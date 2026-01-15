QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

iStock L'Aeroporto di Fiumicino assume nuovo personale di terra anche alla prima occupazione: basta avere la terza media e sapere bene l'inglese

Il 2026 parte con una grande notizia per chi cerca lavoro: all’Aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci è stata avviata una maxi campagna di assunzioni con recruiting day. L’offerta è aperta anche a candidati senza esperienza.

L’iniziativa punta a reclutare personale per diversi ruoli operativi e di servizio all’interno del principale scalo aeroportuale italiano, offrendo opportunità concrete di ingresso nel mondo del lavoro.

Posizioni aperte e ruoli ricercati

Aviation services Spa, azienda specializzata in servizi di gestione di servizi aeroportuali, ha lanciato il suo piano di selezione per la copertura di almeno 40 posti di lavoro presso l’aeroporto di Fiumicinoi, l’hub migliore d’Europa.

Tra le figure professionali ricercate si trovano principalmente profili operativi e di supporto ai servizi ai passeggeri:

addetti al check-in;

agenti di rampa;

addetti al carico e scarico bagagli;

addetti alle pulizie.

Queste posizioni prevedono attività fondamentali per il corretto funzionamento delle operazioni aeroportuali, dalla gestione dei bagagli all’assistenza al pubblico, e rappresentano un’occasione ideale anche per chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro.

Recruiting day 2026: quando e come partecipare

La selezione avverrà tramite un recruiting day organizzato insieme a Porta Futuro Lazio, il progetto pubblico e gratuito della Regione che offre servizi di orientamento, formazione e supporto alla ricerca di lavoro, facilitando l’incontro tra domanda e offerta.

L’evento è fissato per il 20 gennaio 2026, a Latina, presso la Casa dello Studente in Via Villafranca 63, dalle 14:00 alle 17:00.

La partecipazione è aperta a tutti i candidati interessati. Non sono richiesti anni di esperienza nel settore, poiché è previsto un periodo di formazione professionalizzante a carico dell’azienda, pensato proprio per formare i nuovi assunti sulle competenze richieste per ciascun ruolo.

Requisiti richiesti

Pur non essendo necessaria esperienza pregressa, ci sono alcuni requisiti di base richiesti ai candidati:

diploma di scuola superiore o licenza media (a seconda del ruolo per cui ci si candida);

conoscenza ottima della lingua inglese, vista la natura internazionale dello scalo;

soft skills come attitudine ai rapporti interpersonali, capacità di lavorare in team e problem solving.

Non sono previsti limiti di età, un elemento che rende l’iniziativa particolarmente interessante per studenti, neodiplomati o persone in cerca di un nuovo percorso professionale.

Condizioni di lavoro e benefit

Le risorse selezionate saranno assunte con contratto a tempo determinato, con un orario di lavoro part-time variabile tra le 130 e le 145 ore mensili.

Il pacchetto contrattuale include anche una retribuzione netta indicativa compresa tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese, basata su 14 mensilità, con possibili maggiorazioni per straordinari, turnazioni notturne e festive.

Oltre al salario, il piano di inserimento prevede bonus legati alla stabilizzazione, voucher pasto da 8 euro, sconti nei duty free dell’aeroporto e opportunità di crescita professionale, anche in altri aeroporti italiani ed europei.

Come candidarsi

Per partecipare al recruiting day o inviare la propria candidatura in anticipo, è possibile collegarsi alla sezione Lavora con noi del sito di Aviation Services e selezionare l’annuncio relativo al profilo di interesse.

Il 20 gennaio rappresenta una data imperdibile per chi cerca un lavoro, con possibilità di crescita e senza requisiti di esperienza pregressa. Insomma, l’offerta è una via d’ingresso concreta nel mondo dei servizi aeroportuali.