Top Employers 2021: la classifica delle aziende dove si lavora meglio in Italia

Il 2020 è stato un anno di crisi, ovunque e per chiunque. Il mondo del lavoro è stato duramente piegato dalla pandemia, e tante sono state le novità a cui abbiamo dovuto abituarci, come lo smart working, per molti forzato. Anche su queste basi rinnovate, per l'anno nuovo è possibile tracciare il profilo delle aziende più virtuose, quelle dove si lavora meglio e i dipendenti sono più gratificati. Ogni anno, la ricerca annuale condotta da Top Employers Institute attesta le migliori aziende che hanno come obiettivo quello di porre le loro persone al primo posto attraverso eccezionali politiche nel campo delle risorse umane. Fondato nel 1991 e presente in Italia dal 2008, il Top Employers Institute ha certificato quest’anno oltre 1.600 aziende in 120 Paesi: aziende che con le loro best practice hanno determinato un impatto positivo su circa 7 milioni di persone.