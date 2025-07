Carrefour avrebbe affidato alla banca d'investimento Rothschild la valutazione della vendita dei suoi 1.200 supermercati in Italia, in cui lavorano oltre 18mila persone

Carrefour starebbe valutando la vendita dei suoi supermercati in Italia. L’azienda francese avrebbe chiesto alla banca d’investimento britannica Rothschild & co. di cercare compratori per i suoi 1.200 punti vendita nel Paese. L’amministrazione preferirebbe cedere tutti i supermercati a un solo compratore.

Questa opzione potrebbe non essere però praticabile. Carrefour è uno dei marchi di supermercati più diffusi in Italia. Nei suoi punti vendita lavorano 18mila persone. Non sono molte le società che già operano in Italia e che sarebbero in grado di rilevare ogni punto vendita.

Carrefour valuta la vendita in Italia

Secondo la testata statunitense Bloomberg, Carrefour avrebbe affidato ufficialmente l’incarico di vendere le proprie operazioni in Italia alla banca di investimento Rothschild & co. Da tempo la stampa aveva riportato delle intenzioni del marchio francese di cedere i suoi supermercati nel nostro Paese. Questo però è il primo riscontro concreto.

Né Carrefour né Rothschild hanno però ancora deciso se l’operazione effettivamente sarà completata. Trovare un compratore in grado di presentare un’offerta adeguata non sarà semplice. Le opzioni sarebbero o una realtà che già opera in territorio italiano, o una estera intenzionata a entrarvi.

Entrambi i casi comportano complicazioni. Non sono molte le società della grande distribuzione italiane che sarebbero in grado di fare un’offerta per 1.200 punti vendita. Inoltre un’acquisizione simile rischierebbe di compromettere la concorrenza tra catene di supermercati in diverse zone del Paese. Per quanto riguarda le realtà estere, si tratterebbe di un investimento molto importante in un mercato maturo e competitivo come quello italiano.

A rischio 18mila posti di lavoro

Carrefour è una delle più importanti aziende della grande distribuzione italiana. Nel 2024 ha fatturato soltanto nel nostro Paese 4,18 miliardi di euro, dando lavoro a 18mila persone. I ricavi a livello mondiale sfiorano i 100 miliardi. Il gruppo è però in difficoltà e sta cercando di ridurre le spese nei mercati meno redditizi per concentrarsi su quelli in crescita, principalmente il Brasile.

L’Italia è tra i Paesi in cui Carrefour è più in difficoltà. Il Ceo della divisione italiana del gruppo, Christophe Rabatel, ha già ordinato la cessione di 4 ipermercati e 12 punti vendita più piccoli. Anche l’amministratore delegato dell’intero gruppo, Alexandre Bompard, ha chiarito che la priorità è l’espansione in Sud America:

A metà del nostro piano strategico Carrefour 2026, abbiamo avviato una revisione strategica dell’intero portafoglio aziendale. A iniziare dalla decisione di acquisire il 100% delle azioni di Carrefour Brasile e rafforzare la nostra presenza in questo Paese, dove abbiamo costruito una posizione di mercato unica.

Il precedente di Auchan

Carrefour non sarebbe la prima catena francese ad abbandonare il territorio italiano. Nel 2019 Auchan, gruppo che controllava i marchi Sma e Simply, vendette i suoi punti vendita a Conad. Furono licenziati circa 800 dipendenti, in maggioranza impiegati degli uffici della sede italiana della società, che si trovava a Rozzano, a sud di Milano.

Margherita distribuzione, la società partecipata da Conad che acquisì Auchan Italia, riuscì però ad assorbire buona parte dei punti vendita e del personale. L’operazione sarebbe di dimensioni simili a quella di Carrefour. Il gruppo aveva infatti più di 11.000 dipendenti in Italia, divisi in 1.600 punti vendita.