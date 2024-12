Fonte: ANSA L'Agenzia delle Entrate sta assumendo tramite concorso.

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un nuovo bando di concorso per assumere 190 funzionari a tempo indeterminato.

Per la famiglia professionale dei funzionari tecnici sono allocati 66 posti, di cui:

60 per i servizi tecnici e la logistica (codice concorso 60Ft/Tl);

6 per l’analisi delle banche dati immobiliari (6Ft/Mi).

Per quella dei funzionari gestionali sono allocati 124 posti, di cui:

49 per l’area gare, contratti pubblici e data protection (49Fg/Gc-Pc);

8 per il monitoraggio e l’analisi acquisti (8Fg/Ma);

67 per la contabilità, il bilancio e il controllo di gestione (67 Fg/Cb-Au).

Quali sono i requisiti per partecipare

I requisiti sono quelli di tutti i concorsi pubblici:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica.

Oltre a competenze generiche come il problem solving, l’affidabilità, la capacità di lavorare in squadra, di comunicazione e organizzazione del lavoro, ci sono requisiti professionali per ogni codice di concorso che riguardando il possesso di un titolo di studio specifico.

Le materie da studiare per ogni classe di concorso

Di seguito le materie d’esame per ogni classe di concorso.

Funzionari tecnici per i servizi tecnici e processi di logistica

I 60 funzionari tecnici per i servizi tecnici e processi di logistica (60Ft/Tl) saranno responsabili di gestire gli aspetti tecnici degli immobili utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, supervisionare e dirigere i lavori edilizi, supportare la preparazione e l’esecuzione dei contratti di appalto, assicurare il rispetto delle norme di salute e sicurezza e garantire la conformità normativa degli edifici.

Sono richiesti la laurea triennale, il diploma di laurea del vecchio ordinamento o la laurea magistrale in:

Ingegneria Civile e Ambientale (L-07);

Ingegneria Industriale (L-09);

Scienze dell’Architettura (L-17);

Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L-23);

Ingegneria civile, edile, industriale, meccanica, ambientale e territoriale, o architettura;

Ingegneria civile (Lm-23 o 28/S);

Ingegneria dei sistemi edilizi (Lm-24);

Ingegneria della sicurezza (Lm-26);

Ingegneria meccanica (Lm-33 o 36/S);

Ingegneria per l’ambiente e il territorio (Lm-35 o 38/S);

Architettura del Paesaggio (Lm-03 o 3/S);

Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (Lm-04 o 4/S).

Le materie d’esame sono:

disciplina dei contratti pubblici;

Diritto amministrativo e Diritto civile (escluso il Diritto di famiglia);

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

normativa in tema di prevenzione incendi;

Testo Unico dell’Edilizia;

normativa tecnica sulle costruzioni e requisiti di idoneità degli edifici pubblici.

Funzionari tecnici per l’analisi delle banche dati immobiliari

I 6 funzionari tecnici per i processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare (6Ft/Mi) collaboreranno nella pianificazione operativa, nel monitoraggio delle rilevazioni e nell’elaborazione dei dati del mercato immobiliare. Supporteranno il controllo della qualità dei prodotti e dei servizi dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, svilupperanno analisi statistiche e produrranno studi periodici sui valori e sugli affitti immobiliari.

Sono richiesti la laurea triennale, il diploma di laurea del vecchio ordinamento o la laurea magistrale in:

Statistica (L-41);

Ingegneria civile e ambientale (L-07);

Scienze economiche (L-33);

Economia e Commercio;

Scienze Statistiche e Attuariali;

Ingegneria Civile.

Le materie d’esame sono:

Diritto amministrativo e Diritto civile (escluso il Diritto di famiglia);

Statistica;

Economia immobiliare ed estimo immobiliare;

strumenti e tecniche di analisi dei dati e principali software;

elementi del sistema catastale e di cartografia;

elementi di pubblicità immobiliare.

Funzionari gestionali per i processi di gestione di gare

I 49 funzionari gestionali per i processi di gestione di gare, contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (49Fg/Gc-Pc) si occuperanno di curare le fasi negoziali per gli appalti, elaborare la documentazione di gara e supervisionare i procedimenti amministrativi per la stipula dei contratti. Utilizzeranno piattaforme di e-procurement e collaboreranno all’implementazione di misure per prevenire la corruzione e garantire la protezione dei dati personali.

Sono richiesti la laurea triennale, il diploma di laurea del vecchio ordinamento o la laurea magistrale in:

Scienze dei servizi giuridici (L-14);

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16);

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

Scienze economiche (L-33);

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

Giurisprudenza;

Scienze politiche;

Economia e commercio.

Le materie d’esame sono:

disciplina dei contratti pubblici;

Diritto amministrativo;

Diritto civile (escluso il Diritto di famiglia);

Economia aziendale e organizzazione;

Diritto penale;

Statistica.

Funzionari gestionali per monitoraggio e analisi degli acquisti

Gli 8 funzionari gestionali per i processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti (8Fg/Ma) si occuperanno di analizzare le esigenze, monitorare lo stato di avanzamento delle procedure e supportare nell’elaborazione di strategie acquisitive. Affiancheranno i responsabili nella gestione dei consumi, nella preparazione della documentazione tecnica e nell’analisi dei costi di approvvigionamento.

Sono richiesti la laurea triennale, il diploma di laurea del vecchio ordinamento o la laurea magistrale in:

Ingegneria industriale (L-09);

Statistica (L-41);

Ingegneria industriale o gestionale;

Scienze statistiche e attuariali.

Le materie d’esame sono:

disciplina dei contratti pubblici;

Diritto amministrativo e Diritto civile (escluso il Diritto di famiglia);

Statistica;

project management;

Economia aziendale e organizzazione;

pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione.

Funzionari gestionali per contabilità, bilancio, pianificazione

I 67 funzionari gestionali per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione, controllo di gestione e auditing (67Fg/Cb-Au) gestiranno la contabilità generale e il bilancio dell’Agenzia, monitoreranno i flussi finanziari e i fondi decentrati, supporteranno la pianificazione strategica e garantiranno il rispetto delle norme amministrative e contabili e dell’analisi del rischio.

Sono richiesti la laurea triennale, il diploma di laurea del vecchio ordinamento o la laurea magistrale in:

Scienze economiche (L-33);

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

Economia e commercio.

Le materie d’esame sono:

contabilità generale;

economia aziendale e organizzazione;

pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione;

Diritto tributario e contabilità di Stato;

Diritto amministrativo e Diritto civile (escluso il Diritto di famiglia);

Diritto penale.

Come inviare la domanda online

Per presentare la domanda, bisogna accedere al portale Inpa con Spid, Cie, Cns o Eidas. La compilazione e l’invio devono avvenire entro il 19 dicembre 2024. È necessario possedere una Pec e versare una quota di partecipazione di 10 euro.

La prova scritta e la prova orale

Il concorso prevede due prove d’esame:

prova scritta;

prova orale.

La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie specifiche del codice di concorso scelto. Si supera con un punteggio minimo di 21/30. Accedono alla prova orale i candidati che rientrano in graduatoria fino a quattro volte il numero dei posti disponibili.

Per la prova orale è necessario prepararsi sulle materie specifiche del concorso e sono richieste anche le competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese. Anche in questo caso il punteggio minimo è di 21/30.

Assunzione e periodo di prova

I vincitori del concorso, dopo aver presentato tutta la documentazione richiesta, saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato, con un vincolo di permanenza nella sede assegnata per almeno 5 anni.

Il trattamento economico previsto, con differenziale iniziale Do come da Ccnl, è di circa 1.850 euro netti al mese.

Il periodo di prova dura 4 mesi ed è finalizzato a verificare la capacità di applicare le proprie conoscenze all’operatività e la qualità del lavoro svolto. Per tutti i dettagli è possibile consultare il bando di concorso.