È stato pubblicato il bando di concorso per ufficiali della Marina Militare 2025, 43 posti per laureati che intendono entrare nell’arma: domande fino al 12 marzo.

Fonte: iStock Concorso ufficiali Marina Militare 2025.

La Marina militare italiana ha indetto un nuovo bando di concorso 2025 volto all’assegnazione di 43 posti per ufficiali in servizio permanente. L’iniziativa si rivolge ai laureati in ambito STEM (acronimo di science, technology, engineering and mathematics) e, dunque, principalmente a chi ha completato un percorso magiatrale di studi in ingegneria e scienze affini. Per aderire al bando è necessario presentare regolare domanda entro il 12 marzo 2025 ed essere in possesso di determinati requisiti.

Il bando di concorso 2025 per ufficiali della Marina

Il bando di concorso 2025 diffuso dalla Marina militare è finalizzato, come detto, all’assunzione di 43 ufficiali in servizio permanente i quali sono divisi in cinque specifiche categorie di assegnazione. Entrando più nello specifico sono previsti:

cinque posti per sottotenenti di vascello per il Corpo del genio della Marina. In questo caso vengono richieste ai candidati competenze rientranti nel campo del genio navale e delle armi navali. Tra le cinque posizioni ce ne sono anche alcune molto specifiche, in quanto due sono pensane per tecnici di aeromobili (riservate ai laureati in ingegneria aerospaziale, telecomunicazioni ed elettronica) e due si rivolgono alla specialità infrastrutture;

altri 21 posti per sottotenenti di vascello per il Corpo del genio della Marina riservati a chi vanta specializzazioni nei domini cyber e spazio della Difesa. La selezione si basa sui titoli di studio, comprendendo nello specifico ingegneria aerospaziale, elettronica, informatica e fisica;

quattro posti per ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo – medici (due tenenti e due sottotenenti). Serve, come intuibile, una specializzazione in ambito medico;

tre sottotenenti di vascello del Corpo di commissariato militare marittimo, che si concentreranno su funzioni di natura amministrativa e logistica.

sottotenenti di vascello del Corpo di commissariato militare marittimo, che si concentreranno su funzioni di natura amministrativa e logistica. 10 sottotenenti di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, che dovranno avere competenze nelle discipline che vanno dalla giurisprudenza all’ingegneria, fino alle scienze economiche e biologiche.

Requisiti e domande

Oltre alle caratteristiche in precedenza viste, ci sono dei requisiti base che devono essere rispettati da chi intende partecipare al concorso per ufficiali della Marina militare 2025. È, infatti, necessario essere maggiorenni, godere della cittadinanza italiana e possedere una laurea magistrale nelle discipline indicate dal bando (STEM).

Quanto alle domande di partecipazione, queste dovranno essere presentate in via telematica entro la scadenza fissata al 12 marzo 2025. Per candidarsi è necessario essere in possesso di un’identità digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Accedere alla piattaforma di registrazione è molto semplice, sarà sufficiente andare sul sito della Marina militare, loggarsi e procedere con l’inserimento dei dati richiesti.

Le prove per i candidati

La selezione è suddivisa in una serie di prove che sono state diversificate a seconda del profilo scelto. Sono nello specifico previste: