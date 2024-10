Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Fonte: 123RF Il Ministero della Giustizia cerca 77 funzionari contabili con il nuovo concorso.

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 77 figure per il profilo professionale di funzionario contabile del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Vediamo quali sono le mansioni di questa figura, i requisiti e i titoli necessari per participare, le prove di esame, le modalità di iscrizione e le scadenze descritti nel bando.

Le mansioni di un funzionario contabile del Dap

Un funzionario contabile del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha il compito di gestire e monitorare l’aspetto finanziario e amministrativo degli istituti penitenziari e degli uffici periferici.

Tra le mansioni del ruolo è necessario ricordare:

la gestione del bilancio delle strutture e la corretta ottimizzazione e allocazione delle risorse ministeriali;

controllo di gestione sui conti economici e patrimoniali degli istituti in conformità alle normative contabili e ai principi di trasparenza;

elaborazione e gestione dei pagamenti, come le buste paga del personale carcerario e i compensi per fornitori e collaboratori;

gestione degli appalti, dei contratti e degli approvvigionamenti, garantendo la conformità di legge ai processi di acquisto;

supporto alla direzione amministrativa per la pianificazione finanziaria e la gestione delle risorse, ad esempio attraverso la reportistica finanziaria;

monitoraggio della spesa pubblica legata ai programmi di reinserimento, formazione e lavoro per i detenuti.

I requisiti del concorso del Ministero della Giustizia

I requisiti sono quelli di tutti i bandi di concorso pubblici:

cittadinanza italiana – o equivalente a norma di legge;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

qualità morali e di condotta previste dalla legge;

non essere stati destituiti o licenziati da impieghi pubblici.

I titoli richiesti per i funzionari contabili del Dap

I titoli per partecipare al concorso del Ministero della Giustizia per diventare funzionari contabili sono:

il diploma di laurea in Economia e commercio;

laurea triennale in L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche;

laurea magistrale in LM-56 Scienze dell’economia o LM-77 Scienze economico-aziendali;

laurea specialistica in 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economico-aziendali;

titoli nazionali o esteri equiparati.

Come inviare la domanda e quand’è la scadenza

Per partecipare al concorso è necessario inviare la domanda attraverso il portale Inpa entro la scadenza delle 23:59 del 22 novembre 2024. È necessario essere registrati attraverso le credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas.

Bisogna compilare tutte le sezioni del form, indicando:

i dati anagrafici, con residenza e domicilio e indirizzi e-mail;

la mancata iscrizione alle liste elettorali o la cancellazione dalle stesse;

di essere in possesso dei requisiti;

il titolo di studio;

le precedenti esperienze nel settore pubblico.

Quali materie studiare per l’unica prova scritta

Il concorso prevede un’unica prova scritta, consistente in una serie di domande a risposta multipla per verificare attitudini e competenze nelle seguenti materie:

Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria;

Ragioneria pubblica e Contabilità di Stato;

elementi di Economia politica, di Scienza delle finanze e di Statistica;

elementi di Diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;

Lingua inglese;

uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

La prova scritta è superata con un punteggio di almeno 21/30, anche se il numero dei quesiti, le modalità di attribuzione del punteggio e il tempo di svolgimento della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice.

Graduatoria e tipo di contratto per i 77 vincitori

Al termine della prova di concorso, la commissione redige la graduatoria di merito con l’indicazione dei voti raggiunti da ogni candidato. La versione definitiva con i 77 vincitori viene poi pubblicata sul portale Inpa e sul sito del Ministero della Giustizia.

Ai candidati vincitori è poi proposto un contratto a tempo indeterminato per lavorare full time nell’area dei funzionari contabili, come indicato nel bando. Il rapporto di lavoro decorre dal momento in cui il candidato accetta.