Più di mille posizioni aperte per dei contratti a tempo indeterminato: ecco le figure necessarie in tutt'Italia

Nuovo concorso Inps di grande interesse, considerando il numero di posti a disposizione. Si parla di 1069 nuovi dipendenti richiesti, per i quali è previsto un contratto a tempo indeterminato. Sul portale InPA, ovvero quello della pubblica amministrazione destinato al reclutamento di nuove figure, è stato pubblicato un annuncio già presente ovunque sul web. Si ricercano professionisti medici di prima fascia, e di seguito riportiamo tutti i dettagli per presentare la propria candidatura.

Concorso Inps

Venerdì 4 ottobre è stato pubblicato un bando di concorso Inps per 1069 medici. I posti vacanti da coprire in tempi rapidi sono suddivisi tra 21 postazioni. Riportiamo di seguito le disponibilità territoriali, così da indirizzare al meglio le domande dei soggetti interessati:

Abruzzo: 28 posti;

Basilicata: 11 posti;

Calabria: 55 posti;

Campania: 57 posti;

Emilia-Romagna: 79 posti;

Friuli-Venezia Giulia: 19 posti;

Lazio: 31 posti;

Liguria: 26 posti;

Lombardia: 100 posti;

Marche: 27 posti;

Molise: 6 posti;

Piemonte: 79 posti;

Puglia: 95 posti;

Sardegna: 26 posti;

Sicilia: 102 posti:

Toscana: 57 posti;

Umbria: 20 posti;

Veneto: 64 posti;

Roma: 76 posti;

Milano: 43 posti;

Napoli: 68 posti.

I requisiti

Chiunque fosse interessato a presentare la propria domanda, dovrà possedere una serie di requisiti ben precisi. Si parte con la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea.

I soggetti devono aver compiuto 18 anni e godere di diritti politici e civili. Si richiede inoltre l’idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche funzioni previste. Obbligatorio non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in passato presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Al tempo stesso, non si dovrà essere stati licenziati per le stesse motivazioni.

Nessun soggetto che sia stato dichiarato decaduto per presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile vedrà la propria domanda presa in considerazione. Si pretende inoltre la totale assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, in relazione a reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso la pubblica amministrazione. Tutti i candidati dovranno conoscere in maniera adeguata la lingua italiana. Per i cittadini stranieri sarà dunque previsto un colloquio specifico valutativo.

I titoli di studio

Considerando i ruoli di interesse del concorso Inps, i titoli di studio rappresentano un’ovvia discriminante. Ecco quali:

diploma di laurea in medicina e chirurgia (i titoli ottenuti all’estero devono essere riconosciuti quali equivalenti agli analoghi italiani);

(i titoli ottenuti all’estero devono essere riconosciuti quali equivalenti agli analoghi italiani); diploma di specializzazione universitario o iscrizione per l’anno accademico 2023-2024 al penultimo o ultimo anno del proprio corso di formazione specialistica in aree mediche o discipline equipollenti: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia;

o iscrizione per l’anno accademico 2023-2024 al penultimo o ultimo anno del proprio corso di formazione specialistica in aree mediche o discipline equipollenti: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia; iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi.

Come fare domanda

È previsto un solo modo per inviare in maniera corretta la domanda di candidatura per uno dei 1069 posti messi a disposizione dall’Inps: telematicamente. Ciò vuol dire che occorre autenticarsi online, tramite Spid, Cie, Cns o eIDAS, sul portale del reclutamento InPA.

Dopo aver effettuato l’accesso, si potrà compilare il format di candidatura apposito, inviandolo entro e non oltre le ore 23:59 del 4 novembre 2024. Si hanno dunque a disposizione 30 giorni complessivi per potersi inserire in lista. In questo lasso di tempo, qualora non se ne fosse già provvisti, si dovrà creare un indirizzo di posta elettronica certificata Pec o, in alternativa, un domicilio digitale.