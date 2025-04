Cedolino NoiPa di aprile 2025, quando arriva l’ultima busta paga

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: 123RF Quando arriva il pagamento di aprile 2025?

Aprile porta novità in busta paga per il comparto pubblico, ma non si tratta di una doppia emissione. I cosiddetti arretrati saranno inclusi nel cedolino regolare, sotto forma di indennità collegata alla vacanza contrattuale. Mentre alcuni lavoratori riceveranno somme aggiuntive, altri vedranno correzioni, trattenute o modifiche negli importi. Il panorama retributivo del mese è segnato anche dall’arrivo della nuova Ivc per docenti e Ata e da importanti comunicazioni NoiPa rivolte a oltre 50.000 dipendenti amministrativi delle scuole.

Il quadro interessa vari segmenti della Pubblica amministrazione: il personale delle Funzioni Centrali e delle Agenzie Fiscali, ma soprattutto i lavoratori della scuola, coinvolti nel riconoscimento della nuova indennità e nelle possibilità di accesso ai prestiti agevolati.

Cedolini straordinari NoiPa: emissioni e differenze di accredito

Sono stati messi a disposizione oltre 200.000 cedolini per il personale delle Funzioni Centrali, grazie a un’emissione straordinaria avvenuta il 7 marzo e conclusasi con i pagamenti del 24 dello stesso mese. I dipendenti delle Agenzie Fiscali, invece, hanno ricevuto i bonifici solo il 28 marzo, con qualche giorno di scarto rispetto al calendario previsto inizialmente.

Le somme erogate tengono conto degli incrementi salariali stabiliti dal nuovo contratto collettivo nazionale. Le cifre versate hanno assorbito sia la quota anticipata a dicembre 2023 sia la componente legata all’Ivc. Questo ha comportato un ammontare finale inferiore a quanto molti si aspettavano.

Indennità vacanza contrattuale e prestiti NoiPA: le novità per Docenti e Ata

Per il personale scolastico e amministrativo, aprile segna l’arrivo di una nuova tranche dell’indennità connessa al triennio 2025/2027. Un’aggiunta che si somma a quella già attiva per il biennio precedente e che si traduce in un aumento dello stipendio: 0,6% tra aprile e giugno, con una proiezione all’1% da luglio. Una boccata d’ossigeno, certo, ma temporanea: questi importi saranno progressivamente assorbiti con la firma del contratto.

Cedolino NoiPA aprile 2025: portale in aggiornamento fino al 7 aprile

Si riaccende l’interesse per le convenzioni Mef riservate ai dipendenti pubblici, in particolare a docenti e Ata. Anche perché, in questi giorni, la consultazione dei cedolini è resa più complicata da un’interruzione tecnica: il portale NoiPA e l’app dedicata sono infatti soggetti a limitazioni operative fino al 7 aprile. Chi cerca di accedere ai dettagli della propria busta paga potrebbe dunque trovare temporaneamente assente la sezione con gli importi. ​Il cedolino NoiPa di aprile 2025 sarà disponibile online a partire dal 15 aprile 2025, mentre l’accredito dello stipendio è previsto per il 23 aprile 2025.

NoiPA aprile 2025: buste azzurre e ricalcoli per 50.000 Ata

C’è poi un altro elemento che coinvolge circa 50.000 lavoratori Ata. Si tratta della correzione di un’anomalia previdenziale riscontrata nei mesi scorsi. In particolare, tra maggio e novembre 2024, su una specifica voce retributiva non erano state applicate le dovute trattenute. Da qui l’esigenza di intervenire con una compensazione.

NoiPa ha proceduto annullando l’importo errato, attivando il recupero delle somme con trattenute rateali a partire da marzo e ricalcolando la voce corretta con accredito contestuale. Il tutto è accompagnato da una comunicazione puntuale: due messaggi in “busta azzurra” virtuale, consultabili accanto ai documenti stipendiali.

Il primo messaggio è stato inviato a chi ha già avviato la rateizzazione, il secondo a coloro per cui scatterà nei mesi a venire. In entrambi i casi, la documentazione spiega in modo analitico la genesi dell’errore, il piano di rientro e le modifiche effettuate. L’intervento riguarda esclusivamente il personale Ata: i docenti non sono coinvolti da questa rettifica.