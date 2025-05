Un nuovo rapporto ha individuato i settori più in crescita e le città con maggiori opportunità per i neolaureati, sia con un titolo triennale che con uno magistrale

LinkedIn Notizie ha pubblicato l’edizione 2025 del Barometro del primo impiego, una ricerca che valuta sia i settori, sia le città che offrono più opportunità ai neolaureati in Italia. Il rapporto è realizzato utilizzando i dati della piattaforma, tra le più importanti al mondo per la ricerca di impiego e lo sviluppo professionale.

L’obiettivo del barometro è aiutare i neolaureati italiani a orientarsi nell’entrata nel mondo del lavoro, che spesso risulta difficile. Secondo i dati di Openpolis infatti, l’Italia è tra i Paesi europei in cui i giovani appena usciti dall’università hanno maggiori difficoltà a trovare un primo impiego.

Il lavoro per i neolaureati in Italia

Gli ultimi dati sull’occupazione dei neolaureati in Italia risalgono al 2023, e riportano una situazione complessa. Se in Unione europea in media l’83,5% dei giovani da poco usciti dalle università trova facilmente lavoro, in Italia questa percentuale si riduce al 67,5%. È il dato peggiore in assoluto, lontano anche dai risultati delle altre nazioni in difficoltà, Grecia (72,3%) e Romania (74,8%).

Un dato che rispecchia le difficoltà dei giovani a trovare lavoro nel nostro Paese. Le eccellenze europee sono lontanissime, con il podio composto da Germania (91,5%), Paesi Bassi (93,2%) e Malta (95,8%).

I migliori settori per i neolaureati

Il Barometro del primo impiego di LinkedIn Notizie ha analizzato i dati dei neolaureati iscritti sulla piattaforma, verificando quali siano le figure professionali che trovano più facilmente lavoro. L’analisi ha escluso sia i tirocini, sia le posizioni part-time che potrebbero essere legate a un impiego temporaneo per il pagamento degli studi.

Per quanto riguarda i neolaureati che hanno conseguito un titolo triennale, le posizioni più ricercate sono:

Marketing specialist;

Project manager;

addetto alle vendite;

Software engineer;

insegnante.

I dati rilevano però anche alcune posizioni in forte crescita per chi ha questo titolo, ma che non entrano ancora nella top 5 dei lavori più gettonati. Si tratta di quelle legate all‘operations management e all’arte e al design.

La situazione cambia radicalmente invece per chi ha conseguito una laurea magistrale. I cinque lavori che crescono più velocemente secondo LinkedIn sono:

ingegnere dell’intelligenza artificiale;

responsabile delle vendite;

psicologo;

architetto;

specialista HSE.

A livello di settori invece, quello che assorbe più rapidamente i laureati magistrali rimane quello dell’istruzione, seguito dai servizi di alloggio e di ristorazione e da quelli finanziari.

Le città con più opportunità

Non tutta Italia però è omogenea in queste rilevazioni. Alcune città offrono maggiori opportunità per i neolaureati rispetto ad altre, si tratta di città universitarie. Per chi consegue un titolo triennale, la classifica recita:

Torino; Roma; Milano.

Per chi invece ha una laurea magistrale, il capoluogo piemontese sparisce dalla classifica, e viene sostituito da Firenze:

Roma; Firenze; Milano.

Anche questi dati confermano alcune tendenze evidenti da tempo nel mondo del lavoro italiano. Milano e Roma rimangono i centri di maggiore attrazione per chi ha titoli di studio elevati, mentre il Sud fatica a reggere il passo del Centro-Nord.