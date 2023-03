Ecco le nuove miliardarie: chi sono le donne più ricche d’Italia

I dati che andremo a snocciolare nelle prossime righe sono stati raccolti e rielaborati dagli esperti di Forbes (e non potrebbe che essere così, vista l’ormai consolidata tradizione della rivista americana nel fare i conti in tasca ai miliardari di tutto il mondo ), con l’ausilio del centro International Women’s Day Studies, che ogni anno stila diversi report con numeri e statistiche sulle condizioni lavorative del genere femminile nella società contemporanea. Quest’anno però il report pubblicato di recente assume un valore ancora maggiore per la tempistica della sua uscita – proprio a ridosso della giornata dell’8 marzo – e per i tanti riferimenti all’Italia contenuti al suo interno.

La ricerca è stata ripresa nel nostro Paese sul sito di Repubblica e mostra come sia cresciuto in maniera esponenziale il numero di donne miliardarie che vivono e lavorano nel Belpaese. Mai prima d’ora infatti era successo che nella graduatoria annuale ci fossero ben 16 personalità femminili italiane fra coloro che superano il valore di 1 miliardo di dollari per quanto riguarda il proprio patrimonio personale.

Chi sono le donne più ricche al mondo e quale posizione occupa l’Italia

A livello generale, l’Italia vede crescere la propria partecipazione in classifica rispetto al passato più recente, pur rimanendo alle spalle dei Paesi più grandi mondo (per ovvi motivi legati alla dimensione della popolazione sul territorio nazionale, di molte inferiore rispetto ai grandi colossi mondiali). Non stupisce che al primo posto ci siamo gli Stati Uniti, che possono contare su ben 92 miliardarie, seguito a grande distanza dalla Cina (solo 46). A chiudere il podio la Germania con 32 personalità femminili (il doppio rispetto all’Italia) che nel 2022 hanno dichiarato una disponibilità economica il cui valore supera il miliardo di dollari.

Sia nel nostro Paese che all’estero le rappresentanti di questa categoria sono manager o imprenditrici di navigata esperienza, con un passato professionale importante e una carriera presente e futura che può riservare loro ancora molte soddisfazioni. L’esempio perfetto è quello di Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini (gruppo in espansione in tutta Europa), che ricopre la 56esima posizione nell’elenco di Forbes e risulta essere la donna più ricca della Penisola con un patrimonio netto stimato in 6,7 miliardi di dollari.

Manager e imprenditrici, ecco la classifica delle donne italiane miliardarie

Al secondo posto a livello nazionale c’è Miuccia Prada, stilista apprezzata in tutto il mondo, da anni leader dell’azienda di famiglia che lei stessa ha contribuito in prima persona a trasformare in una delle case di moda più conosciute a livello globale. Risultano nelle sue disponibilità oltre 5,2 miliardi di dollari, la stessa cifra dichiarata anche da Alessandra Garavoglia, manager milanese del Gruppo Campari (il fratello Luca occupa l’undicesima posizione delle personalità più benestanti del pianeta). Sempre per rimanere in Italia, la quarta posizione è di Giuliana Benetton (con 3,19 miliardi di dollari), co-fondatrice del marchio di famiglia assieme ai fratelli.

Di poco inferiore (con 3,18 miliardi di dollari) il patrimonio di Isabella Seragnoli, presidente della multinazionale di apparecchi acustici Amplifon, che nelle scorse settimane è stata inserita fra le aziende italiane su cui puntare per chi desidera fare investimenti in borsa nel prossimo decennio (stime del Corriere della sera). Concludendo la rassegna delle miliardarie del nostro Paese, nell’elenco figurano in ordine di ricchezza Susan Carol Holland, Marina Prada, Maria Franca Fissolo, Lina Tombolato, Sabrina e Barbata Benetton, Giuliana e Marina Caprotti, Simona Giorgetta, Stefania Triva e Veronica Squinzi.