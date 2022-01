Come diventare osteopata? È un quesito che sempre più persone si pongono dopo che il Governo ha riconosciuto quella dell’osteopata come figura sanitaria. Inoltre, si tratta di una professione che si sta affermando sempre di più nel nostro Paese. Vediamo, dunque, cosa serve per diventare osteopata.

Come si diventa osteopata

Prima di parlare di come si diventa osteopata è importante dire che non c’è un unico percorso per poter esercitare questa professione. Infatti, si possono seguire tre differenti strade per intraprendere l’attività di osteopata. Nel nostro Paese, poi, ci sono diverse scuole che permettono di apprendere questo mestiere.

Cosa fare per diventare osteopata

Cosa fare per diventare osteopata? Prima di tutto occorre seguire un corso presso un istituto preposto, che prevede lo studio delle scienze mediche di base e di altre materie legate strettamente all’osteopatia, tra cui l’anatomia, la patologia, la fisiologia, la biomeccanica, la biochimica, la biofisica, l’embriologia, l’istologia e la neurologia.

Corso per diventare osteopata

Innanzitutto, bisogna dire che non c’è un corso universitario per diventare osteopata. Tuttavia, ci sono diverse possibilità e scuole per chi vuole intraprendere questa professione. Ecco i corsi che si possono seguire per diventare osteopata:

un corso di osteopatia a tempo pieno della durata di 5 anni;

un corso di osteopatia per fisioterapisti della durata di 5 anni;

un corso di osteopatia a tempo parziale della durata di 6 anni.

Il primo corso può essere frequentato dopo aver raggiunto il diploma di scuola superiore. Una volta concluso il corso di 5 anni, si ha la possibilità poi di esercitare la professione di osteopata.

Per quanto riguarda gli altri due, invece, si tratta di corsi postlaurea riservati soltanto a studenti che sono in possesso di una delle seguenti qualifiche:

Laurea in Fisioterapia;

Laurea in Medicina e Chirurgia;

Laurea in Odontoiatria.

Chi sceglie un corso postlaurea, al termine del percorso di studi, avrà l’abilitazione riconosciuta a livello medico.

Per diventare osteopata ci vuole la laurea

Per diventare osteopata ci vuole la laurea? Come abbiamo già detto in precedenza, in Italia non è prevista una formazione di tipo universitario in osteopatia. I corsi per diventare osteopata, infatti, si svolgono presso istituti privati e nel nostro Paese ci sono circa 50 scuole per la formazione di questa figura professionale.

Però, con il riconoscimento dell’osteopata come professione sanitaria, le cose sono destinate a cambiare con l’istituzione di una laurea in osteopatia. Oggi, comunque è possibile ottenere un riconoscimento professionale e un’abilitazione se si è in possesso di una laurea in Medicina e chirurgia, Fisioterapia o Odontoiatria.

Requisiti per diventare osteopata

Quali sono dunque i requisiti per diventare osteopata? Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, chi vuole frequentare un corso full-time deve aver terminato la scuola superiore e non è richiesta nessuna conoscenza pregressa da parte dello studente. Mentre, il corso part-time è riservato a chi ha già conseguito una laurea in scienze motorie e sportive o in ambito sanitario. Questi corsi prevedono la frequenza obbligatoria. Inoltre, ci sono istituti che prevedono un periodo di tirocinio per i loro studenti.

Quanto guadagna un osteopata

Dopo aver visto i diversi percorsi per diventare osteopata, non ci resta che parlare di quanto guadagna questo tipo di professionista. L’osteopata può lavorare presso studi privati o strutture ospedaliere. Lo stipendio lordo di un professionista con una decina di anni di esperienza mediamente può andare dai 15.000 e ai 18.000 euro all’anno.

Per chi svolge la libera professione, invece, bisogna considerare che un trattamento solitamente può durare dai 30 ai 60 minuti, per uno costo che può variare dai 50 ai 100 euro. I guadagni, quindi, dipendono dal numero di clienti che ha uno studio di osteopata, dall’esperienza del professionista e dal tipo di trattamenti che vengono svolti.

Oggi, chi decide di intraprendere questa professione può contare sul fatto che nel nostro Paese ci sono ancora pochi osteopati, quindi la concorrenza è poca e si possono avere guadagni elevati. Pertanto, se sei alla ricerca di un’attività che offre serie possibilità di occupazione e buone entrate, ora sai come diventare osteopata e come realizzarti in questo mestiere.