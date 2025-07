123RF Cedolino NoiPa di luglio, le novità

Tutti i dipendenti della pubblica amministrazione hanno ricevuto il cedolino NoiPa, il riassunto dei dettagli della retribuzione mensile. A luglio, per tutti i lavoratori statali, c’è una novità importante. Un bonus da più di 80 euro, derivato dal taglio del cuneo fiscale previsto nella legge di bilancio 2025, che aumenta lo stipendio dei dipendenti.

Il calendario diffuso sul sito ufficiale di NoiPa prevede che i pagamenti del cedolino inizino dal 23 luglio, il prossimo mercoledì. Una data che vale però soltanto per lo stipendio ordinario. Eventuali arretrati o altri compensi o rimborsi potrebbero seguire un calendario diverso.

Il cedolino NoiPa di luglio

Grazie al cedolino NoiPa, i dipendenti pubblici possono visualizzare, in maniera interamente digitale, la composizione del proprio stipendio, incluse le trattenute Irpef e il Tfr. Quello di luglio è disponibile già dallo scorso venerdì 18, ma i pagamenti avverranno soltanto a partire da mercoledì 23.

Due categorie di lavoratori potrebbero però veder slittare il pagamento dei propri compensi. Si tratta di:

dipendenti pubblici con contratti a tempo determinato;

docenti che hanno coperto supplenze brevi.

In questi casi è sempre opportuno controllare gli accrediti attraverso la propria banca. Anche l’app di NoiPa permette di controllare lo stato del pagamento del proprio stipendio. È sufficiente accedere al proprio profilo, anche se in caso di ritardi è solitamente la app stessa ad avvisare con un messaggio nella sezione comunicazioni.

La novità più importante del cedolino NoiPa di luglio è il bonus per il taglio del cuneo fiscale. L’applicazione della legge di bilancio infatti prevede una riduzione dell’Irpef per i lavoratori con redditi tra i 15.000 e i 32.000 euro. Per questi dipendenti è previsto, anche a luglio, un bonus di 83,33 euro netti in più in busta paga.

L’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale

A partire dal 1° luglio è aumentata anche l’indennità di vacanza contrattuale. Si tratta di un compenso che spetta a quelle categorie di lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che stanno lavorando con un contratto collettivo nazionale scaduto. A loro lo Stato fornisce un risarcimento temporaneo.

Dall’inizio del mese di luglio questa cifra è stata aumentata, in particolare per il personale scolastico, con:

19 euro in più per i docenti a tempo pieno;

13 euro in più per il personale Ata e i collaboratori scolastici.

Come visualizzare il proprio cedolino

Tutti i dipendenti pubblici possono visualizzare il proprio cedolino NoiPa del mese di luglio già a partire dal 18 del mese. Per farlo, è sufficiente accedere alla propria area riservata tramite un qualsiasi strumento di identità digitale come Spid, Cie o Cns.

Una volta acceduto all’interno del profilo, per trovare il cedolino bisogna aprire la sezione “documenti personali” e cliccare su “cedolino”. Sarà possibile anche scaricare il documento in formato Pdf. L’accesso può avvenire sia da computer fisso sia tramite app per telefoni cellulari Android o iOS.