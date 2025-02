Il limite d'età per accedere al concorso per 300 marescialli dell'Aeronautica militare è fissato nella fascia 17-26 anni, ma con una deroga. Gli altri requisiti e le prove

Fonte: IPA I requisiti per accedere al concorso per 300 allievi marescialli dell’Aeronautica militare.

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso biennale 2025-2027 per 300 allievi marescialli dell’Aeronautica militare.

I 300 posti sono suddivisi fra una serie di specialità. Il termine per l’invio della candidatura è fissato alle 23:59 del 15 marzo 2025.

I requisiti

I limiti di età: non essere più giovani di 17 anni e non essere più vecchi di 26. C’è una sola deroga per coloro che abbiano già prestato servizio militare volontario: per loro il limite d’età è fissato a 28 anni.

Altro requisito per accedere al concorso è quello di avere già ottenuto il diploma di scuola secondaria valido ai fini dell’iscrizione all’università, o di essere in grado di conseguirlo entro l’anno solare. Valgono poi gli altri requisiti generici indicati per tutti i concorsi delle Forze Armate, fra cui il consenso dei genitori per i minorenni e l’idoneità fisica al ruolo.

Le candidature vanno inoltrate unicamente per via telematica sui siti difesa.it (sezione “Concorsi online”) o concorsi.difesa.it.

I posti a concorso

I posti sono così suddivisi:

Posti Categoria Iter previsto post immissione in F.A. 56 Manutenzione Aeromobili Laurea in Ingegneria Industriale 14 Manutenzione Aeromobili Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 30 Tecnologie Elettroniche Avanzate Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 61 Controllo Spazio Aereo e Meteorologia Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 52 Servizi di Amministrazione Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 25 Operatore di Bordo Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 12 Informazioni e Operazioni Cibernetiche Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 50 Servizi Tecnici Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

In fase di domanda, il candidato può indicare una sola categoria per la quale intende concorrere. In caso una o più categorie non vengano ricoperte per carenza di partecipanti o di idonei, i posti scorreranno secondo l’ordine di priorità stabilito dalla commissione.

Le prove

Per accedere al corso, i candidati devono superare una serie di prove:

Prova Luogo Periodo Durata prova scritta logico-culturale Guidonia maggio 1 giorno idoneità psico-fisica Milano giugno / luglio 1 giorno tirocinio* Viterbo giugno / agosto fino a 8 giorni valutazione dei titoli

* per “tirocinio” si intende l’accertamento dell’idoneità attitudinale, oltre a una serie di prove di verifica dell’efficienza fisica.

Le prove sono “a eliminazione”: chi non ne supera una, non può accedere alle successive.

La prova scritta logico-culturale prevede un questionario da 100 quesiti a risposta multipla:

75 domande logico-deduttive

25 domande di cultura generale (4 di italiano, 4 di inglese, 5 di matematica, 4 su cittadinanza e costituzione, 4 di storia e 4 di geografia).

Ogni risposta corretta vale 1 punto, ogni risposta sbagliata vale -0,15 punti, ogni risposta non data vale 0 punti. Si passa con almeno 40 risposte corrette.

La prova di idoneità fisica consiste in una serie di esami medici, con relative analisi di laboratorio.

Seguirà l’accertamento dell’idoneità attitudinale nell’ambito del tirocinio, dove i candidati saranno sottoposti ad accertamenti psicoattitudinali e comportamentali e familiarizzeranno con lo stile di vita tipico delle Forze armate. I candidati, fra le altre cose, verranno valutati anche sul fronte di:

inclinazione al ruolo, nonché adattabilità, motivazione, consapevolezza, senso della disciplina e capacità d’integrazione nel gruppo e nell’ambiente;

capacità di esprimersi in maniera richiesta dal ruolo;

rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;

efficienza fisica in ambito sportivo;

predisposizione allo studio e all’aggiornamento culturale e professionale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul bando di concorso per 300 allievi marescialli dell’Aeronautica militare

Per il resto, il 2025 è un anno particolarmente ricco sul fronte dei concorsi pubblici, in cui si prevede l’assunzione di migliaia di persone.