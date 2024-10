Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Poste Italiane punta ad assumere 19mila lavoratori.

C’è molto movimento in casa Poste Italiane con l’azienda che ha annunciato un nuovo piano di assunzioni che prevede l’inserimento di 19mila nuovi lavoratori entro la fine del 2028. A essere ricercati, per i 12.800 uffici postali collocati in tutte le aree del Paese, sono sia i classici portalettere, ma anche consulenti finanziari, project & construction engineers e figure di front end. Il calendario degli appuntamenti di selezione e delle date di scadenza per presentare la domanda è molto serrato, così come non è da escludere che presto l’azienda provvederà anche a pubblicare nuove offerte.

Poste Italiane cerca portalettere

La prima possibilità di carriera offerta da Poste Italiane è relativa ai portalettere, postini come avremmo detto una volta, con le assunzioni che interesseranno solo quattro specifiche sedi, ovvero Como, Lecco, Sondrio e Varese. Lo stipendio lordo garantito a queste figure neo assunte si aggirerà intorno ai 1.600 euro al mese, mentre il primo contratto previsto è a tempo determinato e della durata di 6 mesi.

Sono previsti naturalmente dei requisiti per poter presentare la domanda, primo tra tutti il titolo di studio. Verranno prese in considerazione soltanto le candidature che arriveranno da persone che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore o la laurea (anche solo triennale). Altro requisito fondamentale è il possesso di una patente in corso di validità idonea alla guida dei veicoli aziendali. Non sono invece richieste altre conoscenze specialistiche.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 ottobre 2024, con le candidature che devono essere inviate attraverso il sito di Poste Italiane nell’apposita sezione Lavora con noi. È previsto poi un test di ragionamento logico per i candidati selezionati dall’azienda e, come ultimo step prima della scelta, una prova di idoneità alla guida.

Le altre offerte di lavoro di Poste Italiane

Come detto, Poste Italiane non è soltanto alla ricerca di portalettere, ma estende le proprie offerte di lavoro anche ad altre figure. Più nello specifico, l’azienda è intenzionata ad assumere: