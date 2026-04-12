Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

123RF Come si divide la pensione di reversibilità tra ex moglie e vedova?

La ripartizione della pensione di reversibilità quando esistono sia un coniuge superstite sia un ex coniuge divorziato è una delle questioni più delicate del diritto previdenziale e di famiglia. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 3955/2026 è nuovamente intervenuta a chiarire i criteri che il giudice deve applicare, ribadendo un principio fondamentale. La durata del matrimonio è il criterio cardine, ma non può essere l’unico elemento decisivo.

Vediamo in sintesi la vicenda e che cosa ha deciso la Suprema Corte, con una pronuncia che ha una portata generale e incide sui diritti economici connessi alle pensioni di migliaia di italiani.

La controversia tra l’ex moglie e la vedova

La vicenda giudiziaria trae origine dalla morte di un pensionato e dalla conseguente domanda di ripartizione della pensione di reversibilità tra la coniuge superstite e la prima moglie divorziata, titolare di assegno divorzile.

In primo grado il Tribunale di Roma aveva inizialmente riconosciuto all’ex coniuge una quota pari all’80% della pensione, lasciando il solo 20% alla vedova. Di seguito, la decisione è stata ribaltata dalla Corte d’appello capitolina: all’ex moglie il 20% del trattamento previdenziale contro l’80% alla seconda moglie.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno:

attribuito importanza chiave alla modesta entità dell’assegno divorzile percepito dalla prima moglie, pari a circa 640 euro mensili , ossia poco più del 10% della pensione del de cuius;

, ossia poco più del del de cuius; ritenuto che la quota riconosciuta dal tribunale avrebbe comportato per l’ex coniuge un incremento economico sproporzionato, rispetto alla situazione già in essere.

Il nodo della durata del matrimonio per la ripartizione

La coniuge divorziata ha fatto ricorso in Cassazione. Secondo la donna, la magistratura d’appello avrebbe erroneamente dato rilievo quasi esclusivo alle condizioni economiche e all’assegno divorzile, senza valorizzare la durata dei rispettivi matrimoni — il primo 30 anni, il secondo 7 anni — e senza compararli tra loro.

La corte territoriale avrebbe cioè mancato di esaminare fatti decisivi per stabilire correttamente l’importo della pensione di reversibilità. Il riferimento normativo è l’art. 9 della legge 898/1970 sul divorzio, che stabilisce che la quota di reversibilità spettante all’ex coniuge deve essere attribuita dal giudice:

tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale.

Ebbene proprio questa norma sarebbe stata applicata in modo impreciso dal giudice d’appello.

Il criterio temporale è primario ma non esclusivo: la sentenza

Un passaggio fondamentale della sentenza n. 3955/2026 della Corte di Cassazione è il richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. In particolare la sentenza 419/1999 della Consulta ha chiarito in modo definitivo i criteri da seguire nella ripartizione della pensione di reversibilità.

Si è così affermato che la durata dei vincoli matrimoniali non può mai essere considerata un elemento esclusivo nella valutazione del giudice, né può tradursi in un freddo calcolo aritmetico. La norma, infatti, richiede che la suddivisione sia effettuata tenendo conto della durata del rapporto, espressione che impone una valutazione concreta, equitativa e non automatica.

Ne deriva che il criterio temporale resta sì il parametro primario su cui si fonda la decisione, ma non opera in modo isolato. Può e deve essere integrato da altri elementi correttivi, specialmente nei casi in cui vi siano più aventi diritto alla pensione di reversibilità, nel rispetto delle finalità dell’istituto e dei requisiti che ne giustificano l’esistenza.

In pratica il giudice è tenuto a evitare sia un rigido automatismo matematico basato solo sugli anni di matrimonio, sia una valutazione che si fondi esclusivamente su un singolo elemento. Deve, caso per caso, procedere a un bilanciamento complessivo di tutti i fattori in gioco.

I criteri correttivi e l’errore metodologico della Corte d’appello

La Suprema Corte delinea la giurisprudenza in materia di pensioni di reversibilità, indicando quali sono i criteri correttivi da considerare accanto alla durata del matrimoni. Eccoli di seguito:

condizioni economiche delle parti (situazione patrimoniale e reddituale) – chi versa in condizioni di maggiore difficoltà economica merita una tutela rafforzata;

(situazione patrimoniale e reddituale) – chi versa in condizioni di maggiore difficoltà economica merita una tutela rafforzata; importo dell’assegno divorzile già incassato – come indicatore fondamentale del tenore di vita garantito e delle aspettative legittime;

già incassato – come indicatore fondamentale del tenore di vita garantito e delle aspettative legittime; durata di eventuali convivenze prematrimoniali ;

; contributi dati da ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.

Nell’insieme questi elementi servono a garantire equilibrio e a evitare soluzioni ingiuste o sproporzionate ai danni del coniuge superstite o del coniuge divorziato.

Secondo la Cassazione, il giudice d’appello ha commesso un errore tecnico-giuridico decisivo: da un lato ha riconosciuto formalmente la durata dei due matrimoni, ma dall’altro non l’ha realmente utilizzata nella decisione finale. Di fatto ha concentrato invece l’intera motivazione sull’assegno divorzile.

In sostanza la durata del matrimonio è stata sì “menzionata”, ma non “valutata”. E proprio questo è il punto che ha portato all’annullamento della sentenza con rinvio.

Lo squilibrio economico tra ex coniuge e vedova è il rischio da evitare

La giurisprudenza richiama anche la funzione sociale dell’istituto: la pensione di reversibilità serve a garantire continuità di protezione economica dopo la morte del pensionato.

Per questo motivo l’ex coniuge non deve ottenere un vantaggio economico superiore a quello che avrebbe avuto in vita il defunto. Parallelamente, neppure il coniuge superstite deve essere sacrificato in modo eccessivo.

Come accennato, l’obiettivo è un equilibrio reale tra due posizioni entrambe meritevoli di tutela. Proprio per questo:

i criteri economici e l’assegno divorzile hanno funzione meramente correttiva;

non è ammessa una rigida proporzione tra assegno divorzile e quota di pensione;

l’assegno non può diventare un tetto massimo né il parametro esclusivo di calcolo.

Che cosa cambia per la pensione di reversibilità con questa sentenza

Il sistema previdenziale italiano è oggetto di dibattito perché è sotto pressione per l’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, che riducono i lavoratori attivi rispetto ai pensionati. Inoltre le riforme e i vincoli di bilancio rendono costante la discussione su sostenibilità e livelli delle pensioni.

In questo complesso scenario, la sentenza è certamente un punto fermo della giurisprudenza e sarà destinata ad avere effetti pratici su molti contenziosi, già pendenti e futuri.

Nella suddivisione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato (a cui può spettare senza assegno divorzile), la durata dei rispettivi matrimoni rappresenta il criterio primario e imprescindibile, che deve sempre essere preso in considerazione. Tuttavia, tale elemento non è il solo decisivo e non può essere usato dai giudici come “scorciatoia” per il calcolo della pensione.

I suddetti criteri correttivi possono e devono incidere sulla valutazione complessiva e modificare il risultato finale. Non possono però sostituire il criterio temporale, né assumere un ruolo esclusivo.

Non esiste una generale regola matematica. Ogni giudice è chiamato a partire dal dato oggettivo della durata del matrimonio, ma deve poi procedere a una valutazione complessiva ed equilibrata del caso e delle condizioni di vita, relazionali, economiche e personali delle parti.