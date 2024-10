Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Visibili gli importi degli stipendi di ottobre: sono più bassi

Ottobre si apre con qualche sorpresa per il personale scolastico, che può già accedere agli importi degli stipendi attraverso NoiPa. Purtroppo, non tutti riceveranno ciò che si aspettavano. La piattaforma ha reso visibili gli importi già a partire da fine settembre, ma per molti il netto sarà più basso rispetto al mese precedente. Come mai? Un effetto a catena legato ai pagamenti del Fis (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) di settembre.

Ottobre con riduzioni stipendiali: chi sarà penalizzato?

Ottobre inizia non nel migliore dei modi per molti lavoratori, che vedranno l’importo dei loro stipendi diminuire. Le decurtazioni interesseranno in modo diverso docenti e personale Ata. Ma spieghiamo meglio. Chi ha ricevuto il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (Fis) nel mese di settembre si troverà di fronte a una riduzione che in alcuni casi supererà addirittura i 100 euro. Un paradosso per chi aveva accolto il bonus con entusiasmo, ma che ora si troverà con uno stipendio inferiore per l’assenza della decontribuzione prevista sugli emolumenti di ottobre.

In sostanza, chi non ha beneficiato del Fis vedrà meno variazioni in busta paga, mentre chi ha ricevuto il bonus dovrà affrontare una decurtazione (ad esclusione dei presidi).

In effetti, il Fis può sembrare un bonus “finto” per molti dipendenti scolastici. Sebbene venga erogato come incentivo, l’assenza di decontribuzioni sugli stipendi successivi, come avviene per ottobre 2024, riduce l’effetto positivo del bonus. In pratica, molti insegnanti e Ata si trovano con uno stipendio più basso il mese successivo, annullando di fatto parte del vantaggio che il Fis avrebbe dovuto offrire. Questo meccanismo ha generato malumore, poiché ciò che appare come un’agevolazione, finisce per trasformarsi in una decurtazione immediata nei mesi successivi.

Chi riceve l’aumento da ottobre

Alla piattaforma NoiPA si affidano molte parti della Pubblica amministrazione per la gestione del personale e i pagamenti degli stipendi. E ci sono alcune categorie pubbliche che a partire da oggi riceveranno un aumento. Si tratta di:

Gli appartenenti alle forze dell’ordine;

I militari dell’esercito;

I dipendenti delle università;

I dirigenti scolastici (presidi);

Alcuni docenti.

Come consultare gli stipendi di ottobre su NoiPa

Il processo per accedere ai dati stipendiali di ottobre 2024 è semplice, ma fondamentale per comprendere le eventuali riduzioni. I dipendenti possono consultare la piattaforma NoiPA utilizzando Spid, Cns o Cie.

Dopo l’autenticazione, nella sezione “Stipendiali”, si trovano tutte le informazioni necessarie: importi, trattenute e la possibilità di scaricare il contratto scuola. Un servizio che permette di avere tutto sotto controllo, ma che evidenzia anche le anomalie, se presenti.

Pagamento stipendi: quando arriverà il bonifico?

Anche se gli importi sono già visibili, l’effettivo pagamento degli stipendi di ottobre avverrà dalla seconda metà del mese. Il cedolino con tutte le voci dettagliate, incluse eventuali trattenute, sarà disponibile poco prima del bonifico. Questa anticipazione permette ai lavoratori di prepararsi, soprattutto coloro che dovranno affrontare una decurtazione dovuta al Fis.

Qualora ci fossero discrepanze negli importi, bisogna contattare immediatamente l’amministrazione scolastica o il supporto di NoiPA. Il sistema offre assistenza per risolvere eventuali problematiche tecniche o errori amministrativi. Il portale è ormai uno strumento essenziale per monitorare i pagamenti, ma non elimina del tutto la possibilità di errori, che vanno affrontati rapidamente per evitare complicazioni future.