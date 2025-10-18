Il cedolino dello stipendio di ottobre 2025 per i dipendenti pubblici sarà disponibile sul portale NoiPA a partire da giovedì 23 ottobre. La pubblicazione avverrà probabilmente “a scaglioni”, quindi l’accesso per alcuni utenti potrebbe essere leggermente posticipato. Tra le novità di questo mese c’è quella di poter modificare in autonomia il conto corrente di accredito dello stipendio direttamente dall’app NoiPA, senza dover necessariamente passare dal portale web.

Come consultare il cedolino di ottobre

Il cedolino sarà visibile nell’area riservata del portale noipa.mef.gov.it indicativamente a partire dal 23 ottobre 2025, accedendo tramite Spid, Cie o Cns. Ad oggi, gran parte dei dipendenti a tempo indeterminato ha già ricevuto il netto di ottobre, mentre le emissioni per supplenti brevi e contratti trasmessi tardivamente sono ancora in corso. Tra il 23 e il 27 ottobre è previsto il completamento delle doppie emissioni per questi ultimi.

Per visualizzare la propria busta paga, è necessario:

accedere all’area riservata del portale NoiPA o all’app mobile ufficiale “NoiPA” o “NoiPA+”;

effettuare il login con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS);

navigare nella sezione dedicata alla consultazione dei pagamenti.

Un’emissione straordinaria è garantita anche per tutti i contratti che sono stati inviati dopo il 20 settembre, per assicurare che i pagamenti arrivino con regolarità a tutti. Infine, anche gli arretrati e i rimborsi saranno elaborati e inclusi nei cedolini, seguendo le tempistiche che sono state stabilite.

Le novità attese in busta paga

Il cedolino di ottobre potrebbe presentare alcune variazioni importanti. Ad esempio, è previsto un aumento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF): l’importo sarà aggiornato in base al nuovo assegno unico, rettificando i ratei a partire da luglio. Poi, saranno aggiornate anche le addizionali comunali e regionali, con l’applicazione delle nuove aliquote.

Anche le detrazioni per i familiari a carico saranno ricalcolate secondo le norme fiscali attuali. E non è tutto: per il 2025 è infatti atteso un bonus sul cuneo fiscale, che, se confermato, andrà ad aumentare ulteriormente la parte netta del vostro stipendio.

L’aggiornamento delle modalità di riscossione

Inoltre, una recente comunicazione di NoiPA introduce una nuova funzionalità sull’app per aggiornare in autonomia le modalità di riscossione dello stipendio. Attraverso l’applicazione ufficiale, è ora possibile modificare in autonomia la modalità di accredito dello stipendio. Questa nuova funzione permette di aggiornare le proprie preferenze di pagamento in modo rapido e sicuro, scegliendo l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Per modificare la modalità di riscossione tramite l’app NoiPA, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi:

dopo aver effettuato l’accesso, bisogna entrare nella sezione “Servizi”;

selezionare poi la casella “Self-Service”;

da qui, si accede alla voce “Riscossione” dove è possibile indicare il contratto per cui si desidera la modifica;

compilare il modulo con le nuove coordinate bancarie e confermare l’operazione.

Per finalizzare la procedura è indispensabile prendere visione dell’informativa sulla privacy e confermare l’operazione. Questa procedura, pensata per essere intuitiva, migliora l’esperienza utente e garantisce una maggiore autonomia nella gestione del proprio stipendio.

La sicurezza della procedura è garantita dall’utilizzo del codice OTP (One-Time Password), necessario per autorizzare la modifica, a meno che non si acceda tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE).