L’Agenzia delle Entrate è pronta a pubblicare il bando di concorso per l’assunzione di 340 funzionari: possibilità anche in ambito gestionale e delle risorse umane.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Concorso dell’Agenzia delle Entrate per 340 funzionari.

Importanti novità per chi è alla ricerca di un lavoro nel settore pubblico grazie ai nuovi bandi di concorso che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà per l’assunzione di 340 nuovi profili da funzionario. Le possibilità di lavoro non finiscono qui, visto che, sempre con concorso pubblico, si mira ad assumere un numero elevato di lavoratori in ambito gestionale e delle risorse umane.

Il concorso per 340 funzionari dell’Agenzia delle Entrate

Il concorso al momento più grande dell’Agenzie delle Entrate riguarda l’assunzione di 340 funzionari che verranno destinati a diverse attività. I bandi verranno presto pubblicati, mentre per il momento è noto che la ricerca prevede l’assunzione di:

150 unità da assegnare alle attività di adempimento collaborativo (cooperative compliance) e di fiscalità internazionale;

da assegnare alle attività di (cooperative compliance) e di fiscalità internazionale; 60 funzionari tecnici per i servizi tecnici e processi di logistica;

per i servizi tecnici e processi di logistica; 6 funzionari tecnici per i processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare – Osservatorio del mercato immobiliare.

Tutte le informazioni su programmi e tempi su questo maxi concorso possono essere seguiti nella sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato.

La ricerca di funzionari in ambito gestionale

Come detto, il concorso per 340 funzionari non è l’unico in vista per l’Agenzia delle Entrate che infatti mira anche ad assumere, sempre con concorso pubblico, diversi funzionari gestionali. Più nel dettaglio:

49 neo assunti saranno destinati ai processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection;

neo assunti saranno destinati ai processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection; 8 neo assunti si occuperanno di processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti;

neo assunti si occuperanno di processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti; 67 neo assunti andranno ai processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing.

Le ricerche in ambito risorse umane

I concorsi dell’Agenzia delle Entrate estendono il loro interesse anche all’ambito delle risorse umane. In questo caso, infatti, è previsto un bando per il reclutamento di 20 dirigenti di seconda fascia da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali.

È necessario il diploma di laurea, conseguito secondo il vecchio l’ordinamento di studi (precedente al Dm n. 509/1999) o titolo equipollente per legge o laurea specialistica o magistrale. In questo caso sono già noti i requisiti richiesti agli aspiranti. Questi devono essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio oppure essere in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con Dpcm. Altra possibilità è che abbiano almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

Gli altri concorsi attivi dell’Agenzia delle Entrate

Ci sono anche altri concorsi attivi dell’Agenzia delle Entrate banditi nel corso del 2024. Sono tre per la precisione, ovvero quelli destinati all’assunzione: