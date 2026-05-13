Nella giornata della seconda emissione di titoli di maggio, lo spread tra Btp e Bund è rimasto sostanzialmente stabile a 77 punti, con rendimenti alti rispetto alle ultime settimane

ANSA Lo spread btp bund del 13 maggio

I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono rimasti sostanzialmente stabili dopo la prima asta di maggio. I Btp fanno segnare, in apertura del 13 maggio, uno spread di 77 punti base con i Bund, in calo di due punti base, mentre si sono leggermente ridotti anche i differenziali degli altri grandi Paesi europei.

Ieri si è conclusa la prima asta dei titoli di Stato di maggio, quella dei Bot, con il collocamento di 10 miliardi di euro a un rendimento che, a seconda del prodotto finanziario, varia tra il 2% e il 2,7%. Nella giornata di oggi si concluderà invece l’asta dei Btp, con tre diversi prodotti a medio e lungo termine.

Spread Btp-Bund in leggero calo a 77 punti base

Dopo il picco di ieri, che ha riportato lo spread vicino agli 80 punti base, i Btp hanno visto un leggero calo dei rendimenti, che li ha riportati più vicini ai risultati della chiusura della scorsa settimana, almeno per quanto riguarda la distanza dai Bund. Il differenziale si è ridotto in apertura a 77 punti base, con un calo dei rendimenti di un centesimo di punto, al 3,86%.

Al contempo, i titoli di stato tedeschi hanno visto crescere i loro rendimenti di un centesimo di punto, arrivando a 3,09% e comportando quindi una riduzione di due punti dello spread. Il motore principale delle variazioni dei mercati delle obbligazioni statali continua a essere la guerra in Iran, che ieri ha vissuto un’altra giornata di stallo tra le reciproche minacce di Teheran e Washington.

I risultati degli spread europei

Anche nel resto d’Europa le dinamiche dei mercati obbligazionari dei titoli di Stato sono state sostanzialmente le stesse di quella italiana. In Spagna, i Bonos hanno mantenuto i loro rendimenti stabili, giovando dell’aumento di quelli dei Bund e quindi riducendo, seppur di poco, lo spread.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura dell’13 maggio 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,09% – Btp italiani 3,86% 77 Oat francesi 3,72% 63 Bonos spagnoli 3,52% 43

Allo stesso modo, gli Oat francesi hanno ridotto la loro distanza dalla controparte tedesca pur mantenendo gli stessi rendimenti. I titoli di Parigi si collocano a 63 punti base dai Bund, con rendimenti del 3,72%.

Notizia in aggiornamento