025, specificando le province di preferenza per la sede di lavoro.

I candidati scelti riceveranno una comunicazione via e-mail (è consigliato controllare anche la cartella spam) con un invito a partecipare a un Virtual Recruiting Day. Chi supererà le selezioni verrà contattato per le fasi finali dell’iter di assunzione. Il processo di valutazione si concluderà con contratto di lavoro dipendente full-time.

Per candidarsi, è necessario accedere alla pagina dedicata alle assunzioni di Poste Italiane, cliccare su “Invia candidatura ora” e compilare il modulo online con i propri dati personali e professionali. È possibile importare il proprio profilo LinkedIn o inserire manualmente le informazioni richieste.