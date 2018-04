La tenda gonfiabile che si trasforma in camper in soli 90 secondi

editato in: da

Chi ama il campeggio ama nella maggior parte dei casi anche i camper. Queste abitazioni su quattro ruote sono però economicamente dispendiose e non sono molte le persone che se le possono permettere. Ma sono anche altri i problemi: dove parcheggiare questo veicolo durante l’anno per evitare che sia rubato? Ma, soprattutto, conviene pagare un’assicurazione alta per una vettura che – in genere – viene usata una volta l’anno?

Per rispondere a tutte queste domande, ma anche per promuovere uno stile di vita più green e sostenibile, è stato creato Air Opus, un camper gonfiabile in soli 90 secondi e facilmente trasportabile con qualsiasi macchina. Da chiuso è lungo 4,1metri e largo 1,8metri, mentre da aperto misura 5,7metri in lunghezza e 2,4metri in larghezza. Le sue dimensioni sono contenute, ma all’interno ha tutto ciò che serve per passare un weekend in relax e comodità: un bagno, la cucina, due letti matrimoniali, frigorifero e lavandino, il riscaldamento, l’aria condizionata e persino un angolo cinema. Il tutto è stato creato prestando molta attenzione ai dettagli e al design, tanto che Air Opus risulta essere un camper non solo funzionale, ma anche molto bello ed elegante.

Air Opus si gonfia con una pompa elettrica integrata che viene alimentata da una batteria da 12 V. Anche lo smontaggio è molto semplice e pratico: grazie alle valvole a sgancio rapido, infatti, l’aria esce immediatamente dal camper, facendolo tornare alle dimensioni originarie.

Campeggiare è bello, ma è gradevole farlo anche in modo comodo. Per chi ha sempre sognato di possedere un camper, Air Opus potrebbe essere la soluzione ideale. Il prezzo di questo gonfiabile è di 20mila euro, e sono già molte le persone che hanno deciso di provarlo – rimanendo decisamente soddisfatte. Sono tanti gli amanti della natura che non resistono alla tentazione di volare fuori città il fine settimana ma, come tutti sanno, fare campeggio d’inverno a volte non è la soluzione ideale. Con Air Opus, grazie anche al sistema di riscaldamento integrato, si è risolto questo problema: e, dato che ci sono le finestre, è possibile stare al calduccio dentro il proprio gonfiabile ad ammirare le stelle. Magari in mezzo a un bosco meraviglioso.