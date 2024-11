Via al nuovo concorso per allievi finanzieri: vediamo quali sono i requisiti, le prove scritte e gli esercizi, i punteggi della valutazione dei titoli

Fonte: iStock La Guardia di Finanza recluta 1.634 nuovi allievi.

La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando per il concorso 2024 per allievi al fine di reclutare 1.634 future fiamme gialle. Prima di vedere i requisiti, i titoli e le prove di esame per poter finalmente indossare la divisa, è bene conoscere la spartizione dei posti.

Per il contingente ordinario sono messi a bando 1.420 posti:

204 da avviare al conseguimento della specializzazione Atpi – Anti terrorismo e pronto impiego;

1216 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui, di cui 851 per i volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate.

Per il contingente di mare sono messi a bando 214 posti:

150 riservati ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate, di cui 62 da avviare alla specializzazione di Nocchiere, 69 a quella di Motorista navale e 19 a quella di Operatore di sistema;

64 riservati agli altri cittadini italiani, di cui 27 da avviare alla specializzazione di Nocchiere, 29 a quella di Motorista navale e 8 a quella di Operatore di sistema.

Il concorso si svolge con una prova scritta preselettiva, una prova fisica, l’accertamento dell’idoneità psicofisica, attitudinale e all’eventuale conseguimento della specializzazione Atpi, la valutazione dei titoli.

I requisiti per partecipare al concorso

Per essere ammessi al concorso della Guardia di Finanza è necessario:

avere un’età compresa tra i 18 e i 24 anni (estesi a 25 per i volontari in ferma prefissata iniziale e a 26 per i Vfp1 e Vfp4);

godere dei diritti civili e politici ed essere in regola con l’eventuale servizio civile o di leva;

essere in possesso del diploma di scuola superiore o essere maturandi;

non avere condanne o procedimenti aperti;

non essere stati destituiti o dispensati dal pubblico impiego.

Come presentare la domanda online

La domanda di partecipazione può essere compilata solo online sul sito concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema, entro la scadenza fissata alle ore 12 del 20 dicembre 2024. Per registrarsi al portale bisogna prima accedere usando lo Spid o la carta d’identità elettronica (Cie).

Il candidato deve comunicare:

dati anagrafici, stato civile e numero di figli a carico;

indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e recapito telefonico;

il contigente per il quale intende concorrere;

titoli di studio e altri titoli.

I candidati dovranno avere con sé, in sede di svolgimento delle prove, l’Id istanza, rintracciabile attraverso la funzione Visualizza istanza della propria area riservata.

Materie e punteggio della prova scritta

La prova scritta di preselezione per entrare nella Guardia di Finanza avviene a partire dal 17 gennaio 2025. Consiste in un questionario di 90 domande a risposta multiplica di cui:

35 per la valutazione delle abilità logiche e matematiche;

25 sulle competenze ortografiche, grammaticali e sintattiche di Italiano;

10 di Storia;

10 di Educazione civica;

10 di Geografica.

La banca dati dei quesiti non sarà pubblicata. Il punteggio attribuito dalla commissione va da 0 a 60.

Quali sono le prove di efficienza fisica

Le prove di efficienza fisica consistono nei seguenti esercizi ginnici per il contingente ordinario:

salto in alto, corsa piana 1.000 metri e piegamenti sulle braccia (obbligatorie);

corsa piana 100 metri o prova di nuoto 25 metri in stile libero (facoltative).

Per il contigente di mare:

salto in alto, corsa piana 1.000 metri e prova di nuoto 25 metri in stile libero (obbligatorie);

corsa piana 100 metri o piegamenti sulle braccia (facoltative).

Il mancato raggiungimento degli obiettivi delle prove obbligatorie segnalati negli allegati del bando determina la non idoneità. È necessario richiedere la partecipazione alle prove facoltative in fase di compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Esami e visite per l’idoneità psico-fisica

Una sottocommissione dedicata provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza. Sono esclusi gli aspiranti allievi con:

meno di 16/10 totali e meno di 7/10 nell’occhio che vede meno (sono permessi dispositivi correttivi);

tatuaggi o alterazioni dell’aspetto fisico se lesivi del decoro dell’uniforme.

Sono previsti anche i seguenti esami:

visita medica generale;

esami delle urine ed ematochimici;

visita neurologica;

visita cardiologica con elettrocardiogramma;

visita psichiatrica comprensiva di test psico-clinici.

Possono essere prescritti ulteriori accertamenti.

Test e colloqui per l’idoneità attitudinale

L’accertamento di idoneità attitudinale avviene attraverso:

test attitudinali sulle capacità di ragionamento;

test di personalità per acquisire elementi sul carattere e le inclinazioni del candidato;

questionari biografici e motivazionali;

un colloquio attitudinale;

un eventuale colloquio psicologico.

Le tabelle della valutazione dei titoli

Per i volontari delle Forze Armate nel contingente ordinario, la valutazione dei titoli rispetta i seguenti punteggi.

Criterio Descrizione Punteggio Titoli di studio Laurea triennale +7,00 punti Laurea magistral o specialistica +15,00 punti Lauree in classi specifiche Punteggio doppio Benemerenze e ricompense Medaglia d’Oro al Valor Militare o Civile +3,00 punti Medaglia d’Argento +2,00 punti Medaglia di Bronzo +1,00 punto Encomio Solenne +0,30 punti Encomio Semplice +0,10 punti Elogio +0,05 punti Servizio prestato Per ogni mese di servizio +0,03 punti/mese Per ogni mese di missioni in territorio nazionale/estero +0,05 punti/mese Valutazione espressa nell’ultimo documento caratteristico Eccellente +1,00 punto Superiore alla media +0,50 punti Inferiore alla media -0,10 punti Lingue straniere Certificazione Slee I livello +1,00 punto Certificazione Slee II livello +2,00 punti Certificazione Slee III livello +3,00 punti Sanzioni disciplinari Rimprovero -0,05 punti Consegna -0,10 punti/giorno Consegna di rigore -0,50 punti/giorno

Per i volontari delle Forze Armate candidati per il contingente di mare la situazione è la seguente.

Criterio Descrizione Punteggio Titoli di studio Diploma di Istituto Tecnico, settore Tecnologico +4,00 – 5,00 punti Laurea triennale +7,00 punti Laurea magistrale o specialistica +15,00 punti Benemerenze e ricompense Medaglia d’Oro al Valor Militare o Civile +3,00 punti Medaglia d’Argento +2,00 punti Medaglia di Bronzo +1,00 punto Encomio Solenne +0,30 punti Encomio Semplice +0,10 punti Elogio +0,05 punti Servizio prestato Per ogni mese di servizio +0,03 punti/mese Per ogni mese di missioni in territorio nazionale/estero +0,05 punti/mese Valutazione espressa nell’ultimo documento caratteristico Eccellente +1,00 punto Superiore alla media +0,50 punti Inferiore alla media -0,10 punti Lingue straniere Certificazione Slee I livello +1,00 punto Certificazione Slee II livello +2,00 punti Certificazione Slee III livello +3,00 punti Specializzazioni/Qualificazioni Militari Per qualifiche come Motorista navale, Operatore di sistema, ecc. +1,00 punto Sanzioni disciplinari Rimprovero -0,05 punti Consegna -0,10 punti/giorno Consegna di rigore -0,50 punti/giorno Altri criteri Iscrizione nelle matricole e nei registri del personale marittimo +1,00 punto Possesso della patente nautica +1,00 punto

Per i cittadini italiani candidati al contingente ordinario, la valutazione dei titoli segue i punteggi della seguente tabella.

Criterio Descrizione Punteggio Titoli di studio Laurea triennale +7,00 punti Laurea magistrale o specialistica +15,00 punti Lauree in classi specifiche Punteggio doppio Benemerenze e ricompense Medaglia d’Oro al Valor Militare o Civile +3,00 punti Medaglia d’Argento +2,00 punti Medaglia di Bronzo +1,00 punto Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile +0,50 punti Attestato di bilinguismo Livello C1 +3,00 punti

Ecco i punteggi dei titoli per i cittadini italiani che si candidano al contingente mare.

Criterio Descrizione Punteggio Titoli di studio Diploma di istruzione secondaria (Istituto Tecnico, settore Tecnologico) +4,00 o +5,00 punti Laurea triennale +7,00 punti Laurea magistrale o specialistica +15,00 punti Benemerenze e ricompense Medaglia d’Oro al Valor Militare o Civile +3,00 punti Medaglia d’Argento +2,00 punti Medaglia di Bronzo +1,00 punto Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile +0,50 punti Patente nautica Possesso della patente nautica +1,00 punto Iscrizione nelle matricole Certificato di iscrizione nelle matricole e registri del personale marittimo +1,00 punto

Vediamo ora i punteggi per chi si candida alla specializzazione Atpi – Anti terrorismo e pronto impiego.

Criterio Descrizione Punteggio Titoli di studio Laurea triennale +3,00 punti Laurea magistrale o specialistica +5,00 punti Benemerenze e ricompense Medaglia d’Oro al Valor Militare o Civile +3,00 punti Medaglia d’Argento +2,00 punti Medaglia di Bronzo +1,00 punto Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile +0,50 punti Abilità e specializzazioni 1° dan o superiore in arti marziali +3,00 punti Porto d’armi in corso di validità +2,00 punti Abilitazione al lancio civile con tecnica fune di vincolo e/o caduta libera +1,00 punto Istruttore di Metodo di Combattimento Militare +3,00 punti Tiratore scelto +3,00 punti Paracadutista militare +2,00 punti Pattugliatore +2,00 punti Fuciliere scelto +2,00 punti Esploratore anfibio +1,00 punto Attestato di bilinguismo Livello C1 +3,00 punti

Per chiarimenti e ulteriori informazioni, è possibile consultare il bando di concorso 2024 per allievi e tutti gli allegati direttamente sul sito della Guardia di Finanza.