Il mese di ottobre 2024 sarà particolarmente denso di novità e appuntamenti da ricordare per quei dipendenti pubblici che aderiscono alla piattaforma NoiPA. Sono infatti in arrivo nel cedolino diversi aumenti di stipendio per diverse categoria che hanno ottenuto di recente il rinnovo del contratto nazionale.

Saranno però implementati nel prossimo mese anche alcuni cambiamenti al funzionamento della piattaforma. Non sarà più possibile avvalersi del sostituto di imposta per gestire i conguagli fiscali. Numerose anche le dati importanti che sono state inserite nel sistema.

Gli aumenti di stipendio nel cedolino NoiPA di ottobre

La piattaforma NoiPA, alla quale molte parti della pubblica amministrazione si affidano per la gestione del personale e i pagamenti degli stipendi, presenterà alcune novità importanti a partire dal mese di ottobre. Mentre il cedolino di settembre veniva aggiornato, con gli stipendi che saranno accreditati proprio a partire da oggi lunedì 23 settembre, sono infatti comparse le prime notizie di aumento di stipendio a partire da ottobre. Le categorie che li riceverono sono:

Gli appartenenti alle forze dell’ordine;

I militari dell’esercito;

I dipendenti delle università;

I dirigenti scolastici (presidi);

Alcuni docenti.

Per quanto riguarda militari e forze dell’ordine, l’aumento risale a gennaio 2024 ma sarà liquidato soltanto con il cedolino di ottobre. Sarà riservato ai quadri dirigenziali e oscillerà tra i 200 e i 350 euro. Inoltre sarà anche presente un conguaglio per gli arretrati del periodo tra gennaio e settembre.

In ambito scolastico, gli universitari riceveranno l’adeguamento retributivo che è stato riconosciuto loro a partire da luglio 2024. La cifra in questo caso è percentuale, precisamente il 4,8%, qualche centinaio di euro lordi in più al mese. Anche i dirigenti scolastici, vale a dire i presidi, riceveranno un aumento a partire da ottobre, di 195 euro lordi al mese.

Leggermente più complessa la situazione per quanto riguarda invece gli insegnanti di scuola. A beneficiare dell’aumento saranno coloro che hanno lavorato con contratti a termine nell’ultimo anno oppure i docenti assunti in questo stesso periodo. Si tratta di un aumento di 100 euro al mese dovuto al fatto di non aver accumulato debiti per addizionali regionali e comunali. Quindi non saranno applicate loro le trattenute che invece toccano agli insegnanti di ruolo.

Tutte le novità di ottobre su NoiPA

Da ottobre ci saranno anche alcuni importanti cambiamenti all’interno della piattaforma NoiPA. A partire dal 30 settembre non si potrà più utilizzare il sostituto di imposta per gestire i conguagli fiscali, sia a credito che a debito. Chi non avrà completato queste operazioni entro il mese corrente dovrà quindi utilizzare il Modello Redditi per le Persone Fisiche. I rimborsi saranno quindi affidati all’Agenzia delle entrate e non più a NoiPA.

Sulla piattaforma sono inoltre già presenti le prime 5 date più importanti di cui tenere conto a partire da ottobre 2024: