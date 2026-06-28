Con i cambi di contratti e gli adeguamenti salariali, il comparto scuola è in attesa degli arretrati su NoiPA

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock In arrivo i pagamenti degli arretrati NoiPA del comparto scuola

Docenti, personale ausiliare e supplenti continuano a monitorare NoiPA in attesa di eventuali arretrati. Con la fine dell’anno scolastico e l’avvicinarsi delle ferie estive, cresce infatti l’attenzione verso i possibili pagamenti aggiuntivi che potrebbero comparire nei prossimi cedolini.

Da una parte ci sono i lavoratori di ruolo che attendono novità legate agli aumenti contrattuali e alle relative differenze stipendiali maturate nel tempo. Poi ci sono migliaia di supplenti che si avvicinano alla scadenza del contratto del 30 giugno e verificano la presenza di eventuali somme da liquidare.

Quali arretrati possono ricevere i docenti di ruolo

Per gli insegnanti di ruolo la voce più attesa riguarda generalmente gli arretrati collegati ai rinnovi contrattuali.

Quando gli aumenti previsti da un contratto entrano in vigore dopo la data di decorrenza stabilita, le differenze economiche maturate vengono corrisposte successivamente, attraverso un pagamento una tantum.

Accanto agli arretrati contrattuali possono esserci anche quelli derivanti da:

ricostruzione della carriera;

riconoscimento dell’anzianità di servizio;

passaggio a una fascia stipendiale superiore;

correzioni amministrative effettuate dagli uffici competenti.

In questi casi gli importi possono essere accreditati direttamente nel cedolino NoiPA con apposite voci dedicate.

Cosa cambia per il personale Ata

La situazione del personale Ata è simile a quella dei docenti di ruolo.

Assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici possono infatti maturare arretrati per le stesse ragioni contrattuali e amministrative previste per il resto del comparto scuola. Anche in questo caso eventuali differenze retributive vengono normalmente riconosciute tramite NoiPA una volta completate le procedure necessarie.

Supplenti al 30 giugno e al 31 agosto: perché gli arretrati sono diversi

Per i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche il tema degli arretrati assume caratteristiche differenti.

Spesso non si tratta di differenze legate alla carriera o all’anzianità, ma di somme che non sono state liquidate nei tempi ordinari per motivi amministrativi.

Le cause più frequenti sono:

ritardi nella registrazione del contratto;

variazioni dell’incarico;

aggiornamenti delle posizioni stipendiali;

elaborazioni concluse dopo la chiusura delle emissioni ordinarie.

In questi casi le somme vengono generalmente recuperate attraverso emissioni successive.

Perché i supplenti brevi sono quelli che attendono di più

La categoria maggiormente esposta ai ritardi resta quella dei supplenti brevi e saltuari.

I loro stipendi dipendono infatti da una procedura che coinvolge sia le segreterie scolastiche sia le successive autorizzazioni amministrative. Quando uno dei passaggi richiede più tempo del previsto, il pagamento può slittare alle emissioni speciali di NoiPA.

Quando potrebbero arrivare gli arretrati

Non esiste una data unica valida per tutti i lavoratori della scuola.

Le tempistiche dipendono dalla natura delle somme da liquidare e dalla conclusione delle procedure amministrative necessarie. Gli arretrati contrattuali seguono percorsi diversi rispetto a quelli derivanti da ricostruzioni di carriera o da stipendi non ancora pagati ai supplenti.

Quello che è certo è che tra la fine di giugno e i mesi estivi l’attenzione verso NoiPA aumenta notevolmente. Per molti lavoratori della scuola sarà infatti il periodo decisivo per capire se le somme attese verranno finalmente accreditate.