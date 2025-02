Concorso Carabinieri, 626 posizioni aperte per diplomati: come fare domanda

L'Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico per tutti i cittadini che vogliono candidarsi ai 626 posti per Allievi Marescialli nel ruolo di ispettori

Fonte: ANSA Allievi della scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze

Via alle candidature per aspirare a diventare Carabinieri. Fino all’8 marzo 2025 sarà possibile inviare sul portale dell’Arma le domande per partecipare al concorso pubblico per la selezione e l’arruolamento di 626 Allievi Marescialli del ruolo ispettori. I vincitori saranno ammessi ai tre anni di corsi di formazione, militari e universitari a indirizzo giuridico-amministrativo nella Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Requisiti fondamentali per partecipare al reclutamento sono il possesso un’età tra i 17 e 26 anni (limite anagrafico più alto per chi ha prestato servizio militare) e del diploma.

Il bando di Allievi Marescialli

Il bando è rivolto a tutti i cittadini italiani interessati, con 626 posizioni aperte per il ruolo ispettore dei carabinieri e ulteriori 24 posti per Allievi Marescialli con attestato di bilinguismo, che saranno indetti con un ulteriore decreto.

Per potersi candidare è necessario avere conseguito il diploma di scuola superiore, o dimostrare di essere in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2024/25, e avere tra i 17 e i 26 anni di età entro la scadenza dell’invio delle domande (8 marzo), oppure fino a 28 anni per chi ha già fatto il militare, fino a un tetto massimo di 30 anni per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei carabinieri.

Nel concorso pubblico 125 posti sono però riservati a categorie specifiche, quali:

coniugi e figli superstiti, oppure parenti di secondo grado se unici familiari rimasti, dei componenti delle Forze Armate e di Polizia deceduti in servizio e per causa di servizio;

diplomati delle scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica o che siano in grado di conseguire il diploma al termine dell’anno scolastico 2024-2025;

assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito Italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei requisiti richiesti.

I vincitori del concorso saranno ammessi al 15° Corso Triennale Allievi Marescialli, al termine del quale potranno conseguire la laurea di 1° livello in “Scienze Giuridiche della Sicurezza“, e ricoprire incarichi di responsabilità nelle diverse organizzazione dell’Arma dei carabinieri.

Come candidarsi

I candidati interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente online, sull’apposita sezione del sito dei carabinieri dedicata ai concorsi, accedendo tramite Spid.

I richiedenti dovranno compilare il modulo con tutti i dati personali richiesti, fornire due indirizzi di posta elettronica (una e-mail standard e una Pec), oltre a caricare una fototessera in formato digitale.

Le prove

La selezione e l’arruolamento si articoleranno in diverse prove di cultura, fisiche e attitudinali, da sostenere a Roma, così distribuite: