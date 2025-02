Concorso Oss a Salerno in scadenza, servono 40 operatori socio sanitari

L'Asl di Salerno ha bandito un avviso per soli titoli per 40 operatori socio sanitari con contratto a tempo determinato: i requisiti e come presentare la domanda

Fonte: iStock Operatori socio sanitari in corsia

Ancora pochi giorni per candidarsi alla selezione di personale socio sanitario a Salerno. L’Asl campana ha indetto un nuovo concorso pubblico relativo a 40 posti per operatori Oss con incarichi a tempo determinato della durata di un anno, ma con possibilità di estendere il rapporto lavorativo.

L’avviso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, sia pronto a entrare in servizio entro massimo 5 giorni dalla chiamata. Chi fosse interessato dovrà inviare la domanda entro l’11 febbraio. Non ci saranno prove da sostenere: la selezione avverrà esclusivamente tramite titoli. Ecco come presentare la richiesta, le modalità e i punteggi previsti dal bando.

I requisiti

Per poter partecipare al concorso dell’Asl di Salerno per operatori socio sanitari, i candidati devono possedere i seguenti requisiti entro i termini di scadenza di invio della domanda:

cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea o titolari di diritto o permesso di soggiorno stabiliti dall’art. 7 della legge 97/2013 e in ogni caso in possesso di diritti civili e politici, oltre ad avere un adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all’impiego, accertata prima dell’entrata in servizio dal medico competente, fatto salvo il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti;

posizione regolare rispetto agli obblighi di legge sul servizio militare;

godimento dei diritti civili e politici previsti per l’elettorato attivo;

assenza di condanne penali, anche di primo grado, e di procedimenti penali in corso relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto dell’avviso;

titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico (fino a 16 anni). Titolo equivalente se conseguito all’estero, convalidato con provvedimento emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale, da allegare alla domanda;

attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, ottenuto attraverso corso di formazione specifico, o titolo equipollente (Ota + Adb);

disponibilità immediata a prendere servizio entro massimo 10 giorni dall’accettazione dell’incarico.

Il trattamento economico è quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro “di Area di Comparto per il personale afferente all’Area degli Operatori, rapportato alla durata oraria settimanale della prestazione richiesta”.

Come presentare la domanda

La domanda di candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online, accedendo alla sezione “Iscrizione concorsi” del sito dell’Asl di Salerno e registrandosi con l’inserimento dei dati personali.

Una volta entrati nella sezione dedicata ai concorsi, è necessario cliccare sull’icona “iscriviti” corrispondente al bando per i 40 posti per operatori socio sanitari e compilare la richiesta, dichiarando il possesso dei requisiti obbligatori e allegando il proprio documento di identità, oltre agli altri richiesti eventualmente.

Completati tutti i passaggi, bisogna salvare il modulo: una volta confermata la procedura il modulo risulterà bloccato e non si potrà effettuare nessuna modifica.

A quel punto occorrerà scaricare la domanda ultimata, stamparla, firmarla, caricarla sulla piattaforma e procedere all’invio definitivo. Il candidato riceverà la mail di conferma con copia della candidatura inviata.

Le modalità di selezione e i punteggi

La modalità di selezione non prevede prove d’esame scritte od orali, ma una semplice valutazione dei titoli in possesso del candidato. Il punteggio massimo è di 40 punti, ripartiti secondo i seguenti criteri: