È attiva la candidatura per il concorso dirigenti penitenziari 2024, con le domande che dovranno essere presentate entro il 27 dicembre: i requisiti richiesti e le prove in programma

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Concorso dirigenti penitenziari 2024.

Il ministero della Giustizia ha bandito un nuovo concorso 2024 rivolto all’assunzione di 16 persone che ricopriranno il ruolo di dirigente penitenziario. Per i vincitori è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con le candidature che potranno essere presentate dagli aventi diritto entro il 27 dicembre 2024. Per la partecipazione è previsto che i candidati siano in possesso di una laurea in materie giuridiche ed economiche.

Concorso dirigenti penitenziari 2024, i requisiti

Coloro che intendono partecipare al concorso dirigenti penitenziari 2024 devono prima assicurarsi di rispettare i requisiti previsti dal bando. Più nello specifico, è necessario:

avere la cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

possedere le qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

possedere l’idoneità fisica all’impiego.

Quanto ai titoli di studio richiesti, si ricorda che il concorso in essere è riservato ai soli laureati, con specifico riferimento a chi ha i seguenti titoli di studio:

LMG/01 Giurisprudenza,

LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni,

LM/62 Scienze della Politica,

LM-56 Scienze dell’Economia,

LM-77 Scienze Economico-aziendali.

E ancora, ammessi al concorso sono tutti coloro che sono in possesso di una laurea specialistica appartenenti a queste classi:

22/S Giurisprudenza;

102/S Teoria e Tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

70/S Scienze della politica;

64/S Scienze dell’Economia;

84/S Scienze Economico-aziendali;

71/S Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

È invece prevista l’impossibilità di partecipazione per tutti coloro che, benché in possesso dei sopracitati requisiti, sono stati:

esclusi dall’elettorato politico attivo;

destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

dichiarati decaduti da un impiego statale.

Le prove previste

Il concorso dirigenti penitenziari 2024 è strutturato in questo modo: prova preselettiva, due esami scritti e una prova orale.

Nella preselettiva è previsto un test a risposta multipla su materie quali diritto penitenziario, amministrativo, costituzionale e pubblico, penale (codice penale libro I, libro II, titoli II e VII), elementi di procedura penale, contabilità di stato, scienze dell’organizzazione.

I primi 700 per punteggio alla prova preselettiva potranno accedere alle due prove scritte, ognuna della durata di otto ore. Verranno chiesti due elaborati, uno di diritto penitenziario e l’altro di diritto amministrativo. Il punteggio minimo per superare le due prove è di 21/30 in entrambi i test.

Chi supererà le due prove scritte avrà diritto d’accesso a quella orale, con l’esame che verterà sulle stesse materie delle prove scritte con l’aggiunta di diritto costituzionale e pubblico, diritto penale, elementi di procedura penale, contabilità di Stato, scienze dell’organizzazione, elementi di diritto civile, diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore. Fondamentale ai fini della selezione saranno la conoscenza della lingua inglese e le attitudini informatiche.

Si arriverà così alla graduatoria con i nomi dei vincitori, con il risultato finale che sarà dato dalla somma delle due prove scritte e di quella orale.

Domande entro il 27 dicembre 2024

Per partecipare al concorso dirigenti penitenziari 2024 è necessario candidarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA. Il termine ultimo per farlo è fissato alle 23:59 del 27 dicembre 2024. In questa fase sarà necessario anche versare la quota di partecipazione pari a 10 euro.