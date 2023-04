In arrivo uno smartphone con la batteria da auto elettrica

Le batterie degli smartphone sono le stesse da anni, e nonostante le promesse dei grandi produttori, nessun dispositivo delle ultime generazioni dura molto di più dei suoi predecessori. Ma un nuovo flagship potrebbe rivoluzionare il mercato, con un tecnologie mai viste prima mutuate dal settore dell’automotive. Si tratta del Samsung Galaxy S24, il prossimo telefono di fascia alta della casa coreana.

Samsung vuole mettere le batterie delle auto nei telefoni

Se le voci che stanno girando da Seoul, diffuse dal sito TheElec, dovessero essere confermate, ci troveremmo di fronte a una vera rivoluzione per il mercato. Secondo le gole profonde sudcoreane, Samsung SDI, la divisione dell’azienda che produce batterie, starebbe collaborando con due partner cinesi che si occupano di veicoli elettrici.

L’obiettivo sarebbe quello di applicare il design a strati sovrapposti delle e-car alle batterie per smartphone e tablet. I componenti, in questo caso, vengono impilati l’uno sull’altro invece di essere arrotolati. Questo permette di condensare i materiali e ottenere batterie più performanti nello stesso spazio.

Quanta autonomia in più avranno gli smartphone Samsung

Ma quanta energia garantirebbero le nuove batterie? A parità di spazio, il 10% in più. Non si tratta di una percentuale sconvolgente, ma basti pensare che il passaggio dall’attuale batteria da 5 mila mAh a una da 5.500 mAh garantirebbe al Samsung Galaxy S23 Ultra circa 2 ore e mezzo di autonomia in più. Non poche, considerando che potrebbero fare la differenza per chi, ad esempio, viaggia per lavoro.

Samsung potrebbe anche percorrere un’altra strada, ovvero quello di produrre batterie meno ingombranti per smartphone più piccoli o, come è più probabile, più accessoriate. Ne potrebbe giovare il compartimento fotografico, o potrebbero essere aggiunta nuove funzioni inedite ai dispositivi.

Rivoluzione batterie per tutti i telefoni: cosa cambierà

Non è chiaro quando queste batterie arriveranno sui telefoni, ma secondo la stampa sudcoreana si parla già della prossima generazione di smartphone, e quindi del Samsung Galaxy S24. Tanto dipenderà dallo stato di avanzamento dello sviluppo della nuova tecnologia, che inevitabilmente diventerà copiata anche dalle altre case produttrici di telefoni.

O potrebbe essere la stessa Samsung SDI a produrla per altri, visto che già oggi vende componenti anche per altri famosi marchi. Comunque vada, nei prossimi anni dovremmo aspettarci smartphone più performanti e batterie sempre al top.

