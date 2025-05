Entro il 7 giugno 2025 è possibile presentare domanda per partecipare al bando per l'assunzione di 105 unità di personale presso il MIT, tutti i dettagli e come si svolge il concorso

Fonte: ANSA

È stato pubblicato il bando per l’assunzione di 105 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Le posizioni sono destinate a laureati e rientrano nell’Area delle elevate professionalità, con sedi disponibili sia centrali che periferiche.

Il concorso offre opportunità in diversi ambiti, dal settore giuridico a quello tecnico e della comunicazione. Secondo quanto riportato dal bando ufficiale, le candidature devono essere inviate entro le 23.59 del 7 giugno 2025.

Figure professionali e codici concorso

Le 105 unità sono suddivise in vari profili professionali, ognuno identificato da un codice concorso specifico. Le posizioni disponibili riguardano sia settori amministrativo-giuridico sia tecnico-ingegneristico, oltre ad aree economiche, informatiche e della comunicazione:

Specialista giuridico-legale

EPAGL-01 10 posti (Diritto amministrativo e contrattualistica pubblica);

EPAGL-02 4 posti (Diritto civile e societario);

EPAGL-03 4 posti (Diritto dell’Unione europea e concorrenza);

EPAGL-04 2 posti (Diritto urbanistico ed edilizio);

EPAGL-05 2 posti (Diritto ambientale);

EPAGL-06 1 posto (Diritto del lavoro, relazioni sindacali e pubblico impiego).

Specialista economico-finanziario

EPECF 7 posti

Specialista della comunicazione

EPCIRI 2 posti

Specialista informatico

EPI 7 posti

Specialista ingegnere

EPT-01 31 posti (Ingegneria civile e lavori pubblici);

EPT-02 32 posti (Ingegneria trasporti terrestri, aerei e marittimi).

Specialista internal auditor / ispettore societario

EPVCA 3 posti.

I vincitori saranno destinati a sedi centrali e periferiche, contribuendo al potenziamento dell’amministrazione pubblica in diversi ambiti.

Requisiti e scadenza del concorso

Per partecipare al concorso è necessario possedere una laurea magistrale o equipollente pertinente al profilo indicato dal codice concorso. Inoltre, i candidati devono avere un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore correlato. Tra i requisiti generali rientrano:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE, o titolarità di protezione internazionale;

età minima di 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

assenza di condanne penali o procedimenti in corso;

regolare posizione rispetto agli obblighi di leva;

non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni.

Per i profili ingegneristici (EPT-01 ed EPT-02), è necessario anche il possesso dell’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo.

Inoltre, è richiesto almeno uno dei seguenti titoli:

dottorato di ricerca;

master universitario di I o II livello;

diploma di specializzazione;

abilitazione professionale.

Per la conoscenza linguistica, è richiesta una certificazione B2 di inglese. Non è necessaria se si è in possesso di un dottorato o un master svolto in lingua inglese.

Il concorso non prevede limiti di età e dispone di riserve di posti:

30% per volontari delle Forze Armate;

15% per operatori del servizio civile universale o nazionale;

25% per personale già in servizio al MIT.

Modalità di selezione e presentazione delle domande

La procedura concorsuale si articola in una prova scritta e in una prova orale e nella valutazione dei titoli presentati che devono essere dichiarati nella domanda e inviati entro 15 giorni dallo svolgimento della prova orale. La prova scritta è composta da 60 quesiti a risposta multipla da completare in 70 minuti. Le risposte esatte valgono +0,50, quelle errate -0,10, e quelle non date 0 punti. Superano la prova i candidati con almeno 21/30.

Gli argomenti d’esame variano in base al codice concorso e includono, tra gli altri, diritto amministrativo, civile, dell’UE, urbanistica ed edilizia, e tematiche tecniche ed economiche.

Il termine per l’invio delle domande è fissato al 7 giugno 2025. I candidati devono presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, seguendo le indicazioni fornite dal bando pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.