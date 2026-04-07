iStock Kar-Tr Servizio civile universale 2026: 65.964 posti, domanda entro le 14:00 dell’8 aprile.

Conto alla rovescia per candidarsi al bando per il Servizio civile 2026: la scadenza della selezione pubblica per il reclutamento di 65.964 operatori volontari è fissata per le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026.

L’iniziativa è stata indetta dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e offre ai giovani l’opportunità di partecipare a progetti formativi e di assistenza sociale.

Il bando Servizio civile 2026

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore (per i progetti di 12 mesi), le 1.049 ore (11 mesi), le 954 ore (10 mesi), le 859 ore (9 mesi) e le 765 ore (8 mesi). Il tutto è articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Il contingente complessivo è così ripartito:

64.479 volontari saranno impiegati in 2.635 progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale;

1.485 volontari saranno destinati a 204 progetti da realizzarsi all’estero.

In alcuni progetti una riserva di posti è dedicata a ragazzi con minori opportunità, come disabilità o difficoltà economiche.

Domanda online

Gli aspiranti operatori volontari devono inviare la candidatura esclusivamente online tramite la piattaforma Dol (domandaonline.serviziocivile.it) accessibile da computer, tablet e smartphone. Si accede tramite Spid o Cie. In alternativa, si possono richiedere credenziali specifiche direttamente sulla piattaforma, allegando i documenti richiesti, incluso il permesso di soggiorno. Attenzione: non sono ammesse domande inviate con modalità diverse oppure oltre la scadenza.

Requisiti

I requisiti per partecipare al bando del Servizio civile 2026 sono:

cittadinanza italiana (oppure di uno Stato Ue oppure di un Paese extra Ue purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia);

avere almeno 18 anni e non più di 28;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad 1 anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Stipendio

L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del Servizio civile universale 2026 è fissato in 519,47 euro, suscettibile di essere incrementato sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

Quando inizia il Servizio civile

Per chi invia la domanda e supera la selezione, sono tre le date in cui si può essere chiamati:

18 settembre 2026;

9 ottobre 2026;

30 ottobre 2026.

Ad ogni bando capita che un certo numero di idonei alla fine rinunci. In caso di posti vacanti dopo la fine delle selezioni, ci saranno dei “ripescaggi”, secondo questo calendario:

29 settembre 2026;

16 ottobre 2026;

13 novembre 2026;

11 dicembre 2026;

15 gennaio 2027;

12 febbraio 2027;

12 marzo 2027.

Chi supera la selezione e firma il contratto per partecipare al Servizio civile deve sapere che l’interruzione volontaria del rapporto, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di Servizio civile.

Cosa si fa nel Servizio civile

Gli ambiti in cui si realizza il Servizio civile in Italia e all’estero sono i seguenti:

assistenza;

protezione civile;

patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

patrimonio storico, artistico e culturale;

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale;

agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani;

cooperazione allo sviluppo;

promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Concorsi pubblici

Oltre che essere un’interessante esperienza umana e una dimostrazione di altruismo, il Servizio civile può anche essere conveniente: a chi abbia concluso il Servizio civile senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Pensione

Per quanto riguarda la pensione, il bando fa presente che il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile, su richiesta dell’interessato, è riconosciuto ai fini previdenziali “nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni si rimanda al “Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero”, che è consultabile sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale (Home / Comunicazione / Avvisi e Bandi / Servizio Civile / Bandi di selezione Volontari).