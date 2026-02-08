123RF Riforma Riconoscimento professioni e titoli esteri.

Il riconoscimento delle professioni e dei titoli conseguiti all’estero è destinato a cambiare nei prossimi anni, con procedure più snelle, digitalizzate e standardizzate. La notizia arriva dal libro bianco Made in Italy 2030, presentato al Cnel dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il documento, che disegna la strategia industriale del Paese per i prossimi anni, dedica particolare attenzione al capitale umano e alla mobilità professionale, sottolineando come il riconoscimento dei titoli esteri sia uno strumento fondamentale per sostenere la competitività delle imprese e favorire l’innovazione.

Come funziona oggi il riconoscimento dei titoli

Attualmente chi ha conseguito una laurea, un diploma o una qualifica professionale all’estero deve sottoporsi a un iter di riconoscimento piuttosto articolato. La valutazione avviene generalmente attraverso università o enti di formazione italiani, che confrontano programmi di studio e crediti formativi.

Nel caso delle professioni regolamentate (ad esempio ingegneri, architetti, medici, infermieri), il confronto avviene invece tra Ordini e collegi professionali.

Infine, per ruoli nelle PA e i settori regolamentati a livello nazionale, il procedimento coinvolge i ministeri competenti.

Le procedure possono essere lunghe, con tempi di attesa anche di diversi mesi, e i criteri di valutazione non sempre sono uniformi. In alcuni casi, chi proviene da paesi extra Ue può dover sostenere esami integrativi o periodi di tirocinio aggiuntivi.

Questo sistema, se da un lato tutela gli standard professionali italiani, dall’altro rischia di scoraggiare l’ingresso di nuovi talenti o di rallentare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Cosa propone il libro bianco Made in Italy 2030

Secondo il documento presentato dal Mimit, il Paese deve aggiornare le regole di accertamento dei titoli esteri per renderle più trasparenti, rapide e coerenti. L’obiettivo è stabilire criteri chiari e uniformi per la valutazione dei titoli, basati su durata e contenuti della formazione, esperienza pratica e certificazioni aggiuntive.

In pratica: un titolo estero sarà valutato secondo parametri definiti a livello nazionale, riducendo discrezionalità e tempi di attesa.

Verranno anche aggiornate e digitalizzate le procedure. Quindi i candidati potranno:

presentare la documentazione online tramite piattaforme dedicate;

monitorare lo stato della pratica;

ricevere indicazioni sulle eventuali integrazioni necessarie.

Questo ridurrà i tempi e i costi burocratici, semplificando l’accesso alle professioni regolamentate e non.

Il nuovo sistema terrà conto delle linee guida europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali, favorendo la mobilità internazionale e semplificando la comparabilità dei titoli conseguiti in Paesi Ue e extra Ue.

Cosa cambia per professionisti stranieri e studenti italiani

Le novità interesseranno soprattutto professionisti stranieri che vogliono lavorare in Italia e hanno titoli accademici o professionali ottenuti all’estero e i cittadini italiani che hanno studiato fuori dall’Italia e desiderano rientrare nel mercato del lavoro.

Per gli ordini professionali regolamentati, come medici, ingegneri, architetti e insegnanti, la digitalizzazione e la standardizzazione renderanno il processo più veloce, pur mantenendo controlli sugli standard qualitativi richiesti dalla legge.

Cosa non cambierà per il riconoscimento dei titoli esteri

È importante sottolineare che le nuove regole non aboliranno i requisiti di valutazione. I titoli stranieri continueranno a essere esaminati per verificare la corrispondenza con gli standard italiani.

Non verranno eliminati gli esami integrativi o i tirocini nei casi in cui siano necessari, ma si punta a rendere il percorso più chiaro e prevedibile.

Servono le leggi per attuare il libro bianco

Il libro bianco non è una legge ma un documento. Le modifiche che propone, per diventare operative, richiederanno interventi normativi e aggiornamenti delle procedure presso ministeri, università e ordini professionali. Tuttavia, già nei prossimi anni si prevede l’avvio di piattaforme digitali per l’invio e la verifica dei titoli, anche in maniera sperimentale.

È probabile inoltre che vengano definite a breve le prime linee guida nazionali per la valutazione dei titoli esteri, in linea con le regole europee per favorire la mobilità dei professionisti. Secondo gli esperti del Mimit, queste riforme potrebbero iniziare a impattare concretamente sul mercato del lavoro entro i prossimi 2 o 3 anni.