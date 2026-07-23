Come pagare meno tasse legalmente, le detrazioni che molti dimenticano: migliaia di euro risparmiati

Casa, mutuo, affitto, salute e famiglia, tutte le detrazioni del Modello 730/2026 da non dimenticare per pagare meno tasse

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

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Come pagare meno tasse legalmente, le detrazioni che molti dimenticano: migliaia di euro risparmiati
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730/2026, ecco le detrazioni che quasi nessuno inserisce: puoi recuperare centinaia di euro
Quali sono le detrazioni per la CASA? Come funziona il Modello 730? Quali tasse posso ridurre?

Ogni anno migliaia di contribuenti italiani pagano molte più tasse del previsto, non sapendo che ci sono alcune detrazioni fiscali a cui avrebbero diritto. E con la stagione del Modello 730/2026, relativo ai redditi 2025, già partita, ecco come recuperare ogni euro possibile.

Le detrazioni sulla casa che pochi conoscono

Il capitolo casa è probabilmente quello con il maggior numero di voci dimenticate, complice la varietà di situazioni contrattuali e reddituali.

Chi vive in affitto ha diritto a detrazioni differenziate in base alla fascia di reddito e al tipo di contratto:

  • Canone libero: 300 euro se il reddito non supera 15.493,71 euro, 150 euro tra 15.493,72 euro e 30.987,41 euro;
  • Canone concordato: 495,80 euro o 247,90 euro nelle stesse fasce di reddito

Per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo c’è una detrazione di 992 euro se il reddito complessivo non supera 15.494 euro e di 496 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.494 e 30.987 euro. La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento della residenza, purché questo sia avvenuto ad almeno 100 km di distanza e in una regione diversa

Detrazioni anche per i giovani inquilini fino a 31 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori; in questo caso è del 20% del canone fino a un massimo di 2.000 euro se il reddito complessivo non supera 15.494 euro.

Per chi è proprietario di un immobile, si può detrarre il 19% del mutuo sugli interessi passivi pagati:

  • fino a un massimo di 4.000 euro per l’acquisto;
  • fino a 2.582 euro per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.

È inoltre possibile detrarre il 19% delle spese di intermediazione immobiliare, fino a un massimo di 1.000 euro, sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale.

Ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili

Il Bonus Ristrutturazione resta al 50% (o 36% per immobili diversi dall’abitazione principale) su una spesa massima di 96.000 euro, ma sarà probabilmente l’ultima stagione con questa aliquota prima del calo previsto al 36% generalizzato.

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici consente di detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A o superiore (E o F per i frigoriferi, A per i forni), fino a un massimo di 5.000 euro. Questo purché collegati a un immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

C’è ancora il Superbonus, per le spese sostenute nel 2025, ma che scende al 65%, senza più le vecchie aliquote del 110% o del 90% riservate agli anni precedenti.

Meno conosciuto, ma potenzialmente molto utile per famiglie con persone anziane o con disabilità in casa, è il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Spetta una detrazione del 75% per interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, con scadenza fissata al 31 dicembre 2025.

Salute e famiglia

Tra le agevolazioni fiscali meno conosciute in materia sanitaria spiccano le spese veterinarie. Chi ha un animale da compagnia può detrarre il 19% sulle spese comprese tra 129,11 e 550 euro, incluse quelle sostenute in farmacia per la cura dell’animale. Per i cani guida esiste inoltre una detrazione forfettaria di 1.100 euro per il mantenimento.

Altre voci spesso dimenticate riguardano:

  • le assicurazioni su vita, infortuni e rischio di non autosufficienza, detraibili al 19% fino a 530 euro o 1.291,14 in base al tipo di polizza;
  • le spese per addetti all’assistenza personale in caso di non autosufficienza, detraibili al 19% fino a 2.100 euro per redditi sotto i 40.000 euro;
  • le spese funebri, detraibili al 19% fino a 1.550 euro per ogni singolo decesso;
  • il bonus musica per i figli tra 5 e 18 anni, che permette il 19% fino a 1.000 euro di spesa se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro

Per quanto riguarda i figli, una voce poco nota riguarda gli studenti con diagnosi di Dsa (disturbo specifico dell’apprendimento), che possono detrarre il 19% delle spese per strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Le spese sanitarie

Le spese sanitarie meritano un approfondimento specifico. La detrazione Irpef del 19% si applica sulla quota che eccede la franchigia di 129,11 euro, e comprende un ventaglio molto ampio di prestazioni:

  • interventi chirurgici;
  • trapianti di organi;
  • degenze ospedaliere;
    visite mediche generiche (comprese le cure omeopatiche) e specialistiche;
  • analisi cliniche;
  • indagini endoscopiche;
  • terapie fisiche e cure termali, con esclusione delle spese di alloggio.

Rientrano inoltre i farmaci, anche omeopatici e da banco, oltre all’acquisto o all’affitto di protesi e dispositivi medici certificati come occhiali da vista, apparecchi acustici e aerosol.

Le voci più trascurate

Tra le detrazioni più trascurate in assoluto ci sono le somme versate a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado. Queste sono detraibili al 19% senza alcun limite di importo. Analogamente, le donazioni a favore di Ong, Onlus, organizzazioni di volontariato e istituzioni religiose sono deducibili, generalmente entro il limite del 10% del reddito complessivo, a seconda dell’ente beneficiario.

Chi possiede immobili sottoposti a vincoli storico-artistici può inoltre detrarre il 19% delle spese di manutenzione e restauro, una voce di nicchia ma potenzialmente significativa per chi si trova in questa situazione.

Da segnalare infine i contributi versati a favore di Paesi in via di sviluppo, deducibili per chi sostiene organizzazioni impegnate nella cooperazione internazionale. Come anche le detrazioni legate a investimenti in start-up e Pmi innovative, che in alcuni regimi specifici possono funzionare come deduzioni dal reddito complessivo. In questo caso è sempre necessario verificare con attenzione la certificazione rilasciata dalla società partecipata.

Modello 730 Sgravi fiscali Tasse e Contributi