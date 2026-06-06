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123RF Se l'azienda non paga regolarmente i contributi, il lavoratore conserva comunque il diritto al versamento del Tfr. La Cassazione

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) rappresenta una delle somme economicamente più importanti che maturano nella vita lavorativa. Può aiutare ad esempio all’acquisto di una casa o per garantirsi le spese sanitarie. Non tutti sanno, però, che per milioni di dipendenti del settore privato il Tfr non è più soltanto una questione che riguarda il rapporto con il capo.

La Cassazione con la sentenza 11569/2024 ha chiarito come funziona il Fondo di Tesoreria Inps e quali sono i diritti dei lavoratori quando l’azienda non versa correttamente i contributi dovuti. È opportuno parlarne perché la pronuncia ridefinisce il ruolo di dell’ente previdenziale e rafforza la tutela dei dipendenti, stabilendo che l’eventuale mancato versamento dei contributi non può compromettere il diritto a ricevere la liquidazione.

Cos’è il Fondo di Tesoreria Inps e come viene pagato il Tfr

Per legge, dal primo gennaio 2007 esiste il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, l’appena citato Fondo di Tesoreria. Gestito da Inps per conto dello Stato, riguarda le aziende private che occupano almeno cinquanta dipendenti.

Per queste imprese, le quote di Tfr maturate dal personale — e non destinate alla previdenza complementare — non restano più nella disponibilità dell’azienda. Da inizio 2007 debbono essere versate mensilmente al Fondo, sotto forma di contributi obbligatori.

L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato garantire maggiormente i lavoratori, dall’altro sottrarre alle aziende la gestione diretta di una massa considerevole di risparmio accumulato nel tempo.

Quando termina il rapporto il lavoratore presenta la richiesta di liquidazione. Il datore eroga normalmente tutto il Tfr accumulato — compresa la quota di competenza del Fondo di Tesoreria — recuperando poi le somme anticipate mediante conguaglio con i contributi dovuti a Inps.

Proprio questo aspetto è stato al centro della controversia esaminata dalla Cassazione.

Il caso esaminato dalla Cassazione

Il contenzioso nasceva dalla richiesta di alcuni lavoratori che, dopo aver ricevuto in ritardo il Tfr, avevano chiesto il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria. La corte d’appello aveva accolto la loro posizione, ritenendo che il trattamento erogato dal Fondo di Tesoreria mantenesse natura retributiva. Da questa qualificazione derivava la possibilità di cumulare rivalutazione monetaria e interessi secondo le regole normalmente applicabili ai crediti di lavoro.

Inps si è opposta sostenendo che le prestazioni del Fondo hanno natura previdenziale e sono, quindi, soggette alle specifiche regole previste per le prestazioni erogate dagli enti previdenziali.

Il punto decisivo, il Tfr del Fondo ha natura previdenziale

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ente, affermando un principio destinato ad avere effetti importanti nella pratica. Per i giudici, il Tfr maturato dopo il primo gennaio 2007 nelle aziende con almeno cinquanta dipendenti — per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria — non costituisce più semplicemente una retribuzione differita a carico del datore.

Pur continuando a essere calcolato secondo le regole dell’art. 2120 Codice Civile, il Tfr assume la natura di prestazione previdenziale erogata nell’ambito di una gestione previdenziale obbligatoria. La Corte ha evidenziato diversi elementi che conducono a questa conclusione:

il versamento al Fondo è obbligatorio;

le somme sono raccolte attraverso contributi;

il Fondo è gestito da Inps;

si applicano le regole proprie della contribuzione previdenziale per accertamento e riscossione;

il sistema opera secondo il principio della ripartizione, tipico della previdenza pubblica.

L’insieme di tutti questi elementi — spiega la Cassazione — dimostrerebbe che il legislatore ha creato una vera e propria forma di previdenza obbligatoria.

Chi è il vero debitore del Tfr

La conseguenza più significativa della decisione riguarda l’individuazione del soggetto tenuto a pagare. È il Fondo — e quindi Inps — a dover versare le quote di Tfr maturate dopo il primo gennaio 2007, rientranti nel suo ambito di competenza.

In pratica, il datore non è il debitore sostanziale della prestazione e quando paga il Tfr, agisce come soggetto incaricato di effettuare materialmente il versamento al lavoratore.

Il ragionamento della Cassazione ruota attorno a una norma fondamentale del sistema previdenziale come l’art. 2116 Codice Civile. È applicabile proprio grazie alla qualificazione previdenziale del Fondo, che di fatto rafforza la tutela “economica” del dipendente.

La regola stabilisce che le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando il datore non ha versato regolarmente i contributi agli enti previdenziali. In altre parole, il lavoratore non può subire le conseguenze dell’inadempimento contributivo del suo datore (come già per il caso delle dimissioni). Il rischio ricade su Inps e non su di lui.

Applicando questo principio al Fondo di Tesoreria, la Corte giunge a una conclusione palese: il mancato versamento dei contributi (ottimizzabili per gli amministratori d’azienda) non può essere opposto al lavoratore per negargli il Tfr. Il diritto alla prestazione resta in piedi e va soddisfatto da Inps.

Cosa succede se il datore non versa i contributi

Se il datore omette i versamenti al Fondo, li versa in misura inferiore al dovuto oppure li versa irregolarmente, il recupero delle somme non versate riguarderà esclusivamente il rapporto tra ente previdenziale e datore. Come chiarisce la Cassazione, sarà l’istituto a dover attivare le procedure di accertamento e riscossione per recuperare il dovuto.

Il lavoratore resterà sempre estraneo a tale vicenda e sarà comunque protetto anche in caso di fallimento dell’azienda. Non dovrà infatti insinuarsi nel passivo fallimentare per recuperare il Tfr. Sarà eventualmente Inps — dopo averlo pagato — a partecipare alla procedura concorsuale per recuperare i contributi non versati dall’impresa fallita.

Ricapitolando, la Corte ha accolto il ricorso Inps solo sulla natura previdenziale della prestazione, ma ha affermato che il Fondo di Tesoreria resta obbligato a pagare il Tfr anche se il datore non ha versato i contributi dovuti.

Che cosa cambia

La sentenza 11569/2024 della Cassazione è un approdo giurisprudenziale con effetti concreti per milioni di dipendenti del settore privato. Chi lavora, o ha lavorato in un’azienda con almeno cinquanta dipendenti, può sempre fare affidamento sul fatto che il proprio diritto al Tfr non dipende dalla correttezza contributiva dell’azienda (che oggi può saldare i debiti contributivi con apposite regole).

Il legislatore ha scelto di affidare a una gestione pubblica una parte rilevante delle risorse destinate ai lavoratori, assicurando al risparmio previdenziale una tutela più forte rispetto a quella derivante dalla sola responsabilità patrimoniale del datore.

Anche in presenza di omissioni contributive, irregolarità nei versamenti o situazioni di insolvenza aziendale, la prestazione resta sempre dovuta. Per le quote di Tfr maturate dopo il primo gennaio 2007, e rientranti nel Fondo di Tesoreria, il lavoratore non deve farsi carico delle iniziative necessarie per recuperare contributi non versati né attendere l’esito di procedure concorsuali.

D’altronde è semplice buon senso: le conseguenze dell’inadempimento contributivo non possono ricadere su chi ha maturato il diritto alla prestazione attraverso il proprio lavoro. Così l’obbligo di recupero graverà esclusivamente sull’Inps, che potrà rivalersi sull’azienda.