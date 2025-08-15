Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Requisiti e scadenza per presentare la domanda per il concorso per 10 posti alla Presidenza del Consiglio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri cerca personale. È stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 10 figure professionali, per ruolo non dirigenziale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le figure ricercate sono specialisti giuridico-legali-finanziari, inquadrati in categoria A, posizione economica F1, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La scadenza per presentare domanda è fissata alle ore 23:59 del 6 settembre.

Concorso Presidenza Consiglio dei Ministri: mansioni e stipendio

Il concorso mette a disposizione 10 posti, tutti destinati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con sede a Roma. Si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di rafforzare le competenze interne in ambito giuridico, legale e finanziario. Gli specialisti assunti avranno il compito di analizzare e studiare il diritto dell’Unione europea, fornire supporto nelle attività di prevenzione e gestione delle procedure di infrazione e pre-infrazione, redigere pareri, studi, note tecniche e relazioni, predisporre documenti da presentare alle istituzioni europee e collaborare con altri enti coinvolti nella gestione delle procedure.

L’inquadramento sarà in categoria A, posizione economica F1, con uno stipendio annuo lordo di circa 32.000 euro, a cui si aggiungono le indennità previste dalla contrattazione collettiva.

Chi può partecipare

Può partecipare al nuovo concorso bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chi possiede i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

avere idoneità fisica all’impiego;

non essere esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

laurea Magistrale.

Nel dettaglio per quanto riguarda i titoli di studio richiesti è necessaria una laurea magistrale o specialistica in una delle seguenti classi: Giurisprudenza, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze della politica, Relazioni internazionali, Scienze economico-aziendali o Scienze dell’economia.

Il bando prevede la riserva di due posti per il personale già in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono inoltre applicati i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente.

Prove di concorso

La selezione prevede un’eventuale prova preselettiva che sarà attivata solo se le candidature supereranno le 200 unità. La prova consisterà in test a risposta multipla su materie quali diritto dell’Unione europea, diritto costituzionale e amministrativo, economia politica, scienza delle finanze, lingua inglese, logica deduttiva e ragionamento critico.

La prova scritta potrà consistere in un elaborato oppure in quesiti a risposta sintetica sulle stesse materie, con l’aggiunta della verifica delle competenze di comprensione e produzione scritta in lingua inglese. La prova orale verterà sugli stessi argomenti e comprenderà l’accertamento delle competenze digitali relative all’uso del computer e dei principali applicativi.

Come presentare domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale inPA. Per accedere è necessario disporre di SPID o CIE attiva e di un indirizzo PEC. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione di 10 euro tramite PagoPA. Il termine ultimo per inviare la candidatura è il 6 settembre 2025 alle ore 23:59.